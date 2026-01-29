Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接喺網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線

Google 宣布為 Chrome 瀏覽器推出多項重大 Gemini AI 更新，全部由該公司最智能嘅模型 Gemini 3 驅動。今次更新涵蓋四大核心功能，部分免費開放予所有 Gemini in Chrome 使用者，部分則需要訂閱 Google AI Pro 或 Ultra 付費方案，暫時只限美國用家使用。

全新側邊欄：多工作業新體驗

今次更新最明顯嘅改變係全新 Gemini 側邊欄，所有 Gemini in Chrome 用戶都可以免費使用。呢個介面可以俾你同 Gemini 對話，並且喺多個分頁之間保持對話連貫性，唔會因為轉咗分頁就中斷對話。

Google 表示側邊欄重新定義咗多工作業體驗，用家可以喺主要分頁繼續工作，同時利用側邊欄處理另一項任務。內部測試人員已經將佢用於各種場景，包括跨多個分頁比較選項、總結唔同網站嘅產品評論，甚至喺混亂嘅行事曆入面搵時間安排活動。

Nano Banana 直接內置

側邊欄亦係存取第二個新功能嘅入口。繼喺 Gemini 應用程式成功推出後，Google 自家圖像生成工具 Nano Banana 依家直接內置喺 Chrome 瀏覽器入面，所有 Gemini in Chrome 用戶都可以免費使用。

用家唔需要再開新分頁，亦唔需要下載再上傳圖片檔案，直接喺任何已開啟嘅分頁就可以要求 Gemini 製作或編輯 AI 圖像。只需要喺側邊欄輸入指令，就可以將網上嘅圖片即時轉化，例如為客廳重新設計尋找創意靈感，或者將研究數據轉化為精美資訊圖表。

Connected Apps：跨應用深度整合

Gemini in Chrome 已經支援 Connected Apps（連接應用程式）功能，可以深度整合 Gmail、Calendar、YouTube、Maps、Shopping 同 Flights 等 Google 服務。用家可以喺 Gemini 設定嘅 Connected Apps 部分啟用呢啲功能。

呢啲深度整合可以幫用戶快速完成任務。 喺記者會示範中，假設你去參加會議需要訂機票，Gemini 可以自動翻查舊電郵搵出活動詳情，參考 Google Flights 提供建議，之後仲可以草擬電郵通知同事你嘅抵達時間。

個人智能：更個人化嘅 Chrome

第三個功能個人智能（Personal Intelligence）將會喺未來數月登陸 Chrome， 呢個功能今年 1 月初已經喺 Gemini 應用程式推出，至今已獲得大量積極回饋。

個人智能會讓 Chrome 記住你過去同 Gemini 嘅對話內容，從而提供獨特嘅個人化答案。用家仲可以向 Gemini 添加特定指示，獲得更符合個人需要嘅回應。Google 表示：「Chrome 嘅個人智能會將瀏覽體驗由通用工具變成一個了解你、提供相關資訊、主動同有情境意識協助嘅可信賴夥伴。」​最重要係用戶永遠擁有控制權，可以選擇加入並選擇連接邊啲應用程式，亦可以隨時中斷連接。

自動瀏覽：AI 代你做複雜任務

最後係自動瀏覽，目前只限 Google AI Pro 同 Ultra 訂閱用戶試用，而家已經喺美國開放。多年嚟 Chrome 自動填寫功能一直處理簡單任務，而家 Google 更進一步，令瀏覽器提供代理式操作，可以幫你處理複雜嘅旅遊安排或專業工作流程。

喺示範中，Google 要求 Gemini 搵返幾季前買過嘅冬季外套並再次購買。 Chrome 首先草擬一個計劃，決定最好由搜尋員工嘅電郵收件箱開始，確認外套型號同尺寸，然後就去網上購物。喺 AI 執行任務期間，用家可以繼續瀏覽其他內容。AI 會喺多個步驟暫停並徵求用家同意先繼續，例如登入帳戶，以及需要信用卡號碼完成購買時都會停低（如果你授權，自動瀏覽仲可以使用 Google 密碼管理員處理需要登入嘅任務）。

支援開放標準同安全保障

Chrome 未來亦會支援 Google 嘅通用商務協議（Universal Commerce Protocol），呢個係 Google 同 Shopify、Etsy、Wayfair 及 Target 等業界領袖共同開發嘅開放標準，專為代理式商務而設，能確保 AI 代理可喺 Chrome 無縫代表用戶執行操作。​

所有新 Gemini 功能會從 2026 年 1 月 27 日起陸續向 Chrome 用家推出，目前是美國率先開放，Google 表示會喺「未來數月」擴展至更多語言同地區。

