28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

28歲「超殺女」 Chlöe Moretz 與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～

「超殺女」甜蜜新娘 認識名模及攝影師 Kate Harrison

Kate Harrison 現年 27 歲比 Chloe 年長 6 年，職業為一名時尚模特兒及攝影師，父親為美國演員 Gregory Harrison，母親則是演員及模特兒 Randi Oakes。二人於 2018 年邂逅並被狗仔隊拍下熱吻照片，因而令低調的戀情曝光。

2022 年 Chlöe Moretz 於訪問中確認戀情，並指希望保持私生活低調。隨著 Chlöe Moretz 減少於大銀幕出現，二人的戀情更為低調，小心保護屬於她們的甜蜜戀情。直至 2024 年 Chlöe Moretz 首度公開承認 LGBTQ+ 的同性戀身份，並於 2025 年公佈二人訂婚的消息，戀情四年後開花結果。

「我認為不要為任何人的性取向立下假設，我們都被貼上標籤並施加壓力。我們只是人，試著與所愛的人在一起，並成為最好的自己。」 －Chlöe Moretz

不因失戀而拒愛 愛一個上一課的戀愛哲學

Chlöe Moretz 與碧咸大仔 Brooklyn Beckham 的戀情轟動一時。(GETTY)

Chlöe Moretz 上一段較為轟動的戀情，相信就是與 David Beckham 大仔 Brooklyn Beckham 的 puppy love，二人短暫交往，不時公開親密合照，但 Chlöe Moretz 卻因公開戀愛後的二人未能抵受壓力，而令感情出現問題令戀情告終。

Chlöe Moretz 從這段失敗的戀情中，學會更有智慧應對自己的「明星」身份，不因曾受情傷而拒愛，亦不被失戀打敗，反而「經一事，長一智」，好好保護得來不易的戀情。

「不是所有戀情及所有戀人也是一樣，你從不同人身上所獲得的愛是截然不同的。你能在每段戀情中學習，學習愛的不同方式及模樣。」 －Chlöe Moretz

Chlöe Moretz 與 Kate Harrison 修成正果，找來 Louis Vuitton 創意總監 Nicholas Ghesquiere 打造粉藍色嫁衣，優雅而具獨特的個性。大家亦非常期待二人的婚禮，定必讓大家感動難忘！

