CHUBB安達人壽香港隆重呈獻亞洲首站 Ultimate Tennis Showdown

以世界級體育盛事彰顯香港國際盛事地位，促進社區參與

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 安達人壽香港 (「Chubb安達人壽」) 榮譽冠名全球矚目的創新網球賽事Ultimate Tennis Showdown（UTS）亞洲首站，並將透過一系列活動宣揚網球精神，加強社區凝聚力。透過在全港多個地點舉行賽前活動，Chubb安達人壽將 UTS 的激情與活力帶到香港，為 2025 年 10 月 14 至 15 日於啟德體育園啟德體藝館舉行的賽事揭開序幕。





Chubb安達人壽3D立體巨型網球主題車實物模擬圖



Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士表示：「我們非常高興能將Ultimate Tennis Showdown帶到亞洲，將來自世界各地的體育愛好者聚集在香港。Chubb安達人壽深信合作的重要性，透過是次與 UTS 的合作，我們憑藉共同的熱忱及對卓越追求的精神，在體育或生活上，致力打造一個強大且緊密的社群。」



Chubb安達人壽將與UTS合辦機構——中國香港網球總會攜手合作，於 9 月 22 日至 26 日在三個著名的俱樂部: 香港中華遊樂會、香港鄉村俱樂部和婦女遊樂會，舉辦「Fast Series by UTS」體驗活動。俱樂部會員將可率先體驗UTS獨有的創新規則及節奏明快的賽制。於10 月 14 至 15 日賽事期間，體驗更將移師至啟德體育園網球場，並加入適合親子參與的網球遊戲，讓大眾共享這場激動人心的盛會，費用全免。



另外，Chubb安達人壽特別推出線上門票贈送活動。由10 月 1 至 3 日期間， Chubb安達人壽3D立體巨型網球主題車將巡遊香港多個熱點，並送上由連續兩年榮膺「亞洲第一酒吧」[1] 的 Bar Leone 特別調製的無酒精雞尾酒。訪客只要捕捉到主題車，分享個人傳承故事並在Facebook或Instagram標註@chubblifehk，將有機會贏取10月13日全明星賽門票。



此外，Chubb安達人壽香港品牌大使黃澤林亦將參戰「Chubb UTS Hong Kong 2025」。如想了解該他如何從本地網球運動員躋身國際大滿貫賽事的勵志歷程，歡迎觀看 Chubb 安達人壽平台上的獨家專訪：https://www.youtube.com/watch?v=laOYNG5YHJA。



立即追蹤Chubb安達人壽香港 Facebook（Chubb安達人壽香港）及 Instagram（@chubblifehk）專頁，緊貼 UTS 最新動態及贏取免費門票！







[1] 世界50最佳酒吧- https://www.theworlds50best.com/bars/the-list/bar-leone.html















關於安達

安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：

https://www.chubb.com/

。



