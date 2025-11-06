雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠購物潮來了！這次為大家送上Chloé網購優惠快訊，手袋、鞋款都能以低價入手，編輯精選8件減價產品，是時候好好犒賞努力的自己吧！
雙11優惠購物潮來了！這次為大家送上Chloé網購優惠快訊，手袋、鞋款都能以低價入手，編輯精選8件減價產品，辛苦工作了大半年，是時候好好犒賞努力的自己了！無論是提升氣質的精緻包款，還是觸感極致的柔軟毛衣，都值得成為您的最佳獎賞。
Mytheresa雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月12日6:59am
優惠：指定產品滿$2,500額外8折
運費：購物滿$4,000免運費
「帶貨界頂流」Jennie穿Chloé即現搶購潮
在早前釋出的Blackpink巡演預告中，Jennie身穿Chloé蕾絲背心現身，不足一天即迅速登上熱搜並掀起搶購熱潮，從舞台到私服，Jennie總能完美駕馭各種造型，擁有無可匹敵的帶貨實力，及可塑性極高的穿搭風格，成為時尚愛好者的最佳參考範本！
Chloé為時尚界帶來「高級成衣」概念
Chloé由Gaby Aghion女士於1952年在法國巴黎創立。Aghion女士出生於埃及，後來定居巴黎。當她創立品牌時，希望能打破當時高級訂製服（Haute Couture）的拘謹與昂貴，讓更多女性能夠穿上既精緻又實穿的服裝。因此，她率先提出了 「高級成衣」（Luxury Prêt-à-Porter） 的概念，用細膩的布料設計出能夠展現女性柔美線條的服裝，這在當時是具有革命性的理念。
Kerala 25 Small leather shoulder bag
滿$2,500額外8折：$7,896｜特價：$9,870｜
原價：$14,100
Bracelet Small leather shoulder bag
滿$2,500額外8折：$7,896｜特價：$9,870｜
原價：$14,100
Bracelet Small leather shoulder bag
滿$2,500額外8折：$11,144｜特價：$13,930｜
原價：$19,900
Woody canvas slides
滿$2,500額外8折：$2,496｜特價：$3,120｜
原價：$3,900
Marcie leather flats
滿$2,500額外8折：$3,584｜特價：$4,480｜
原價：$6,400
Iris bow-detail leather ballet flats
滿$2,500額外8折：$2,832｜特價：$3,540｜
原價：$5,900
Polly leather Mary Jane flats
滿$2,500額外8折：$3,600｜特價：$4,500｜
原價：$7,500
Kick suede-trimmed sneakers
滿$2,500額外8折：$3,416｜特價：$4,270｜
原價：$6,100
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren快閃75折！宋仲基、Krystal必備恤衫／平替愛馬仕「菜籃袋」低至$3,9XX
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
其他人也在看
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平
雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Go Wild行山用品限時24折起！超過2,000款行山鞋、行山服飾有平 Columbia行山鞋平近$900
雙11優惠2025正進行得如火如荼，不少網購平台及品牌都已經搶前推出減價！今次Yahoo購物專員發現專賣運動及行山用品的Go Wild網店亦加入雙11戰團，推出指定產品限時低至3折優惠，而且更加碼買滿2件額外9折，滿4件額外8折，折上折後最平24折入手，折扣力度非常強勁！今次Go Wild雙11優惠都幾有誠意，當中有超過2,000款行山鞋、波鞋、運動服飾等有平，不少折後都平近千元，非常划算！想知Go Wild網店有什麼抵買？即看內文！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
本地｜丘應樺：政府成立專班統籌內地企業出海工作 建一站式資源平台
特區政府及香港貿發局在上海主辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會。商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，特區政府今年成立「內地企業出海專班」，統籌和協調政府政策局、各部門及相關機構的出海工作，目標是透過調配跨局、跨部門、跨機構、跨界的資源，構建一個高速、有效、前所未有的一站式出海資源平台。 丘應樺表示，專班特點包括拓展網絡，會整合本港遍布全球的網絡，投資推廣署、香港貿發局、駐海外經貿辦、駐內地辦事處，會助力優秀內地企業有序拓展業務至更多有潛力的市場。 他說，專班強調合作共贏，正凝聚法律、金融、會計等跨界力量，促進資源整合與知識共享，發揮協同效應。目前已匯聚首批支援內地企業出海的伙伴機構，包括熟悉不同海外市場的商會、律師行、銀行等，共同為出海企業提供全方位資源。 丘應樺又說，會以實效為本，出海專班將根據海外市場及企業的實際需要，提供包括稅務、法律等不同多元資源，協助內地企業以香港為基地，連接海外市場。Fortune Insight ・ 35 分鐘前
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
各大網購平台及品牌官網都推出雙11優惠，繼早前介紹過的THEORY返工衫、New Balance波鞋限時優惠後，被譽為瑜珈界Chanel的lululemon亦加入雙11折扣戰團！即日起lululemon官網舉行低至28折優惠，不少瑜伽裝備，包括瑜珈褲、Sports Bras等都有平，平時一條接近千元的瑜珈褲低至$250已經可以入手！帽子、手袋配飾也非常抵買，各位運動迷要買趁快！今次lululemon雙11優惠是官網限定，大家有心水就立刻加入購物車喇！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至18/11）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
惠利「女友感」焦糖小熊機場造型秋冬請鎖定！拿著「手袋黑馬」Max Mara Whitney準備來香港
Max Mara品牌好友惠利現身仁川國際機場先出發前往台灣，出席一連串「THE CAMEL, timeless」主題活動，並於後日親臨香港為「THE CAMEL, timeless」駝色傳奇活動揭幕。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
恤衫扣法2款貼士，拯救「男友寬大恤衫」！秋冬當外套、單穿也高級恤衫推薦
恤衫可以單穿，又可以當作外套般穿搭。這款男女通殺的單品，如何穿才不會太單調呆板？近期見到不少時尚KOL在玩恤衫扣法教學，將寬鬆恤衫「起死回生」，只要從恤衫扣法小細節出發，馬上將要棄置的恤衫重回時尚舞台，來學習一下吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（06/11-10/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，YBC粟米脆以 $13.9/2件、KleanNara清純自然盒裝面紙(270張)3P $31.8/件、759阿信屋原味/黑椒味牛肉脯 $22.9/2件、桃哈多激辣薯圈 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價
最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：YAHOO著數 ・ 22 小時前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折｜雙11優惠2025
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 39 分鐘前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回
【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。 事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。 安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」 她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩香港動物報 ・ 22 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網購精選貨品 即享95折（只限05/11）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165
雙11優惠衝著來了，NARS網店也在推出限定10日優惠，11月7至16日，一連10日限定美妝低至半價，超過分的！網店輸入指定優惠碼，正價貨品享高達7折，準備在聖誕前買一波！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠2025｜Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 1 天前