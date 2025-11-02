44歲Chris Evans「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄

44歲 Chris Evans 「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄

日前宣布榮升人父的Chris Evans，除了擁有一張人人稱羨的帥氣臉龐，還有一身高大爆肌的Body！從頭到腳都是男神級、最高配置的「人間兇器」！原來他健碩的身形出自荷里活頂尖教練Simon Waterson之手！Daniel Craig和Benedict Cumberbatch也是他的得意門生！

Chris Evans榮升人父，顏值與身形魅力不減！（ Getty Images ）

Chris Evans保養得宜。（Getty Image）

Daniel Craig拍攝《James Bond》時有賴著名教練Simon Waterson訓練完美身形。（Getty Images）

Benedict Cumberbatch也曾在《奇異博士》中大騷身材！（Getty Images）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

「5-2訓練法」是什麼？

在5組不同的訓練動作中，夾雜2分鐘高強度有氧運動（如跑步機快走或單車）。

先選5組動作，完成第1組動作後，就加入兩分鐘有氧運動。隨後就是第1＋第2組動作，再加入兩分鐘有氧運動。接著就是第1＋第2＋第3組動作，完成後就加入兩分鐘有氧運動，如此類推。

這樣子逐漸疊加的練習，將爆肌力量發揮到極致，還能提升心肺和敏捷度。Chris Evans在訓練期是每天2組這個「5-2訓練法」，密集式地訓練6-7個月，爆肌至「美隊」可以拯救世界的英雄身型。

硬舉與臥推必須有夥伴從旁協助，以策安全。（Getty Images）

Chris Evans的5組動作可以參考以下動作，從肩到背，到胸到手臂，到腹到臀，到大腿至腳腕都有節訓練。重訓部分的重量與次數可以慢慢漸進，確保深度刺激肌肉。

硬舉（DEAD LIFT）從25次降至8次 ，腳肩寬站立、彎腰握槓鈴起身，全身爆發力啟動神經系統，快速堆積肌肉。

臥推（BENCH PRESS）則20次起跳至8次 ，仰躺推槓鈴打造寬闊胸肌，建議夥伴從旁協助保護安全。

引體向上15次減至8次 ，肩寬握槓拉起身、腳懸空防晃，專攻背闊肌拉出V形。

雙槓撐體10次到8次 ，平行槓上下移動、核心收緊，同步鍛鍊三頭與胸。

最後深蹲固定8次，槓鈴肩扛、膝彎90度下蹲起身，塑造大腿與臀部線條。

雙槓撐體10次到8次，鍛鍊三頭與胸。（Getty Images）

強調正確姿勢：慢控動作，避免傷害。克里斯邊練邊讀劇本，效率max！

深蹲8次，槓鈴肩扛，塑造大腿與臀部線條。（Getty Images）

