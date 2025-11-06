Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025

雙11優惠購物潮來了！這次為大家送上Chloé網購優惠快訊，手袋、鞋款都能以低價入手，編輯精選8件減價產品，辛苦工作了大半年，是時候好好犒賞努力的自己了！無論是提升氣質的精緻包款，還是觸感極致的柔軟毛衣，都值得成為您的最佳獎賞。

即睇Chloé雙11優惠

Mytheresa雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月12日6:59am

優惠：指定產品滿$2,500額外8折

運費：購物滿$4,000免運費

即睇Chloé雙11優惠

「帶貨界頂流」Jennie穿Chloé即現搶購潮

在早前釋出的Blackpink巡演預告中，Jennie身穿Chloé蕾絲背心現身，不足一天即迅速登上熱搜並掀起搶購熱潮，從舞台到私服，Jennie總能完美駕馭各種造型，擁有無可匹敵的帶貨實力，及可塑性極高的穿搭風格，成為時尚愛好者的最佳參考範本！

廣告 廣告

Screencap from BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] TRAILER

Chloé為時尚界帶來「高級成衣」概念

Chloé由Gaby Aghion女士於1952年在法國巴黎創立。Aghion女士出生於埃及，後來定居巴黎。當她創立品牌時，希望能打破當時高級訂製服（Haute Couture）的拘謹與昂貴，讓更多女性能夠穿上既精緻又實穿的服裝。因此，她率先提出了 「高級成衣」（Luxury Prêt-à-Porter） 的概念，用細膩的布料設計出能夠展現女性柔美線條的服裝，這在當時是具有革命性的理念。

（Getty Images）

Kerala 25 Small leather shoulder bag

滿$2,500額外8折：$7,896｜特價：$9,870｜ 原價：$14,100

Chloé Kerala 25 Small leather shoulder bag

Bracelet Small leather shoulder bag

滿$2,500額外8折：$7,896｜特價：$9,870｜ 原價：$14,100

Chloé Bracelet Small leather shoulder bag

Bracelet Small leather shoulder bag

滿$2,500額外8折：$11,144｜特價：$13,930｜ 原價：$19,900

Chloé Bracelet Small leather shoulder bag

Woody canvas slides

滿$2,500額外8折：$2,496｜特價：$3,120｜ 原價：$3,900

Chloé Woody canvas slides

Marcie leather flats

滿$2,500額外8折：$3,584｜特價：$4,480｜ 原價：$6,400

Chloé Marcie leather flats

Iris bow-detail leather ballet flats

滿$2,500額外8折：$2,832｜特價：$3,540｜ 原價：$5,900

Chloé Iris bow-detail leather ballet flats

Polly leather Mary Jane flats

滿$2,500額外8折：$3,600｜特價：$4,500｜ 原價：$7,500

Chloé Polly leather Mary Jane flats

Kick suede-trimmed sneakers

滿$2,500額外8折：$3,416｜特價：$4,270｜ 原價：$6,100

Chloé Kick suede-trimmed sneakers

