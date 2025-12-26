「平替版Chrome Hearts」韓國品牌OFUSE，連aespa、Seventeen、ITZY都愛！最平$63入手9大韓國Idol同款首飾

韓國偶像的一舉一動早已成為潮流指標，從舞台造型到日常私服造型都能瞬間掀起熱潮。然而，大部分同款價格不菲，不是人人都能毫不猶豫地入手。不過當中也有例外，最近便有一個話題度極高的韓國本土設計師飾品品牌，頻繁出現在當紅男團女團成員身上，即看看到底是哪個品牌吧！

韓國隱藏「平替版Chrome Hearts」品牌——OFUSE

韓國飾品品牌OFUSE（오퓨즈）於2019年誕生，品牌徹底打破了傳統飾品的性別框架，主打「無性別（Unisex）」的設計理念。從一開始便刻意模糊性別界線，讓飾品回歸造型本質。這種不刻意區分男款或女款的中性格調，恰好滿足了Gen Z年輕消費者對於個性化穿搭的渴望，成功在競爭激烈的韓國飾品市場中殺出一條血路。

圖片來源：Instagram@0fuse

OFUSE創辦人堅持親手完成所有細節

OFUSE的飾品並非大量外包生產，而是從材料採購、設計、製作到包裝，都由創辦團隊親自處理。兩位創辦人經常親赴東大門與南大門市場挑選原料，再透過最基本的工具進行手工製作。這種職人精神讓每一件飾品都保有細節溫度，而非制式化商品。

圖片來源：Instagram@0fuse

此外，品牌在材質選擇上亦相當講究，採用不易引起過敏、耐用度高的醫療級不鏽鋼，降低變色與損耗問題，讓消費者即使長時間佩戴也能安心使用。

OFUSE被譽「平替版Chrome Hearts」

品牌成功將心形、骰子、十字架等元素，以簡約而不失個性的方式重新詮釋，讓可愛與帥氣同時存在卻毫不衝突。加上價格設定相對親民，讓年輕一族也能輕鬆嘗試不同風格搭配。價格親民同時兼具設計感與高品質，因此成為許多人心中的平替Chrome Hearts飾品選擇。

圖片來源：Instagram@0fuse

OFUSE飾品設計隨季節變化

品牌會隨著季節調整設計重點。春夏系列多半採用色彩較為鮮明的配件，搭配存在感強烈的款式，為整體造型增添亮點。秋冬季節則轉成低色彩度與線條簡潔的設計，讓飾品自然融入層次穿搭之中。不僅能提高品牌的新鮮感，也讓用家根據季節變化持續找到合適的飾品搭配。

圖片來源：Instagram@0fuse

韓國Idol都愛戴OFUSE飾品！

OFUSE更是成功攻佔了韓國演藝圈，成為許多造型師與藝人的愛用飾品品牌，包括大熱男團Seventeen、Monsta X、NCT與ATEEZ等；高人氣女團aespa、ITZY、BABYMONSTER以及ITZY等，都曾在公開活動或日常穿搭中佩戴該品牌的飾品。值得一提的是，強大的明星效應更為品牌創下了驚人的銷售紀錄，成為粉絲們爭相搶購的「斷貨王」。

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

OFUSE明星同款推薦

禮智@ITZY同款OFUSE飾品推薦：pearl drop necklace（cross）

₩28,000（約HK$147）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

雨琦@idle同款OFUSE飾品推薦：24 winter - cubic cross necklace

₩30,000（約HK$158）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

Ahyeon@BABYMONSTER同款OFUSE飾品推薦：lace ribbon necklace

₩22,000（約HK$116）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

Giselle@aespa同款OFUSE飾品推薦：cross round bracelet

₩18,000（約HK$95）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

ASA@BABYMONSTER、寧寧@aespa同款OFUSE飾品推薦：thorn bangle bracelet

₩23,000（約HK$121）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

寧寧@aespa同款OFUSE飾品推薦：belt bracelet

₩16,000（約HK$84）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

Winter@aespa同款OFUSE飾品推薦：cross bracelet

₩19,000（約HK$100）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

Karina＠aespa同款OFUSE飾品推薦：line cross ring

₩16,000（約HK$84）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

Hoshi@Seventeen同款OFUSE飾品推薦：basic earcuff

₩12,000（約HK$63）

圖片來源：Instagram@0fuse

圖片來源：Instagram@0fuse

