Chris Evans近照瘋傳！「美國隊長」爆肌回復巔峰狀態 婚後魅力不減傳再演Marvel英雄電影

Chris Evans「美國隊長」爆肌再現！Chris Evans近日於多倫多電影節現身宣傳，外貌及體態重回巔峰狀態的他引起關注及熱議，多張「靚仔」近照更於網絡瘋傳。Chris Evans會否如傳聞所說再以「美國隊長」角色Marvel電影？而卸下復仇者聯盟戰袍的他婚後近況又如何？立即看下去，重新感受荷里活男神Chris Evans的成熟魅力吧！
「美國隊長」爆肌現身多倫多電影節
Chris Evans男神魅力再度展現，近日現身多倫多電影節為新戲《Sacrifice》宣傳，緊身上衣透出爆炸性完美肌肉線條，加上刮鬚後青靚白淨面容重見天日，44歲的他有望人氣再上巔峰。而隨著一輯靚仔近照瘋傳，「美國隊長」復出再度參演Marvel英雄電影的傳聞亦再度引起熱議。
自「美國隊長」英雄角色任務完成後，Chris Evans不斷轉型，跳出英雄角色框架，嘗試不同片種，於電影《The Materialists》、《 Honey Don’t! 》以及是次宣傳的新戲《Sacrifice》中，都落力展現其演技上的多樣性。
Chris Evans與Ana Tayla-Joy 合作主演的新戲《Sacrifice》講述在一個上流社會籌款晚會上，一班武裝分子突然衝進會場，為尋找一件可以解鎖超自然力量的遺物，在場的名人都陷入危險處境之中。
Chris Evans在戲中飾演一名過氣演員Mike Tyler，被Ana Tayla-Joy所飾演的組織首領Joan綁架，對手戲連場。
重回小鮮肉狀態近照瘋傳
▲44歲Chris Evans體態重回美國隊長時期巔峰狀態
Chris Evans身穿簡單剪裁的T恤和長褲現身多倫多電影節（TIFF），男神就是穿得不一樣！健碩身材線條在緊身上衣下表露無遺，瞬間引發網民熱議，不少人猜測Chris Evans再度參演Marvel英雄電影的傳聞是真的，不排除他正為準備重返漫威宇宙的角色而「加操」，極鍛鍊重回體形最佳狀態。
瘋傳出演Marvel《復仇者》系列最新電影與Robert Downey Jr. 再對戲
「美國隊長」角色已死，一直有傳Chris Evans將以全新身分再演MCU電影，極有可能成為繼Robert Downey Jr.後，下一位話題元祖級英雄成員回歸。早前分別有指Chris Evans有份參演Marvel系列最新電影《Avengers: Doomsday》及《Avengers: Secret Wars》。 Chris Evans曾於訪問中坦言十分懷念在Marvel片場的日子，但也表示不確定自己是否會回歸 。「美國隊長」回歸傳言至今亦未得可靠消息肯定。
男神「卸任」形象一度崩壞
脫去戰袍後，Chris Evan一度被指男神形象崩壞。除了髮型及留鬚造型不討好之外，其身型亦被指嚴重走樣。
於電影《Honey Don’t!》中的露肉場面於網上流傳，Chris的身型明顯不及以前健碩，肌肉線條亦變得模糊，一雙吸睛麒麟臂亦不翼而飛。
型男變大叔再變回現在的男神模樣，不得不佩服Chris的毅力。
與小16歲太太愛得甜蜜又低調
在不用當「美國隊長」的這段時間，Chris Evan事業走下坡卻收獲愛情。2023年年尾，Chris與小16歲的葡萄牙女星Alba Baptista 結婚，低調又甜蜜的愛情一度引起關注。Chris在訪問中曾提及，他為了向Alba Baptista求婚，特地學習了葡萄牙語，並練習了整整一個星期，就是為了肯定自己能以葡萄牙語完美地說出「你願意嫁給我嗎？」。為了愛妻，他特別舉辦了兩場婚禮，一場在美國，而另一場則在Alba的家鄉葡萄牙。 婚後的Chris和 Alba依舊甜蜜更一直期待家庭新成員的到臨。
升格人夫魅力不減
在太太Alba Baptista身旁，形象剛強的「美國隊長」也露出柔情一面，更顯成熟及親和力。 愛妻的男人最好命！婚後的Chris Evan魅力不減，成熟穩重的「好老公」氣質，再加上體態重回巔峰，超強魅力有機會為他勉回這些年失去了的人氣。無論是新電影上映、重返漫威的傳聞，抑或是夫妻間的甜蜜日常，都讓這位「美國隊長」的一舉一動備受關注，一同期待他在未來帶給我們更多精彩的作品和驚喜！
