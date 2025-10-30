44歲「美隊」Chris Evans榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意

44歲「美隊」 Chris Evans 榮升爸爸！迎來可愛女兒成為「美國奶爸」，取名藏著對妻子的滿滿愛意

「美國隊長」Chris Evans 與妻子 Alba Baptista 迎來第一個孩子，在 44 歲之齡成為新手爸爸！Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，近日迎來成為「新手爸媽」的好消息，大家也紛紛送上祝賀。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Chris Evans 與小 16 歲的妻子 Alba Baptista 於 2023 年低調成婚，結婚兩年後迎來可愛女兒。 (Photo by Michael TRAN / AFP)

據傳 Chris Evans 與葡萄牙女演員 Alba Baptista 因工作而相識，而且是一見鍾情極速相戀，二人交往後十分低調，罕有談及感情事，婚禮於自宅溫馨舉行，只邀請親朋好友出席。雖然少有談及私人感情，亦不常共同出席公開活動，但 Chris Evans 曾於訪問中表達想成為爸爸的願望，如今願望終於實現。

廣告 廣告

Chris Evans 最近亦逐漸減少工作，專心享受「一家三口」的溫馨家庭生活。 (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

二人結婚兩年後迎來家庭新成員，女兒取名為 Alma Grace Baptista-Evans，繼承父母雙姓氏展現 Chris Evans 對愛妻的尊重，單憑名字已感到滿滿幸福。Chris Evans 最近逐漸減少工作，專心照顧妻女成為廿四孝爸爸，由「美國隊長」變身為「美國奶爸」，享受「一家三口」的溫馨家庭生活。

孫藝真「最強保養品」也許是玄彬與兒子！在愛情裡「選對了人」的好處，讓女人自然容光煥發

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛

杜拜公主瑪赫拉曬巨鑽宣布訂婚！曾IG貼休書、離婚後推出「Divorce香水」的敢愛敢恨公主

28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」