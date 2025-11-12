Chubb安達人壽香港推出全港首個專為認知障礙症而設的 「腦有所伴」認知障礙保障計劃

市場首創為患者及照顧者提供全方位一站式支援

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12 - Chubb安達人壽香港今日宣布推出全港首個專為認知障礙症患者及其照顧者而設的獨立保障方案——「腦有所伴」認知障礙保障計劃（「腦有所伴」或「本計劃」）。「腦有所伴」申請便捷，保障涵蓋首次確診中度及嚴重認知障礙症，並提供全方位一站式支援，進一步體現Chubb安達人壽香港重視客戶需要，積極回應銀齡社群需求。





Chubb安達人壽香港在「Side-by-Side」認知障礙症電影節啟動禮上舉辦座談會，匯集業界代表，包括（由左至右）樂齡社企The Project Futurus創辦人及行政總裁文慧妍女士、新加坡早發性認知障礙症患者兼Dementia & Co創辦人Alison Lim女士、Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士，以及「星級」照顧者卓韻芝女士。座談會上，照顧者及行業專家們一同就認知障礙症及護理展開啟發性的對話。



在香港，預計到2046年每三名市民中便有一人年屆65歲或以上[1]，而認知障礙症個案更預計於2045年突破39萬宗[2]。面對長期照護帶來的沉重財務及情緒壓力，42%的家庭照顧者表示出現精神健康問題[3]，反映問題迫切性。



本計劃填補現有缺口，因應患者及其照顧者的需要提供全方位保障，當中包括：





早期檢測及診斷：免費認知障礙風險篩查[4]為受保人及指定家庭成員提供預防及早期檢測。

財務支援：涵蓋首次確診中度及嚴重認知障礙症。在首次支付受保人嚴重認知障礙保障後，持續護理保障會繼續提供長期每月財務支援。

靈活支付選項[5]：家庭可按需選擇一次性全額賠償或每月分期賠償計劃，減輕確診嚴重認知障礙後的長期負擔。

保費豁免：確診嚴重認知障礙後，保費豁免即時生效，免除所有未來保費。

保單妥善管理：設指定繼任持有人安排[6]，確保保單的延續性，即使保單原持有人因精神狀況喪失行為能力，亦毋須處理繁複手續。

申請便捷：投保本計劃簡單快捷，只需回答一條健康問題，毋須進行任何醫療核保。

「腦有所伴」為紓緩照顧者心理壓力，當受保人確診嚴重認知障礙症後，照顧者支援保障將以實報實銷形式，支付照顧者的心理輔導費用。此外，計劃透過覆蓋香港、澳門至指定大灣區城市的「步步助理」增值服務4，為家庭提供專屬個案管理、早期認知評估、日常支援、治療及培訓課程等專業指導及轉介服務，令護理知障礙症時更有準備，全面迎接不同階段的變化。



Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士表示：「Chubb安達人壽香港推出全港首個專為認知障礙症而設的保障計劃『腦有所伴』不只是一項產品創新，更是實踐我們推動關愛社會的承諾。本計劃的特別之處，在於我們明白認知障礙症不只影響患者，更牽動整個家庭，故特意為照顧者提供多元化支援，與患者及照顧者相伴同行，共同面對整個認知障礙症歷程。」



「腦有所伴」延伸了「銀齡」系列產品的保障，為銀髮族客戶提供更全面的保障方案，涵蓋人壽、住院及手術現金保障、癌症保障，以及現時專門的認知障礙症保障。更多產品詳情，請瀏覽：https://www.chubb.com/hk-zh/personal/side-by-side-dementia-insurance-plan.html



本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細細則及條款的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。以上計劃為獨立保單的產品，並可毋須捆綁式地與其他保險產品一併購買。









[1] 香港政府統計處：http://bit.ly/4nTyLpH





[2] 香港認知障礙症協會：http://bit.ly/3ICaSmZ





[3] 香港理工大學：https://bit.ly/4npudaq





[4] 此等服務並不構成本計劃的一部分。詳情請參閱「步步助理 — 增值服務單張」及相關服務適用的條款及細則。





[5] 支付選項申請須符合我們不時釐定的現行行政規則，如您選擇了分期付款選項及在受保人在嚴重認知障礙保障成為應付後並於所有分期付款完成之前身故，嚴重認知障礙保障之餘款將會在我們收到受保人身故的證明後以一筆過的方式支付給您。





[6]繼任持有人將在保單持有人經精神科、腦神經科或老人科的註冊專科醫生根據《精神健康條例》 （香港法例第136章）診斷為精神上無行為能力後，成為保單的新持有人。







關於安達

安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：

https://www.chubb.com/

。







