容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Chubb安達人壽香港推出全港首個專為認知障礙症而設的 「腦有所伴」認知障礙保障計劃
市場首創為患者及照顧者提供全方位一站式支援
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12 - Chubb安達人壽香港今日宣布推出全港首個專為認知障礙症患者及其照顧者而設的獨立保障方案——「腦有所伴」認知障礙保障計劃（「腦有所伴」或「本計劃」）。「腦有所伴」申請便捷，保障涵蓋首次確診中度及嚴重認知障礙症，並提供全方位一站式支援，進一步體現Chubb安達人壽香港重視客戶需要，積極回應銀齡社群需求。
在香港，預計到2046年每三名市民中便有一人年屆65歲或以上[1]，而認知障礙症個案更預計於2045年突破39萬宗[2]。面對長期照護帶來的沉重財務及情緒壓力，42%的家庭照顧者表示出現精神健康問題[3]，反映問題迫切性。
本計劃填補現有缺口，因應患者及其照顧者的需要提供全方位保障，當中包括：
早期檢測及診斷：免費認知障礙風險篩查[4]為受保人及指定家庭成員提供預防及早期檢測。
財務支援：涵蓋首次確診中度及嚴重認知障礙症。在首次支付受保人嚴重認知障礙保障後，持續護理保障會繼續提供長期每月財務支援。
靈活支付選項[5]：家庭可按需選擇一次性全額賠償或每月分期賠償計劃，減輕確診嚴重認知障礙後的長期負擔。
保費豁免：確診嚴重認知障礙後，保費豁免即時生效，免除所有未來保費。
保單妥善管理：設指定繼任持有人安排[6]，確保保單的延續性，即使保單原持有人因精神狀況喪失行為能力，亦毋須處理繁複手續。
申請便捷：投保本計劃簡單快捷，只需回答一條健康問題，毋須進行任何醫療核保。
「腦有所伴」為紓緩照顧者心理壓力，當受保人確診嚴重認知障礙症後，照顧者支援保障將以實報實銷形式，支付照顧者的心理輔導費用。此外，計劃透過覆蓋香港、澳門至指定大灣區城市的「步步助理」增值服務4，為家庭提供專屬個案管理、早期認知評估、日常支援、治療及培訓課程等專業指導及轉介服務，令護理知障礙症時更有準備，全面迎接不同階段的變化。
Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士表示：「Chubb安達人壽香港推出全港首個專為認知障礙症而設的保障計劃『腦有所伴』不只是一項產品創新，更是實踐我們推動關愛社會的承諾。本計劃的特別之處，在於我們明白認知障礙症不只影響患者，更牽動整個家庭，故特意為照顧者提供多元化支援，與患者及照顧者相伴同行，共同面對整個認知障礙症歷程。」
「腦有所伴」延伸了「銀齡」系列產品的保障，為銀髮族客戶提供更全面的保障方案，涵蓋人壽、住院及手術現金保障、癌症保障，以及現時專門的認知障礙症保障。更多產品詳情，請瀏覽：https://www.chubb.com/hk-zh/personal/side-by-side-dementia-insurance-plan.html
本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細細則及條款的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。以上計劃為獨立保單的產品，並可毋須捆綁式地與其他保險產品一併購買。
[1] 香港政府統計處：http://bit.ly/4nTyLpH
[2] 香港認知障礙症協會：http://bit.ly/3ICaSmZ
[3] 香港理工大學：https://bit.ly/4npudaq
[4] 此等服務並不構成本計劃的一部分。詳情請參閱「步步助理 — 增值服務單張」及相關服務適用的條款及細則。
[5] 支付選項申請須符合我們不時釐定的現行行政規則，如您選擇了分期付款選項及在受保人在嚴重認知障礙保障成為應付後並於所有分期付款完成之前身故，嚴重認知障礙保障之餘款將會在我們收到受保人身故的證明後以一筆過的方式支付給您。
[6]繼任持有人將在保單持有人經精神科、腦神經科或老人科的註冊專科醫生根據《精神健康條例》 （香港法例第136章）診斷為精神上無行為能力後，成為保單的新持有人。
更多圖片請按此連結下載。
Hashtag: #ChubbLifeHK
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於安達
安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 1 小時前
加拿大失去「無麻疹國家」地位 一年爆逾五千宗個案 美國明年或步後塵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大失去了麻疹消除地位，泛美衛生組織（Paho）昨日（10 日）表示，該國未能在連續 12 個月內遏止疫情。由於加拿大不再被視為「無麻疹國家」，整個美洲地區亦因此失去「麻疹消除」地位。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
酒精屬第一類致癌物？喝酒會變胖？必知飲酒「致肥陷阱」與無負擔替代方案｜營養師Kathy NG
飲酒會致肥相信大家都不陌生，而為人熟悉的就是經典的「啤酒肚」，不過飲酒為什麽會令人變胖呢？Yahoo Food ・ 2 小時前
騰盛博藥(02137.HK)發表治療性疫苗BRII-179乙型肝炎聯合療法研究數據
騰盛博藥(02137.HK)公布，旗下治療性疫苗BRII-179目前在亞太地區進行用於乙型肝炎(HBV)序貫聯合治療策略的II期研究，該研究最新數據已於近日在美國舉行的美國肝病研究協會(AASLD)肝病會議上發表。 為進一步明確BRII-179在HBV感染治療中的作用並優化關鍵性研究的聯合療法，公司正在開展兩項額外的IIb期研究，目前兩項研究均已完成患者招募，預計將在2026年公布EOT數據。(gc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
維立志博:LBL-024用於一線治療肝細胞癌II期試驗首例患者成功用藥
維立志博－Ｂ(09887.HK)宣布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療肝細胞癌的II期臨床研究首例患者已成功用藥，標誌著該核心產品適應症拓展高效推進。該試驗旨在評價奧帕替蘇米單抗聯合用藥一線治療肝細胞癌患者的療效及安全性。公司於2024年4月獲得國家藥品監督管理局(NMPA)批准開展單臂註冊臨床試驗，於2024年10月自NMPA獲得LBL-024治療後線晚期肺外神經內分泌癌的突破性療法認定(BTD)，並於2024年11月自美國食品藥品監督管理局(FDA)獲得LBL024治療神經內分泌癌的孤兒藥認定(ODD)。(ST)infocast ・ 1 天前
華潤醫藥(03320.HK)創新藥「鏵可思」獲得在中國開發、生產和商業化獨佔權利
華潤醫藥(03320.HK)宣布，旗下華潤三九(000999.SZ)與琅鈺集團、Bioproject三方簽訂協定，正式獲得了琅鈺集團所持有的創新藥「鏵可思(替洛利生片)」在中國開發、生產和商業化的獨佔權利。 鏵可思是國內首個獲批用於治療發作性睡病的創新藥，也是針對該疾病的首個且當前唯一的非精神管控類藥物，目前已獲得針對「四聯症」中日間過度嗜睡、猝倒、睡眠幻覺及睡眠癱瘓的I級推薦與A級證據，並在全球範圍內被美國、歐洲等國家指南推薦，該藥填補了國內發作性睡病臨床用藥的空白。同時，鏵可思的阻塞性睡眠呼吸暫停適應症已在歐洲獲批。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華潤醫藥(03320)旗下華潤三九獲創新藥鏵可思中在內地獨佔權利
華潤醫藥(03320)宣佈，集團旗下華潤三九醫藥股份與琅鈺集團、Bioproject三方簽訂協定，正式獲得了琅鈺集團所持有的創新藥「鏵可思（替洛利生片）」在中國大陸開發、生產和商業化的獨佔權利。鏵可思是國內首個獲批用於治療發作性睡病的創新藥，也是針對該疾病的首個且當前唯一的非精神管控類藥物，目前已獲得針對「四聯症」中日間過度嗜睡、猝倒、睡眠幻覺及睡眠癱瘓的I級推薦（最高推薦級別）與A級證據（最高證據級別），並在全球範圍內被美國、歐洲等國家指南推薦，該藥填補了國內發作性睡病臨床用藥的空白。同時，鏵可思的阻塞性睡眠呼吸暫停適應症已在歐洲獲批。(LF)infocast ・ 1 天前
維立志博(09887.HK)：LBL-024於一線治療肝細胞癌II期試驗首例患者用藥
維立志博(09887.HK)公布，評價奧帕替蘇米單抗(PD-L1/4-1BB雙特異性抗體LBL-024)用於一線治療肝細胞癌的II期臨床研究首例患者已成功用藥。 是次開展試驗旨在評價奧帕替蘇米單抗聯合用藥一線治療肝細胞癌患者的療效及安全性。LBL-024是一種同時靶向PD-L1與4-1BB的雙特異性抗體，為針對肺外神經內分泌癌的全球首款達到註冊臨床階段的靶向4-1BB受體的療法。LBL-024亦有望成為治療晚期肺外神經內分泌癌的首款獲批藥物。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
習近平跟特朗普都不去 COP30開來還有意義嗎？
BBC 十年前在巴黎拍攝的一張照片，如今看起來有些像歷史遺跡。 照片中，數十名身穿深色西裝的男女排成一列，站在一個巨大的標牌前，上面寫著「巴黎第21屆聯合國氣候變化大會」（COP21 Paris）。 正中央是時任英國首相卡梅倫（David Cameron），他笑容滿面，站在未來的查爾斯三世國王（King Charles III）旁邊，而站在國王前面的是中國國家主席習近平。遠在右側的是時任美國總統奧巴馬（Barack ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 20 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美
有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？姊妹淘 ・ 17 小時前