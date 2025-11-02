焦點

港大前副教授張祺忠承認誤殺罪　判囚 7 年 4 個月

44歲Chris Evans「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄

44歲Chris Evans「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄
44歲Chris Evans「地表最大隻美隊爸爸」健身操肌秘訣大公開！荷里活頂尖教練教路「5-2訓練法」爆肌練成最強體魄

日前宣布榮升人父的Chris Evans，除了擁有一張人人稱羨的帥氣臉龐，還有一身高大爆肌的Body！從頭到腳都是男神級、最高配置的「人間兇器」！原來他健碩的身形出自荷里活頂尖教練Simon Waterson之手！Daniel Craig和Benedict Cumberbatch也是他的得意門生！

Chris Evans榮升人父，顏值與身形魅力不減！（Getty Images）
Chris Evans榮升人父，顏值與身形魅力不減！（Getty Images
Chris Evans保養得宜。（Getty Image）
Chris Evans保養得宜。（Getty Image）
Daniel Craig拍攝《James Bond》時有賴著名教練Simon Waterson訓練完美身形。（Getty Images）
Daniel Craig拍攝《James Bond》時有賴著名教練Simon Waterson訓練完美身形。（Getty Images）
Benedict Cumberbatch也曾在《奇異博士》中大騷身材！（Getty Images）
Benedict Cumberbatch也曾在《奇異博士》中大騷身材！（Getty Images）

「5-2訓練法」是什麼？

在5組不同的訓練動作中，夾雜2分鐘高強度有氧運動（如跑步機快走或單車）。

先選5組動作，完成第1組動作後，就加入兩分鐘有氧運動。隨後就是第1＋第2組動作，再加入兩分鐘有氧運動。接著就是第1＋第2＋第3組動作，完成後就加入兩分鐘有氧運動，如此類推。

這樣子逐漸疊加的練習，將爆肌力量發揮到極致，還能提升心肺和敏捷度。Chris Evans在訓練期是每天2組這個「5-2訓練法」，密集式地訓練6-7個月，爆肌至「美隊」可以拯救世界的英雄身型。

硬舉與臥推必須有夥伴從旁協助，以策安全。（Getty Images）
硬舉與臥推必須有夥伴從旁協助，以策安全。（Getty Images）

Chris Evans的5組動作可以參考以下動作，從肩到背，到胸到手臂，到腹到臀，到大腿至腳腕都有節訓練。重訓部分的重量與次數可以慢慢漸進，確保深度刺激肌肉。

  • 硬舉（DEAD LIFT）從25次降至8次，腳肩寬站立、彎腰握槓鈴起身，全身爆發力啟動神經系統，快速堆積肌肉。

  • 臥推（BENCH PRESS）則20次起跳至8次，仰躺推槓鈴打造寬闊胸肌，建議夥伴從旁協助保護安全。

  • 引體向上15次減至8次，肩寬握槓拉起身、腳懸空防晃，專攻背闊肌拉出V形。

  • 雙槓撐體10次到8次，平行槓上下移動、核心收緊，同步鍛鍊三頭與胸。

  • 最後深蹲固定8次，槓鈴肩扛、膝彎90度下蹲起身，塑造大腿與臀部線條。

雙槓撐體10次到8次，鍛鍊三頭與胸。（Getty Images）
雙槓撐體10次到8次，鍛鍊三頭與胸。（Getty Images）

強調正確姿勢：慢控動作，避免傷害。克里斯邊練邊讀劇本，效率max！

深蹲8次，槓鈴肩扛，塑造大腿與臀部線條。（Getty Images）
深蹲8次，槓鈴肩扛，塑造大腿與臀部線條。（Getty Images）

