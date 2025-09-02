《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
「超殺女」甜蜜新娘 認識名模及攝影師 Kate Harrison
Kate Harrison 現年 27 歲比 Chloe 年長 6 年，職業為一名時尚模特兒及攝影師，父親為美國演員 Gregory Harrison，母親則是演員及模特兒 Randi Oakes。二人於 2018 年邂逅並被狗仔隊拍下熱吻照片，因而令低調的戀情曝光。
2022 年 Chlöe Moretz 於訪問中確認戀情，並指希望保持私生活低調。隨著 Chlöe Moretz 減少於大銀幕出現，二人的戀情更為低調，小心保護屬於她們的甜蜜戀情。直至 2024 年 Chlöe Moretz 首度公開承認 LGBTQ+ 的同性戀身份，並於 2025 年公佈二人訂婚的消息，戀情四年後開花結果。
「我認為不要為任何人的性取向立下假設，我們都被貼上標籤並施加壓力。我們只是人，試著與所愛的人在一起，並成為最好的自己。」 －Chlöe Moretz
不因失戀而拒愛 愛一個上一課的戀愛哲學
Chlöe Moretz 上一段較為轟動的戀情，相信就是與 David Beckham 大仔 Brooklyn Beckham 的 puppy love，二人短暫交往，不時公開親密合照，但 Chlöe Moretz 卻因公開戀愛後的二人未能抵受壓力，而令感情出現問題令戀情告終。
Chlöe Moretz 從這段失敗的戀情中，學會更有智慧應對自己的「明星」身份，不因曾受情傷而拒愛，亦不被失戀打敗，反而「經一事，長一智」，好好保護得來不易的戀情。
「不是所有戀情及所有戀人也是一樣，你從不同人身上所獲得的愛是截然不同的。你能在每段戀情中學習，學習愛的不同方式及模樣。」 －Chlöe Moretz
Chlöe Moretz 與 Kate Harrison 修成正果，找來 Louis Vuitton 創意總監 Nicholas Ghesquiere 打造粉藍色嫁衣，優雅而具獨特的個性。大家亦非常期待二人的婚禮，定必讓大家感動難忘！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡
49歲金鐘國突然宣布結婚！只在健身室出沒，D社已放棄跟蹤的男人要當人夫：今年是出道30年，我沒製作專輯，而是有了另一半
其他人也在看
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 張柏芝天花板顏值不減當年 娛樂圈傳奇人物「新聞女皇」敢愛敢恨令人難忘
林家謙近日舉行紅館演唱會《White Summer》，連日來邀請不同女歌手前輩做嘉賓，但講到討論度最高、最大驚喜的，一定是第9場嘉賓張柏芝。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李佳芯回應《麻雀樂團》外界評價「仲想點？」 缺席宣傳劇集收視僅過20點
李佳芯離巢TVB前最後一套劇集《麻雀樂團》上周五播完，根據TVB最新公布收視數字，《麻》結局周最高收視有20.5點，而劇集播出以來最高收視一直喺20點左右上落，以今年TVB劇集收視計成績算係唔錯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要
周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起
62歲武打巨星李連杰有「功夫皇帝」之稱，自十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，受健康問題困擾而大減產量。繼6月份，李連杰開設抖音帳戶，上月又開設小紅書，與網民分享生活，早前佢上載躺喺醫院病床上嘅憔悴照片，並寫「最近又經歷了一次無常的試煉」；近日佢喺社交網站上載影片交代病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 22 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 5 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 19 小時前
海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀
柴灣逾20年未有大型新盤，最新由太古地產牽頭發展的海德園，正推出項目的第1期，包括第2及第3座，共592個單位，涵蓋1房至3房戶型，關鍵日期為2026年8月，樓花期約1年。28Hse.com ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 8 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前