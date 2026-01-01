Chrome Hearts進軍酒店業！豪擲2.9億購入美國精品酒店，結合暗黑與衝浪風格打造奢華度假地標

Chrome Hearts 進軍酒店業！豪擲2.9億購入美國精品酒店，結合暗黑與衝浪風格打造奢華度假地標

當搖滾遇上海灘，會擦出怎樣的火花？以十字架銀飾、皮革配件征服時尚圈的Chrome Hearts，最近做了一件震撼業界的事——豪擲3,750萬美金（約2.9億港元），買下美國南加州馬里布 (Malibu)海岸的The Surfrider Hotel。這間只有20間客房的精品酒店，平均每間房的成交價高達190萬美金，打破南加州酒店交易紀錄。

（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

這個深受G-Dragon、Kendall Jenner等潮流Icon追捧的品牌，選中的可不是普通酒店。坐擁太平洋海岸絕景，一直是David Beckham、Margot Robbie等巨星的度假秘境。Chrome Hearts創辦人Laurie Lynn Stark透露，將會把品牌標誌性的搖滾DNA融入酒店設計，同時保留原有的渦浪度假風格。更令人期待的是，酒店將與米芝蓮星級名廚Jean-Georges Vongerichten合作，為住客打造頂級餐飲體驗。

The Surfrider Hotel坐擁馬里布海岸絕美景色，20間客房全部面向太平洋。這間精品酒店以簡約海灘小屋風格聞名。（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

天價收購背後的野心

Chrome Hearts在2025年11月底完成這宗收購，3750萬美金的成交價創下南加州酒店市場新高。The Surfrider Hotel全間酒店只20間客房，包括18間標準客房和2間套房，每間房的平均成交價達190萬美金。這個數字足以媲美2019年Maybourne集團收購Montage Beverly Hills的天價紀錄，顯示了Chrome Hearts對高級旅宿市場的決心。

Chrome Hearts以天價收購The Surfrider Hotel，創下南加州酒店交易新紀錄。平均每間房成交價高達190萬美金，展現品牌進軍頂級旅宿市場的決心。（圖片來源：IG@chromeheartsofficial、IG@thesurfridermalibu）

The Surfrider Hotel位處太平洋海岸公路黃金地段，正對滑浪勝地Surfrider Beach和馬里布碼頭。這間酒店的前身是1953年建成的Malibu Shores Motel汽車旅館，2017年由Dauntless Capital Partners改造成精品酒店。翻新後的酒店摒棄傳統豪華酒店的金碧輝煌，改以簡潔的海灘小屋風格示人，所有傢俬、用品都是最高規格，卻維持一種Quiet Luxury感。

The Surfrider Hotel的前身是1950年代汽車旅館，Chrome Hearts今次的收購，預料將成為品牌的重要里程碑。（圖片來源：IG@chromeheartsofficial、IG@thesurfridermalibu）

這種「靜奢」概念，吸引追求私隱的明星。酒店極度重視住客私隱，加上得天獨厚的海景位置，令它迅速成為明星們的秘密基地。過去幾年，接待過無數知名人物，更贏得多項旅遊業大獎，成為馬里布海岸線的地標。Chrome Hearts這次出手，除了看中酒店的優越位置及客源外，更重要的是為品牌開拓全新領域，從時尚配飾正式跨進旅遊住宿產業。

The Surfrider Hotel於2017年改造後贏得多項旅遊大獎，成為多位巨星的度假秘境。（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

搖滾與海灘的結合

Chrome Hearts的暗黑搖滾美學如何融入陽光海灘？這是外界最好奇的問題。代言人表示，會把Chrome Hearts極具辨識度的設計元素融入酒店，但同時保留原有的滑浪文化根源，在兩種截然不同的風格之間取得平衡。

想像一下，Chrome Hearts標誌性的十字架圖案、銀製裝飾、頂級皮革傢俬，出現在充滿陽光氣息的馬里布海灘，這種風格本身就已經充滿話題性。酒店會否在牆面加入銀飾雕刻？會否用皮革取代原有的亞麻布料？還是會保持極簡白色格調，只在細節處點綴品牌元素？這些懸念都令人充滿期待。

Chrome Hearts標誌性的十字架、銀飾設計將如何融入酒店空間？品牌承諾保留原有滑浪文化元素，同時注入搖滾DNA，創造全新的奢華體驗。（圖片來源：IG@chromeheartsofficial、IG@thesurfridermalibu）

Chrome Hearts創辦人Laurie Lynn Stark將親自主理酒店改造計劃。她承諾把品牌標誌性的搖滾DNA融入空間設計，同時保留原有的滑浪文化精神，在暗黑美學與海灘風情之間找到平衡。（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

餐飲方面，Chrome Hearts找來米芝蓮星級名廚Jean-Georges Vongerichten合作。這位在全球擁有超過60間餐廳的名廚，以融合亞洲元素的法式料理聞名。他的加入，意味住客除了享受獨特的居住體驗，還能品嚐世界級的美食。配合馬里布的日落美景，在充滿Chrome Hearts風格的空間用餐，相信會成為難忘體驗。

當搖滾遇上海灘，究竟會變成怎樣的風景？答案很快就會揭曉。可以肯定的是，入住價格絕對不會親民，但對Chrome Hearts的忠實粉絲來說，能夠體驗品牌的生活美學，相信都是值得的。

酒店將與米芝蓮名廚Jean-Georges Vongerichten合作，為住客提供世界級餐飲。想像在馬里布日落下，於Chrome Hearts風格空間享用頂級料理，體驗必定難忘。（圖片來源：IG@thesurfridermalibu）

The Surfrider Hotel

地址：23033 PACIFIC COAST HIGHWAY,MALIBU, CA 90265, USA （地圖）

網址：按這裏

