CHILL LAB 青少年精神健康計劃屢獲殊榮 首兩年為146,000+人帶來正面影響 最新的「We Can」學生主導計劃讓17,000+ 人受惠

CHILL LAB 超正常研究室已為全港 146,161 人帶來正面影響

187間中學參與了擴增實境 （AR）和虛擬實境（VR）遊戲、創意工作坊，以及為學生、教師和家長而設的能力建設工作坊

最新由學生主導的「We Can青少年情緒健康先鋒計劃」培訓了40名青年領袖，完成了17個項目，惠及17,005名公眾人士

Z Zurich Foundation 的青年心理健康白皮書呼籲以學校為本的青年介入措施，而 CHILL LAB 創新的青年主導模式正好與該主題不謀而合

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 自2023年起，蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世香港」）開始與Z蘇黎世基金會及香港心理衞生會合作，推出青少年精神健康預防及推廣計劃「CHILL LAB 超正常研究室」（「CHILL LAB」），旨在推動香港青少年精神健康的系統性改變。自此，CHILL LAB 已成為香港心理衞生會的旗艦青少年精神健康計劃。





蘇黎世保險亞太區行政總裁Tulsi Naidu女士（右三）、蘇黎世保險（大中華）行政總裁許金桂（左四）以及Z蘇黎世基金會促進精神健康部總監（右二）Sofyen Khalfaoui與香港心理衞生會副總幹事黃敏信先生（左三）一起參觀CHILL LAB的青少年情緒體驗館。



短短兩年為青年帶來深遠影響



過去兩年，CHILL LAB 超正常研究室為全港 146,161 人帶來了正面影響。計劃已接觸187間中學，覆蓋全港超過30％的中學。此計劃通過 AR／VR 體驗、創意藝術工作坊、社交媒體活動和大型社區活動等創新活動吸引年輕人。當中的能力建設工作坊更培訓了 200 名青年大使、教師和家長，他們通過學校和社區活動進一步惠及了 4,620 人。



此計劃的創新和影響力被受認可，分別榮獲「至善獎2025」卓越健康及精神健康服務組別的白金獎，以及盧懷海醫生紀念基金創新大獎。



蘇黎世保險（大中華）行政總裁許金桂表示：「CHILL LAB為香港展現了預防措施、創造力和青年主導的強大力量，對於提升心理抗逆力功不可沒。我們很自豪能夠與 Z 蘇黎世基金會一起支持此計劃，並見證它帶來的實質改變。我們的支持源於我們堅信推廣與預防活動，以及青年領袖的培育，能夠為下一代建立更健康的未來，這與我們品牌使命『携手創造精彩未來』不謀而合。」





青年主導的學校和社區轉型



「We Can 青少年情緒健康先鋒計劃」成功成為 CHILL LAB 今年青年主導的標誌性項目。來自五所學校的 40 名中學生參與了項目設計、公眾參與和宣傳方面的培訓。這些年輕領袖經過實用技能培訓和指導後，設計並完成了 17 個學校和社區項目，直接惠及了 17,005 名公眾人士。多元化的活動包括互動攤位、朋輩支援活動、鼓勵情感表達和同理心的創意工作坊。



計劃後評估顯示參與者取得了顯著的進步：解難取向（多元解難能力）從 60% 增加到 93%，超過 95% 的人表示更願意關心自己及他人的心理健康。有校長讚揚此計劃培訓內容實用，更讓學生作主導。同學表示他們的同理心有所提升、聆聽技巧有所改善，並更深刻地理解到情緒健康是一項必備的生活技能。該計劃在暑假期間舉行了頒獎典禮，表揚參與學校的傑出提案、創造力和影響力。



香港心理衞生會副總幹事黃敏信先生補充：「學生是社會的未來支柱，他們的創造力能推動別具意義的改變。我們很自豪能推出『We Can』，使青少年能夠在學校和社區中帶領心理健康活動。我們希望更多學校採用這種以青年為主導的模式，幫助全港建立精神健康友善校園。我們也很感謝蘇黎世香港的導師及評審為學生提供寶貴的建議。」





「We Can青少年情緒健康先鋒計劃」在暑假期間舉行了頒獎典禮，表揚參與學校的傑出提案、創造力和影響力。



白皮書見解付諸行動



最近，Z蘇黎世基金會發布了一份引人注目的白皮書《亞太區青少年精神健康》，當中強調支持亞太地區年青人心理健康的迫切需求。報告顯示，青少年心理健康面臨風險，有50％的心理健康問題在14歲之前就已開始出現，可見支援亞太地區青少年心理健康的需求殷切，並凸顯了推行前期介入、以社區為本及以學校為中心的措施的重要性。白皮書指出，學校在預防和去除污名化方面扮演著關鍵角色，而由青年主導的互動項目在提升參與度和尋求支援方面亦具成效。CHILL LAB 專注於 AR／VR 體驗式學習、朋輩支援及青年領導，與這些研究結果高度契合，展現了以預防為導向、以學校為基礎的模式如何有效培養青少年的抗逆力、生活技能及人際連結。



Z蘇黎世基金會負責人 Gregory Renand 指出：「CHILL LAB體現了我們白皮書建議以青少年為中心的預防性方法。此計劃以學校作為平台，加入互動的AR／VR 學習體驗，重要的是，其青年主導的『We Can』模式與白皮書提倡建立韌性、生活技能和朋輩支持的見解一致，這些都是消除標籤化和讓年輕人獲得及時看顧的重要槓桿。」



CHILL LAB 致力於通過促進教育、社區、私營和公共部門之間的長期合作夥伴關係，推動青少年心理健康的系統性變革。進入第三個年頭，CHILL LAB 將根據評估完善其介入措施，並加強與學校、教師和社區合作夥伴的合作。計劃的發展方向包括將人工智能融入 AR／VR 遊戲中以增強參與度和個人化學習、擴展互動展覽，以及提倡在教育系統中深化青年主導的活動。這些努力旨在長遠改善香港青少年的精神健康素養、抗逆力和尋求協助等習慣。





「We Can青少年情緒健康先鋒計劃」培訓的青年領袖設計並完成了 17 個學校和社區項目，惠及17,005名公眾。



關於蘇黎世保險（香港）

蘇黎世保險（香港）是蘇黎世保險集團轄下之機構，竭誠為個人、商業及企業客戶提供全面又靈活的一般保險及人壽保險服務，照顧他們在保險、保障及投資上的需要。集團在香港的業務始於 1961 年，現於本港 一般保險直接業務市場上排名第四位1及於投連險業務排名第五位2。請瀏覽

www.zurich.com.hk

了解有關蘇黎世保險（香港）的更多資訊。



1 保險業監管局 2024 年 1 月至 12 月香港一般保險直接業務的年度統計數字，以毛保費計算。



2 保險業監管局 2024 年 1 月至 12 月香港長期保險業務的年度統計數字，以投資相連壽險業務的有效直接業務保單數目及保費計算。





關於蘇黎世保險集團（蘇黎世）

蘇黎世保險集團（蘇黎世保險）是一家全球領先的多險種保險公司，擁有超過150年歷史，為遍及 200 多個國家和地區超過7,500萬名客戶提供服務，並為股東創造領先業界的回報。



蘇黎世以「携手創造精彩未來」為企業使命，提供超越傳統保險範疇的保障服務，協助客戶提升抗逆能力。集團於2020年開始推行蘇黎世森林計劃，支持巴西大西洋森林的重新造林工作及恢復生物多樣性。



蘇黎世現有僱員約 63,000 名，集團總部設立在瑞士蘇黎世。蘇黎世保險集團公司（ZURN）在瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）上市，具有在 OTCQX 場外交易的一級美國存託憑證計劃（ZURVY）。請瀏覽

www.zurich.com

了解更多資訊。





關於香港心理衞生會

香港心理衞生會成立於1954年，是一個以推廣心理衞生為宗旨的非牟利社會服務機構。在機構願景【精神健康 全民共享】的引領下，致力實踐「為服務使用者提供優質康復服務」、「與團隊建構正向工作間」及「向公眾推廣精神健康」的使命。



香港心理衞生會自1967年開始提供直接服務運作，至今已發展全面的社區康復服務，包括住宿照顧、社區支援、日間訓練、職業康復、就業支援及特殊教育，持續以全人關顧模式，照顧精神復元人士、智障及殘疾人士的不同需要。目前共有超過50個由政府資助的服務單位 / 項目，每年為數以萬計服務對象提供適切的服務。此外，香港心理衞生會又以自負盈虧的形式營辦為復元人士而設的輔助居所，自資成立非牟利的輔導及發展中心；同時亦管理一間為嚴重殘疾學生提供住宿照顧的特殊學校，一間營辦超過30個社企項目的社會企業，及一間為內地及大灣區精神康復單位提供督導及培訓的訓練學院。





關於Z蘇黎世基金會

Z 蘇黎世基金會相信年輕人需要一個擁有工具和資源來改善精神健康的世界。透過我們支援的各種項目，我們旨在創造一個關注精神健康的運動，幫助年輕人認識他們的感受，以預防壓力發展為焦慮的可能性。



Z 蘇黎世基金會與蘇黎世保險集團的員工、客戶、商業夥伴以及政府和非政府組織一起努力，追求一個人們可以在日益嚴重的氣候災害中茁壯成長的未來，讓我們這些感受到生活壓力的人有權發聲，以及我們社會中的邊緣人可以充分發揮他們的潛力。



Z 蘇黎世基金會是一個由蘇黎世保險集團成員建立的瑞士慈善基金會。它是蘇黎世保險集團實現其全球社區投資策略的主要途徑。



請瀏覽 Z 蘇黎世基金的網站，了解更多關於其工作的信息：

https://zurich.foundation

. 在

LinkedIn

,

Facebook

,

Instagram

和

YouTube

上關注 Z 蘇黎世基金。











