宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Chubb安達保險集團捐款一千萬港元 支援大埔火災援助工作
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月4日 - Chubb安達保險集團今日宣布捐出一千萬港元（約一百二十八萬美元）以支援香港大埔火災中受影響的市民和家庭，提供緊急援助和財政支援外，部分捐款將資助香港紅十字會的相關支援工作。
捐款將協助香港紅十字會持續向受災居民提供支援，包括提供心理健康輔導服務，旨在幫助他們渡過難關。安達亦會繼續為受影響的客戶提供專屬支援和協助，與香港社區並肩同行。
安達保險集團主席兼行政總裁Evan G. Greenberg表示：「我們對大埔的嚴重火災深感哀痛。謹代表安達全體同仁，向受影響的家庭致以深切慰問，並向所有勇敢無畏、全力以赴的應急人員致以衷心感謝。安達保險集團的人壽及一般保險業務植根香港多年，以服務社區為榮。在這艱難時刻，我們與大埔區及全港市民同心同行。」Hashtag: #Chubb
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於安達
安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 43,000 名。其他資訊請參閱：
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
宏福苑大火｜火險賠償用作償還按揭欠款 業界指小業主或無需再供樓
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生大火，截至目前已造成超過百人不幸喪生。屋苑內設有8幢住宅大廈，其中7幢被大火波及，導致接近二千戶家庭無家可歸。宏福苑過去多年有不少二手成交紀錄，相信涉及大量按揭貸款。隨着部分單位被大火嚴重燒毀，成為已受損的抵押品，小業主是否仍需繼續供樓成為社會關注的話題。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前在港台節目《千禧年代》中表示，理論上業主仍需繼續供樓償還按揭貸款，但由於銀行一般要求申請按揭的業主購買火險，火險的賠償金額或可用於償還按揭欠款，令業主無需再繼續供款。曹德明解釋，業主申請按揭時，銀行通常要求購買與按揭額相同的火險，部分業主亦有機會額外購買其他保險。一旦物業因火災受損，保險公司會根據保單條款向銀行與業主作出賠償。賠償金額主要用於償還貸款或重建物業等，從銀行角度而言，賠償可抵銷剩餘的按揭貸款。他補充說，業主未來是否需要繼續供樓，須取決於剩餘按揭貸款金額及火險賠償額是否足夠。而每位業主的具體情況及保險條款均有所不同，28Hse.com ・ 1 天前
曾淵滄專欄│留意穩定慢升股（曾淵滄）
本地銀行股之所以能跑贏恒指的另一個理由是本地樓價已經證實見了底，目前最新的中原城市領先指數已經創下一年半新高，炒樓現象也已經出現。樓價好，銀行也好，壞賬會減少，借錢買樓的人會增加。長期以來，按揭貸款是本地銀行最重要的業務之一。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
經絡：火災後按揭問題複雜 保險賠付責任及金額均有變數
大埔宏福苑火災後，業主對按揭償還問題深感憂慮。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前接受傳媒訪問，相關剖析獲廣泛引述。為更全面助業主了解情況，現就按揭與保險的關鍵問題補充說明。AASTOCKS ・ 1 天前
中國一位知名經濟學家稱現在是允許人民幣升值的時候了
中國一家大型投資銀行的經濟學家表示，現在到了政府應該允許人民幣進一步升值的時候了，這樣有助於增強消費者購買力，並緩和貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 1 天前
《大行》野村列出亞股核心長倉組合名單(只列港股)(表)
野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告表示，列出亞股核心長倉組合名單(只列港股、A股及中概股)： 股份│建議組合配置比例 騰訊(00700.HK)│7.5% 阿里-W(09988.HK)│6.2% 友邦(01299.HK)│2.4% 招商銀行(03968.HK)│2.3% 中國平安(02318.HK)│2% 網易-S(09999.HK)│2% 京東-SW(09618.HK)│2% 港交所(00388.HK)│1.6% 寧德時代(300750.SZ)│1.5% 安踏(02020.HK)│1.5% 美的(000333.SZ)│1.5% 比亞迪(01211.HK)│1% 百勝中國(YUMC.US)│1% 騰訊音樂(TME.US)│1% 藥明康德(02359.HK)│1% 勝宏科技(300476.SZ)│1% 生益科技(600183.SH)│1% 奧比中光(688322.SH)│1%% 老鋪黃金(06181.HK)│0.5% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
《大行》花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表)
花旗發表報告，列出中資科網股投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 阿里巴巴(BABA.US)│買入│225美元 阿里-W(09988.HK)│買入│223港元 百度(BIDU.US)│買入│181美元 網易(NTES.US)│買入│161美元 京東(JD.US)│買入│44美元 美團-W(03690.HK)│中性│117港元 騰訊(00700.HK)│買入│751港元 拼多多(PDD.US)│買入│170美元 攜程(TCOM.US)│買入│86美元 同程(00780.HK)│買入│28港元 易鑫(02858.HK)│買入│3.5港元 閱文集團(00772.HK)│買入│38港元 騰訊音樂(TME.US)│買入│29美元 快手(01024.HK)│買入│88港元 赤字城科技(09911.HK)│買入│16港元 嗶哩嗶哩(BILI.US)│中性│27美元 IGG(00799.HK)│買入│5.3港元 心動公司(02400.HK)│中性│82港元 大麥娛樂(01060.HK)│買入│1.4港元 貓眼娛樂(01896.HK)│買入│9.3港元 (wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址:AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生嚴重大火，至今奪去逾百人性命，成為近年最嚴重樓宇火警之一。屋苑共設8幢住宅大廈，其中7幢被火勢波及，接近二千戶家庭頓成無家可歸。宏福苑多年間二手成交頻繁，牽涉大量按揭貸款；如今不少單位嚴重焚毀，抵押品實質已被破壞，小業主是否仍要繼續供樓、火險賠償又能否用作清還按揭，成為社會熱議焦點。閱讀更多：火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建經絡按揭轉介首席副總裁曹德明昨晚（2日）發新聞稿指出，宏福苑業主能否以火險賠償抵銷按揭欠款，現階段仍存在不少變數，主要涉及兩大不明朗因素：其一，物業災後價值難評估，更因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；其二，火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。曹德明強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意以下三大基本條件：1) 宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險；2) 保單額28Hse.com ・ 1 天前
比特幣回神站上9.1萬美元！專家示警：四大逆風來襲讓V轉無望
據《商業內幕》周二報導，比特幣近期走勢震盪，儘管截稿前回神至 9.1 萬美元之上，但較 10 月高點仍有顯著跌幅。專家分析，與過去單純由散戶投機驅動的崩盤不同，這次幣圈正遭受「殘酷的多重逆風」襲擊，讓 V 型反轉的機率日益渺茫。鉅亨網 ・ 1 天前
AI泡沫要爆？甲骨文風險亮紅燈 CDS飆破16年高點
根據《彭博》周三 (3 日) 報導，美國企業軟體大廠甲骨文 (ORCL-US) 的信用風險指標本週飆升至金融海嘯後新高，反映投資人對人工智慧 (AI) 投資熱潮可能形成泡沫的疑慮升溫。鉅亨網 ・ 11 小時前
《大行》花旗列出喜愛中資科網股名單(表)
花旗發表中資科網股2026年展望報告，隨著AI快速普及，中國AI企業在2026年的競爭可能加劇，從AI雲基礎設施、聊天機器人到各類應用，其商業化進程可能落後於用戶流量增長以及全球同業。 該行列出喜愛中資科網股名單： 股份│投資評級│目標價 騰訊(00700.HK)│買入│751港元 阿里巴巴(BABA.US)│買入│225美元 網易(NTES.US)│買入│161美元 攜程(TCOM.US)│買入│86美元 世紀華通(002602.SZ)│買入│22元人民幣 極免速遞(01519.HK)│買入│12港元 股份│預測2026年市盈率 騰訊(00700.HK)│17.4倍 阿里巴巴(BABA.US)│18.7倍 網易(NTES.US)│15.7倍 攜程(TCOM.US)│16.2倍 世紀華通(002602.SZ)│16.3倍 極免速遞(01519.HK)│20倍 (wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Shein Temu太平？亞馬遜砍歐洲賣家費迎戰
《路透》報導，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將在歐洲大幅下調平台向賣家收取的費用，藉此回應來自 Shein 與 Temu 等超低價電商的激烈競爭。亞馬遜在周二 (2 日) 聲明中表示，此次調降是公司「歷來規模最大的費用下修之一」鉅亨網 ・ 1 天前
銀行研靈活處理遇難者賬戶 金管夥銀公再開會 商支援宏福苑居民
為協助大埔宏福苑災民渡過難關，金融管理局及銀行公會上周五聯合28間本地零售銀行（包括8間數字銀行）推出6項應急支援措施。綜合消息透露，金管局、銀公及銀行界代表今日（12月4日）將再度舉行會議，主要就如何便捷靈活處理身故災民的銀行賬戶及保險箱轉名等具體安排，以及防範藉捐款為名詐騙為實的潛在違法活動，作進一步討論冀取得操作共識。信報財經新聞 ・ 10 小時前
主播手記│AI泡沫論已失效？2026年繼續炒！（Season）
摩通大力看好中國股市，摩通建議投資者2026年要留意四大概念，首先是中國AI生態系統相關股；第二類是注重海外擴張的領導者；第三是反內捲概念，優先考慮再生能源相關股；最後則是K型復甦中的消費概念股。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
六國有行傳停5年期大額定存
內地銀行淨息差持續承壓，為降低成本，據報內地六大行已停止提供5年期等大額存單產品，以減低成本支出及緩解盈利壓力。內地傳媒報道，根據工行（01398）、農行（01288）、中行（03988）、建行（00939）、交行（03328）、郵儲行（01658）六大行官網及App，5年期大額存單已「集體消失」，僅剩的3年期產品利率普遍降到1.5厘至1.75厘，且額度緊張。 淨息差承壓 降低成本 不過，多間銀行人士接受財聯社採訪時表示，所謂的「六大行均停售5年期大額存單」並非新鮮事，多數大行去年即已下架此類產品；而且「消失的大額存單」背後，絕不只限於5年期消失。事實上，自去年以來，部分銀行已收緊3年期以上的大額存單額度，形容為銀行在淨利差持續收窄壓力下的必然趨勢。 財聯社報道，近期有國有大行把3年期大額存單的門檻由一般的20萬元（人民幣．下同），提高至100萬元，而年利率僅為1.55厘。另外，有城商行在應用程式上，僅針對部分地區保留一年期大額存單。 業內人士表示，自人行持續減息以來，銀行淨息差持續承壓。在資產端投放相對乏力的情況下，壓降成本較高的大額存單，有利於管理淨息差。有村鎮銀行更明確取消5年期信報財經新聞 ・ 10 小時前
野村料技術追上美國 偏好雲計算機械人 中資科技股受捧 再迎DeepSeek時刻
多間外資金融機構繼續看好中資科技股明年表現，但對整體中資股看法則偏向保守。野村預料中國科技發展將有力追上美國，但提醒整體中資股的基本因素仍具挑戰性，關注各行各業能否成功擺脫「內捲」，並且改善盈利。信報財經新聞 ・ 10 小時前
大行多料美股再破頂 加皇：明年4因素續推高
加拿大皇家銀行資本市場成為又一間看好美股的券商，預料標普500指數在未來12個月可以達到7,750點，即未來一年有近14%上升空間。該行羅列4個利好因素Yahoo財經 ・ 1 天前
新世界債務置換要約僅達標71%
新世界發展（0017.HK）11月初提出19億美元的債務置換要約，當中永續債「剃頭」（haircut）幅度逾50%，該要約於紐約時間周二（2日）凌晨正式截止。信報財經新聞 ・ 10 小時前
投資者棄虛幣轉金銀 金價年內升六成
周一黃金與白銀價格顯著上升，金價年內累計升逾六成，銀價翻倍，而比特幣較年初下跌約9%。投資者因聯儲局可能減息、美元走弱及日元波動，轉向貴金屬避險，加密貨幣拋售亦進一步推動金銀反彈。高盛及瑞銀均對金價前景持樂觀態度，認為其避險及投資組合多元化功能仍具吸引力，分別預計明年底金價可升至4,900美元及4,500美元。Yahoo財經 ・ 1 天前
小米代工商德爾瑪(301332.SZ)重大調整 解散蘇州團隊近百名員工
《新浪科技》引述消息報道，以代工小米(01810.HK)、飛利浦聞名的小家電品牌德爾瑪(301332.SZ)面臨重大調整，目前已解散其蘇州團隊，涉及近百名員工。 德爾瑪官方確認有關消息，稱基於當前環境變化與公司經營發展需要，公司對蘇州地區部分業務做出調整，目的是更好地支持公司長期戰略發展。 德爾瑪於今年上半年與小米集團達成戰略合作，為小米提供米家訂製產品，主要生產加濕器、吸塵器、除蟎儀、養生壺、破壁機等小家電產品。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前