專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
CK內褲減價低至$78！Mingyu、JungKook同款3件再85折；Calvin Klein官網快閃折扣低至2折｜雙11優惠2025
Calvin Klein官網限時減價涵蓋多款男女內衣褲、上衣、下身、以及手袋，買多件更有折上折優惠！即看內文：
說到內衣褲界的時尚代表，Calvin Klein絕對是榜上有名。這個來自美國的品牌不但憑藉簡約設計與高質感剪裁穩佔市場，更成功轉型為新世代的潮流象徵。近期，韓國男團偶像SEVENTEEN Mingyu及BTS Jung Kook的代言廣告釋出，引起全球不少「迷妹」的熱烈討論，成功吸引大量Gen Z族群關注，品牌形象愈趨年輕化。最近Calvin Klein官網正舉行雙11限時優惠活動，多款男女裝單品全面激減，折扣低至2折！而且買滿2件可享額外9折，買滿3件再打85折，買得愈多，折扣愈深，絕對是囤貨好時機。這次優惠涵蓋範圍極廣，從經典內衣褲、休閒上衣、百搭褲款，到手袋通通有份。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
明星代言成功吸引年輕世代 重塑品牌形象
Calvin Klein以「極簡主義」和「性感美學」為核心理念，產品線橫跨服飾、香水、手錶、家居用品等，成為全球時尚生活方式的代表之一。近年來，Calvin Klein積極進行品牌轉型，目標是吸引Gen Z消費者並提升全球影響力。品牌加強社群平台的內容營運，透過 Instagram、TikTok 等渠道與年輕族群互動，提升品牌曝光。同時邀請 BLACKPINK Jennie、SEVENTEEN Mingyu、BTS Jungkok、Kendall Jenner 等新世代偶像擔任代言人，成功引起話題並拉近與年輕消費者的距離。此舉不但讓Calvin Klein保持經典魅力，也成功注入新活力，成為年輕世代心中的潮流指標，品牌2023年的全球零售額更達90億美元。
Mingyu同款內褲有優惠 女裝內褲最平低至$78/條
雙11優惠連SEVENTEEN Mingyu同款內褲「Cotton Stretch低腰貼身短版四角褲」也有折扣，可趁此機會入手偶像同款，兼具時尚感與舒適度。女裝方面亦推出多項優惠，「CALVIN KLEIN 1996 低腰內褲」更低至每條$78，設計簡約，易於搭配。部分上衣及褲款，如牛仔襯衫、牛仔褲、運動緊身褲等，均以折扣價發售，無論日常穿著或運動造型皆適用，是入手Calvin Klein經典單品的絕佳時機。
CALVIN KLEIN 1996低腰內褲
3折價：$78；
原價：$260
Naturals Modern Seamless Brief
4折價：$112；
原價：$280
Essentials Modern高度支撐胸圍
5折價：$345；
原價：$690
基本款Monogram刺繡T裇
4折價：$236；
原價：$590
Monogram 漁夫帽
5折價：$245；
原價：$490
CK Black 黏合邊緣平口內褲
4折價：$200；
原價：$500
Cotton Stretch 低腰貼身短版四角褲（3 件組）
6折價：$294；
原價：$490
經典標誌短袖T裇
6折價：$294；
原價：$490
