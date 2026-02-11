Cisco 發佈 102.4 Tbps G300 以應對 AI 網絡需求

Cisco 最近在阿姆斯特丹的 Cisco Live EMEA 發佈了新一代專注於人工智能的網絡硬件，旨在為企業、服務提供商及主權雲建設者帶來超級規模的性能，隨著人工智能基礎設施的擴展，這一需求已超越了大型科技公司。該公司介紹了 Silicon One G300，這是一款具有 102.4 Tbps 交換能力的交換芯片，將為新的 Cisco N9000 和 Cisco 8000 數據中心系統提供動力。

根據 Cisco 的說法，這個平台旨在支持運行訓練、推斷和實時代理工作負載的大型人工智能集群，同時提高效率並降低運營成本。隨著人工智能模型變得越來越大且分佈性增強，網絡成為了一個關鍵瓶頸。GPU 之間的數據移動直接影響人工智能工作完成的速度以及實際可用的計算能力。

Cisco 將其最新的硅片、系統、光學元件和管理軟件定位為一個完整的人工智能網絡堆疊。Cisco 的總裁兼首席產品官 Jeetu Patel 表示，我們通過從硅片到系統及軟件的全堆疊創新，領導人工智能網絡的性能、可管理性和安全性。G300 芯片旨在以規模處理突發的人工智能流量，同時保持可預測的性能。

Cisco 聲稱，它能通過提供 28% 的工作完成時間減少和 33% 的網絡利用率提升，來改善 GPU 的利用率。該平台的核心是 Cisco 的智能集體網絡，結合了完全共享的數據包緩衝區、基於路徑的負載均衡和實時遙測。其目標是防止數據包丟失和擁堵，這些問題可能會阻礙大型人工智能任務的進行。

隨著人工智能的訓練和推斷規模不斷擴大，數據移動成為高效人工智能計算的關鍵；網絡成為計算過程的一部分，Cisco 通用硬件部執行副總裁 Martin Lund 表示。G300 也具有高度可編程性，允許客戶在部署後更新網絡功能。Cisco 將安全性直接融入硅片中，以實現不降低人工智能工作負載的速度保護。

為了將硅片轉換為可部署的基礎設施，Cisco 發佈了新的 N9000 和 8000 以太網交換機，提供 102.4 Tbps 的交換容量。這些系統有空冷和 100% 液冷設計，Cisco 聲稱比之前的版本能提高近 70% 的能源效率。此外，該公司還推出了新的高密度光學元件，包括 1.6T OSFP 模塊和 800G 線性可插拔光學元件，旨在降低功耗並支持下一代人工智能擴展網絡。

除了硬件，Cisco 還在擴展其人工智能網絡管理平台 Nexus One。此次更新引入了一個統一的控制平面，將硅片、系統、光學元件和軟件整合到本地和雲環境中。Nexus One 現在支持基於工作負載的可觀察性，允許操作人員將網絡行為與 GPU 工作負載直接關聯。與 Splunk 平台的本地集成預計將於 3 月到來，這將使得遙測分析無需將敏感數據移出現場。

Cisco 還通過 AI Canvas 推出了 AgenticOps，旨在幫助操作人員通過指導和人機協作的工作流程來排除複雜的人工智能網絡問題。Cisco 表示，搭載 G300 的系統和光學元件將於今年稍晚發貨，並將得到包括 AMD、Intel、NVIDIA、NetApp 和 VAST 在內的合作夥伴的生態系統支持。

