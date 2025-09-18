China 的 Agibot 人形機器人成功完成完美的 Webster 翻轉

最近由 AGIBOT 發佈的一段視頻引起了科技界的廣泛關注，展示了其人形機器人 Lingxi X2 成功執行 Webster flip 這一難度極高的體操動作，這在以往是人形機器人未曾達成的成就。該視頻長達 30 秒，重點展示了機器人發射、旋轉及落地的過程，並以超慢動作的 4K 畫質呈現。視頻描述中暗示了 AGIBOT 的體現智能控制器如何使這一壯舉成為可能，並對物理過程進行了分析。

Webster flip 是體操中著名的動作，涉及前翻空翻和後腿起跳，並在空中需要精確的身體控制。這一動作要求出色的協調性、平衡感和力量，這些特質通常與精英運動員相聯繫。至今為止，人形機器人在平衡和靈活性方面仍然面臨著巨大的挑戰。根據 Pandaily 的報導，Lingxi X2 利用專有的運動控制算法和先進的傳感器系統精確地複製了這一動作。該公司甚至在視頻中加入了一句俏皮的標語：“你或許不認識我，但你一定聽說過 Webster flip。”

Lingxi X2 是 AGIBOT 的旗艦產品，這家公司由工程師彭志輝創立。早在今年早些時候，這款機器人便以其模組化設計、多關節力控制和實時感知技術而聞名。這些能力使其能夠在複雜的環境中導航，並執行如翻滾和高衝擊任務等動態動作。AGIBOT 在 2025 年 5 月啟動了合作夥伴招募計劃，並計劃在下半年開始大規模生產，預計到 2026 年底出貨量將達到數千台。

Webster flip 的演示標誌著人形機器人技術的一個重要里程碑，展示了先進的運動控制和平衡系統如何融合，使得機器人能夠達成以往被認為不可能的動作。這也突顯了機器人公司之間日益激烈的競爭，不僅在於展示實際應用，更在於展現人形機器人的運動潛力。

雖然許多人形機器人設計的主要目的在於溝通或協助，但越來越多的機器人開始展示出運動和雜技的潛能。波士頓動力公司的 Atlas 是其中最知名的人形機器人之一，這款機器人已經成功執行了後空翻、側翻、前翻、倒立以及複雜的跑酷動作，涉及障礙物的跳躍和翻越。中國的 Unitree Robotics 也在其人形系列中不斷進步，推出了包括 G1 和經濟型 R1 在內的多款模型。最近，經過軟件更新的 G1 表現出了側翻的能力，並展示了包括拳擊、掃腿和旋踢在內的功夫動作。

在大型活動中，人形機器人的能力也得到了充分展示。在北京舉行的世界人形機器人運動會上，來自 16 個國家的 280 支隊伍中有超過 500 台機器人展示了模擬足球和拳擊等運動行為，並進行了雜技和武術表演。其他實驗模型也展示了卓越的技能。一台來自 EngineAI 的人形機器人以自然的步態成功完成了前空翻，然後以人類的方式行走，顯示出動態和栩栩如生的運動進展。在加州大學伯克利分校，研究人員開發了 HITTER，這是一款能夠利用 AI 驅動的規劃和實時擊球協調，與人類進行乒乓球比賽的人形機器人。

雖然靈活性和雜技動作經常吸引公眾的注意，但其他公司則專注於為消費者和工業用途提供實用的靈巧性。例如，某些研究展示了在處理需要細微運動技能的家庭任務方面的進展，如洗碗和摺衣服等。AGIBOT 的 Lingxi X2 現在在機器人運動控制領域樹立了新的標杆。隨著生產規模的擴大，該公司將面臨將這些演示轉化為實際日常應用的挑戰。此刻，這一成就無疑是人形靈活性進步的最明顯例子之一。

