Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
Chloe手袋成二手市場黑馬！經典款Paddington Bag爆紅，登Lyst熱門品牌榜Top9
Prada、Miu Miu走勢強勁，而Chloe亦大勢回歸！由Chemena Kamali接Gabriela Hearst登上Chloe創意總監之位，這次的任命為Chloe注入新生命，更一舉登上2025年LYST首季品牌排行榜的第9位，大家準備好迎接Chloe全面回歸了嗎？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Chloe手袋二手市場升溫，重推經典Paddington Bag
Chemena Kamali重現Chloe的波希米亞浪漫風格，更加入了Gen Z新世代喜愛的潮流氣息，不論是手袋還是連身裙亦極受歡迎。當中最受注目就是重推由Phoebe Philo 2005年所推出的Paddington Bag，帥氣滿分的機車包非常貼合時尚界的口味，大家亦馬上走向二手市場搶購中！
二手網購平台Vestiaire Collective的首季報告中，提及Chloe Paddington Bag的搜尋率急速上升，聲勢有如Balenciaga重推Le City般熱烈。大家預料大量廣告加上名人穿搭街拍後，二手市場的價格將會如火箭般上升，想用性價比最高的價錢入手就要快了！
Chloe手袋推薦1）Paddington
是次復刻的就是Chloe的標誌性Paddington Bag，由Phoebe Philo主理並於2005千禧年代推出，就是Y2K風格滿滿的復古款式。帥氣的機車包廓型，飾以復古感濃濃的古銅鎖扣，當年是Paris Hilton、Magan Fox的最愛。首推最易配搭的黑金配色，啡金、酒紅亦將是絕佳選色，小尺寸復刻版價位為$18,800，二手市場萬元下已可買到，爆紅潛力極高。
Chloé Leather Paddington Shoulder Bag
價錢：$18,800
Chloé Pre-Owned 2000-2020 Paddington leather padlock shoulder bag
價錢：$9,987
Chloe手袋推薦2）Marcie
Hannah MacGibbon主理的Marcie Bag於2010年推出，波希米亞風格的Hobo流浪包廓型極受歡迎，大容量設計配上精緻手挽，更有肩帶方便日常使用。簡約時尚的廓型，帶精緻的復古感卻不覺過時，日常返工亦可輕鬆配襯。現時官方售價為$18,200，而二手市場只需$5-6,000左右已可入手，十分抵買！
Small Marcie bag in grained leather
價錢：$18,200
Chloé Pre-Owned 2011 Medium Leather Marcie satchel
價錢：$5,220
Chloe手袋推薦3）Nile
大家以為已成為時代眼淚的Nile手環包，又再大熱回歸了！Chloe於2025年重新推出Bracelet Bag，亦即意味著手環包將再度回歸，二手市場上的Nile十分抵買，約$7,600左右已可買到成色新、近乎新品的好選擇，不需再花費破萬買新款了！
Chloé Pre-Owned 2010s Nire Minaudiere shoulder bag
價錢：$7,620
現在Bracelet Bag都演變成半月包版型的Bracelet Bag，可以拿著金圈位做top handle bag，也可以變成斜揹款，在近期的fashion week街頭上都看到不少時尚達人在拿呢！
Chloé Mini Suede Bracelet Top-Handle Bag
價錢：$16,900
Chloé Small Leather Bracelet Bag
價錢：$18,700
Chloe手袋推薦4）Tess
小編在搜羅Chloe二手手袋時，觀望到不少成色新又十分易襯的Tess袋款。這款Chloe的經典袋款於官網售價約$20,000，而二手市場萬元內已可入手，簡約的設計配上標誌性的圓環扣，實用、優雅又精緻，預料Chloe將於接下來數年發力爆紅，現時先入手準沒錯了！
Chloé Pre-Owned ring-detailed cross body bag
價錢：$8,799
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
其他人也在看
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 3 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 6 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 8 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 20 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗
林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前