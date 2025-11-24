Booking.com黑五優惠低至46折
CITES締約國會議登場 聚焦有限度開放販售犀牛角等議題
（法新社曼谷24日電） 全球瀕危物種保育會議今天在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）登場，預計將就加強鯊魚保育、有限度開放犀牛角販售，以及限制鰻魚貿易等議題進行表決。
180多個國家的代表與保育專家現正齊聚一堂，討論數十項野生動植物貿易提案。
這場會議召集了「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）的締約國。已實施50年的CITES旨在保護全球最瀕危的動植物，同時規範逾3萬6000個物種的貿易行為。
其中最具爭議的提案之一，是加強對亞洲部分地區常見食材—鰻魚的保護。
CITES根據動植物面臨的威脅程度，分別將其列入不同的附錄進行貿易管制。被列為附錄一的物種，被認為是全球最瀕危的種類，幾乎全面禁止貿易；附錄二的物種則須經過額外審核與證明才得以交易。
歐洲鰻（Anguilla anguilla）被認為是極危物種，並於2009年被納入附錄二，但數個國家希望將其他鰻魚物種列入管制。
他們主張，各種鰻魚在幼體階段事實上難以分辨，而貿易一般集中於這一階段，導致極危的歐洲鰻常被冒充成其他受威脅程度較低的鰻魚出售。
全球最大的鰻魚消費國日本強烈反對此提案，並積極展開遊說行動。
其他備受爭議的提案，還包括允許政府販售庫存象牙與犀牛角的請求。支持者主張，各國政府應可透過出售這些庫存來資助保育工作，但許多動保團體警告，重啟販售可能會助長非法貿易。
國際動物福利基金會（International Fund for Animal Welfare）政策資深總監柯里斯（Matt Collis）表示：「一旦開放合法貿易，非法象牙和犀牛角就會有機可乘，流入已造成嚴重問題的亞洲市場。」
會議亦將討論對7種鯊魚加強保護，包括將極危的遠洋白鰭鯊（oceanic whitetip shark）列入附錄一，實施全面貿易禁令。
專家認為，這項措施有望獲得所需的2/3多數支持，但其他修正案可能面臨更多審查，包括對因魚肝油遭捕殺的鯨鯊（whale shark）及大西洋刺鯊（gulper shark）設下貿易限制。
