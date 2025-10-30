Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意
「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。
據傳 Chris Evans 與葡萄牙女演員 Alba Baptista 因工作而相識，而且是一見鍾情極速相戀，二人交往後十分低調，罕有談及感情事，婚禮於自宅溫馨舉行，只邀請親朋好友出席。雖然少有談及私人感情，亦不常共同出席公開活動，但 Chris Evans 曾於訪問中表達想成為爸爸的願望，如今願望終於實現。
二人結婚兩年後迎來家庭新成員，女兒取名為 Alma Grace Baptista-Evans，繼承父母雙姓氏展現 Chris Evans 對愛妻的尊重，單憑名字已感到滿滿幸福。Chris Evans 最近逐漸減少工作，專心照顧妻女成為廿四孝爸爸，由「美國隊長」變身為「美國奶爸」，享受「一家三口」的溫馨家庭生活。
