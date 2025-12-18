Citywalk荃新天地「 Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」 匯聚14個人氣咖啡品牌 台灣咖啡師林東源及Chacha Tong期間限定登場

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕節快到了，想在節日氣氛中找個地方慢慢喝杯好咖啡、聽聽音樂、甚至試試異國風情？荃新天地由12月24日至28日，一連五天在商場戶外舉辦「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」，一次請來14個本地人氣咖啡品牌，加上兩間烘焙店，還有台灣兩位重量級咖啡大師親臨坐鎮，保證讓咖啡迷過一個香氣滿滿的聖誕！
台灣世界級咖啡師林東源及Chacha Tong期間限定登場
這次市集陣容很強，一門町市場—咖啡沖沖子、Restation Place Coffee Workshop、賞念咖啡、ROR Coffee Roasters、Gadot Coffee、Coffee Omakase、Twins Coffee、the bathtub、啡佬、S.A.M Coffee、Minamoto Coffee、TWIGGY COFFEE等品牌都會登場，帶來手沖咖啡、掛耳包、咖啡膠囊，還有聖誕主題禮盒，現場更會有限定優惠和折扣。想吃點甜的配咖啡？享樂烘培LY Bakery、東京烘培和Godot Coffee聯乘的捌拾玖號也會帶來各種新鮮烘焙小點！
最令人期待的當然是兩位來自台灣的咖啡大師，首先是GABEE.創辦人林東源，他有超過20年經驗，曾拿過台灣咖啡師大賽冠軍，今年更在世界盃咖啡烈酒大賽奪得世界第三！他會帶來自己冠軍級的烘焙咖啡豆，讓大家近距離嚐到專業級的層次風味。另一位是YiYi液藝創辦人Chacha Tong，她不但是世界咖啡競賽的評審長，還培育過不少國際選手。這次她特別為市集調了一杯聖誕限定飲品「白色戀人」，用粉紫莫蘭迪色調做靈感，混入鳳梨萊姆酒、清酒、石榴汁和咖啡，喝起來夢幻又層次豐富，數量有限，愛打卡的朋友絕對不能錯過。
黑膠唱片咖啡廳 邊嘆啡邊享受音樂
市集不只喝咖啡，還很有氛圍！主辦方特別設置了「黑膠唱片咖啡廳」，擺滿各種黑膠唱片，從80、90年代本地金曲、西方經典到聖誕歌都有，隨便挑一張放，坐在舒適梳化上聽著音樂喝咖啡，復古浪漫感立刻滿分。
喜歡動手體驗的朋友，記得參加「土耳其咖啡工作坊」。專業咖啡師會教大家用傳統砂鍋慢慢煮出濃郁的土耳其咖啡，煮完還可以玩咖啡渣占卜，超有趣！名額可以用S⁺ REWARDS點數換，先到先得。只要在市集或指定商戶Lizto買咖啡飲品，就能拿到扭蛋券，免費扭蛋，有機會贏電影禮券、零食或節日小禮物，邊喝咖啡邊玩扭蛋，聖誕氣氛更濃。另外，市集還設有公益環節：用AlipayHK「同心‧助宏福」捐款$20，就能免費換一杯咖啡，每天名額有限，換完即止，既喝到咖啡又做善事，一舉兩得。
Citywalk荃新天地「Winter Coffee Market 冬日咖啡市集」
日期：2025 年 12 月 24 至 28 日
地點： 荃新天地1 期地下花園廣場
時間：12nn-9pm
