Chubb安達保險集團捐款一千萬港元 支援大埔火災援助工作

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - Chubb安達保險集團今日宣布捐出一千萬港元（約一百二十八萬美元）以支援香港大埔火災中受影響的市民和家庭，提供緊急援助和財政支援外，部分捐款將資助香港紅十字會的相關支援工作。



捐款將協助香港紅十字會持續向受災居民提供支援，包括提供心理健康輔導服務，旨在幫助他們渡過難關。安達亦會繼續為受影響的客戶提供專屬支援和協助，與香港社區並肩同行。



安達保險集團主席兼行政總裁Evan G. Greenberg表示：「我們對大埔的嚴重火災深感哀痛。謹代表安達全體同仁，向受影響的家庭致以深切慰問，並向所有勇敢無畏、全力以赴的應急人員致以衷心感謝。安達保險集團的人壽及一般保險業務植根香港多年，以服務社區為榮。在這艱難時刻，我們與大埔區及全港市民同心同行。」Hashtag: #Chubb



關於安達

安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：

https://www.chubb.com/

。



