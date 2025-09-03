Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Chloe手袋成二手市場黑馬！經典款Paddington Bag爆紅，登Lyst熱門品牌榜Top9

Prada、Miu Miu走勢強勁，而Chloe亦大勢回歸！由Chemena Kamali接Gabriela Hearst登上Chloe創意總監之位，這次的任命為Chloe注入新生命，更一舉登上2025年LYST首季品牌排行榜的第9位，大家準備好迎接Chloe全面回歸了嗎？

Chloe手袋二手市場升溫，重推經典Paddington Bag

Paddington Bag再度回歸，時尚機車包設計帥氣十足，引起時尚界熱烈關注！(GETTY)

Chemena Kamali重現Chloe的波希米亞浪漫風格，更加入了Gen Z新世代喜愛的潮流氣息，不論是手袋還是連身裙亦極受歡迎。當中最受注目就是重推由Phoebe Philo 2005年所推出的Paddington Bag，帥氣滿分的機車包非常貼合時尚界的口味，大家亦馬上走向二手市場搶購中！

二手網購平台Vestiaire Collective首季報告指Paddington Bag將成為熱搜目標。(Vestiaire Collective)

二手網購平台Vestiaire Collective的首季報告中，提及Chloe Paddington Bag的搜尋率急速上升，聲勢有如Balenciaga重推Le City般熱烈。大家預料大量廣告加上名人穿搭街拍後，二手市場的價格將會如火箭般上升，想用性價比最高的價錢入手就要快了！

Chloe手袋推薦1）Paddington

Chloe Paddington Bag再度登場，復刻版暫時訂價為$21,900。(CHLOE)

是次復刻的就是Chloe的標誌性Paddington Bag，由Phoebe Philo主理並於2005千禧年代推出，就是Y2K風格滿滿的復古款式。帥氣的機車包廓型，飾以復古感濃濃的古銅鎖扣，當年是Paris Hilton、Magan Fox的最愛。首推最易配搭的黑金配色，啡金、酒紅亦將是絕佳選色，小尺寸復刻版價位為$18,800，二手市場萬元下已可買到，爆紅潛力極高。

Chloé Leather Paddington Shoulder Bag

價錢：$18,800

按此購買

Chloé Leather Paddington Shoulder Bag

Chloé Leather Paddington Shoulder Bag

Chloé Pre-Owned 2000-2020 Paddington leather padlock shoulder bag

價錢：$9,987

按此購買

Chloé Pre-Owned 2000-2020 Paddington leather padlock shoulder bag

Chloe手袋推薦2）Marcie

Hannah MacGibbon主理的Marcie Bag於2010年推出，波希米亞風格的Hobo流浪包廓型極受歡迎，大容量設計配上精緻手挽，更有肩帶方便日常使用。簡約時尚的廓型，帶精緻的復古感卻不覺過時，日常返工亦可輕鬆配襯。現時官方售價為$18,200，而二手市場只需$5-6,000左右已可入手，十分抵買！

Small Marcie bag in grained leather

價錢：$18,200

按此購買

Small Marcie bag in grained leather

Chloé Pre-Owned 2011 Medium Leather Marcie satchel

價錢：$5,220

按此購買

Chloé Pre-Owned 2011 Medium Leather Marcie satchel

Chloe手袋推薦3）Nile

Nile手環包亦再度回歸，不再是時代眼淚了！(GETTY)

大家以為已成為時代眼淚的Nile手環包，又再大熱回歸了！Chloe於2025年重新推出Bracelet Bag，亦即意味著手環包將再度回歸，二手市場上的Nile十分抵買，約$7,600左右已可買到成色新、近乎新品的好選擇，不需再花費破萬買新款了！

Chloé Pre-Owned 2010s Nire Minaudiere shoulder bag

價錢：$7,620

按此購買

Chloé Pre-Owned 2010s Nire Minaudiere shoulder bag

現在Bracelet Bag都演變成半月包版型的Bracelet Bag，可以拿著金圈位做top handle bag，也可以變成斜揹款，在近期的fashion week街頭上都看到不少時尚達人在拿呢！

Chloé Mini Suede Bracelet Top-Handle Bag

價錢：$16,900

按此購買

Chloé Mini Suede Bracelet Top-Handle Bag

Chloé Small Leather Bracelet Bag

價錢：$18,700

按此購買

Chloé Small Leather Bracelet Bag

Chloé Small Leather Bracelet Bag

Chloe手袋推薦4）Tess

Tess Bag亦大有回歸潛力，價位低時必要入手！(GETTY)

小編在搜羅Chloe二手手袋時，觀望到不少成色新又十分易襯的Tess袋款。這款Chloe的經典袋款於官網售價約$20,000，而二手市場萬元內已可入手，簡約的設計配上標誌性的圓環扣，實用、優雅又精緻，預料Chloe將於接下來數年發力爆紅，現時先入手準沒錯了！

Chloé Pre-Owned ring-detailed cross body bag

價錢：$8,799

按此購買

Chloé Pre-Owned ring-detailed cross body bag

Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

