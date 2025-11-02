港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
44歲Chris Evans「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄
日前宣布榮升人父的Chris Evans，除了擁有一張人人稱羨的帥氣臉龐，還有一身高大爆肌的Body！從頭到腳都是男神級、最高配置的「人間兇器」！原來他健碩的身形出自荷里活頂尖教練Simon Waterson之手！Daniel Craig和Benedict Cumberbatch也是他的得意門生！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「5-2訓練法」是什麼？
在5組不同的訓練動作中，夾雜2分鐘高強度有氧運動（如跑步機快走或單車）。
先選5組動作，完成第1組動作後，就加入兩分鐘有氧運動。隨後就是第1＋第2組動作，再加入兩分鐘有氧運動。接著就是第1＋第2＋第3組動作，完成後就加入兩分鐘有氧運動，如此類推。
這樣子逐漸疊加的練習，將爆肌力量發揮到極致，還能提升心肺和敏捷度。Chris Evans在訓練期是每天2組這個「5-2訓練法」，密集式地訓練6-7個月，爆肌至「美隊」可以拯救世界的英雄身型。
Chris Evans的5組動作可以參考以下動作，從肩到背，到胸到手臂，到腹到臀，到大腿至腳腕都有節訓練。重訓部分的重量與次數可以慢慢漸進，確保深度刺激肌肉。
硬舉（DEAD LIFT）從25次降至8次，腳肩寬站立、彎腰握槓鈴起身，全身爆發力啟動神經系統，快速堆積肌肉。
臥推（BENCH PRESS）則20次起跳至8次，仰躺推槓鈴打造寬闊胸肌，建議夥伴從旁協助保護安全。
引體向上15次減至8次，肩寬握槓拉起身、腳懸空防晃，專攻背闊肌拉出V形。
雙槓撐體10次到8次，平行槓上下移動、核心收緊，同步鍛鍊三頭與胸。
最後深蹲固定8次，槓鈴肩扛、膝彎90度下蹲起身，塑造大腿與臀部線條。
強調正確姿勢：慢控動作，避免傷害。克里斯邊練邊讀劇本，效率max！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
鍾嘉欣百褶短裙＋白襪仔造型大騷白滑美腿！三孩靚媽仍保養得宜秘訣：喝蘋果醋養生、用熱薑水浸腳改善睡眠
52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心
其他人也在看
黃又南42歲生日挑戰賽車 自爆考獲多個駕駛執照成車牌王：我真係乜都敢試㗎
前男團Shine成員之一的黃又南剛剛42歲生日，喜愛挑戰自己的他考獲多個駕駛執照，包括的士、小巴及巴士，近日亦首度挑戰賽車。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 4 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
物業拍賣｜大埔康樂園三屍命案戶開價1180萬 較市價低逾4成
千呎大屋滿佈掌印，浴室浴簾鐵管上，只是8歲和4歲的小朋友被領呔纏頸吊死，全屋靜得可怕，走進地下儲物房，打開儲物櫃，哇！一具女屍跌出來。一幕幕駭人聽聞的畫面，一單聞者傷心聽者流淚的滅門慘案，這個43年前大埔康樂園三屍命案單位如今再求易手，拍賣開價1,180萬元，呎價7,393元，比新近成交單位低逾4成，呎價相當於同區未補地價居屋，甚至比深圳樓還要低。BossMind ・ 1 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 6 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 21 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 7 小時前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 5 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 8 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 56 分鐘前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前
京東首批5,000斤大閘蟹供港於佳宝超市開售 價格平均降20%
京東-SW(9618.HK)(JD)宣布，採用「全程冷鏈+空運直達」組合方案，透過其全鏈路超級供應鏈，已將產地江蘇直接採購的首批5,000斤大閘蟹送抵香港，並陸續在全港各區佳宝超市門店開售，實現最快12小時從產地直送，預料刷新內地大閘蟹恢復直供香港以來的最大載貨量紀錄。AASTOCKS ・ 7 小時前