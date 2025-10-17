Christie's 拍賣 Jane Birkin 的 Hermès HAC：Birkin 誕生前的傳奇手袋

重點摘要

Christie’s 將於 11 月拍賣 Jane Birkin 與 Serge Gainsbourg 曾擁有的 Hermès HAC 手袋，為 Birkin 手袋的直接前身。

HAC 手袋在時尚史上的地位獨特，作為一款以功能見稱的大容量旅行袋，正是促成經典 Birkin 手袋誕生的關鍵靈感來源。

這場拍賣為藏家提供難得機會，入手一件與這對以挑釁性藝術與風格定義一代的明星情侶緊密相連的歷史遺珍。

Christie’s 將拍賣一件與流行文化中最具標誌性的情侶之一——Jane Birkin 與 Serge Gainsbourg——緊密相連的時尚歷史藏品。儘管家喻戶曉的 Birkin 常成為焦點，拍賣品其實是 Hermès Haut à Courroies（HAC）手袋，Gainsbourg 在二人長達 12 年的傳奇戀情初期便將其贈予這位歌手。這款手袋不僅珍罕，亦啟發了今日的經典 Birkin 手袋。

早於 Birkin 手袋面世的 HAC 手袋，本為攜帶馬術裝備而設的實用型大容量旅行袋。這款由 Gainsbourg 贈予 Birkin 的手袋，在後來的型號尚未誕生前，已成為她標誌性的出行夥伴。雖然 Birkin 原型最近在拍賣場以逾 1,000 萬美元成交，HAC 手袋在時尚脈絡中的地位依然獨一無二——作為直接前身，它為這件終極奢華配飾提供了關鍵靈感。

這場拍賣是一扇迷人的窗口，帶人走進這對曾以挑釁性藝術震撼歐洲的明星情侶的私密世界，其中包括 1969 年那首著名而具爭議的單曲〈Je t’aime…moi non plus〉。以隨性優雅見稱的時尚指標 Birkin，其後更與以她命名的手袋劃上等號。此枚 HAC 手袋的拍賣，讓藏家有機會珍藏一件見證 Birkin 故事起點的實物，以及那段影響一代風格的動盪而熱烈的愛情。該手袋將於 11 月 6 日在巴黎拍賣，並於 10 月 30 日至 11 月 6 日在香港、巴黎與曼谷預展。

