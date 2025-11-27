Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Clarks鞋Black Friday優惠低至43折！木村日劇造型加持成經典，熱賣Wallabee袋鼠鞋僅$709

Clarks曾經風靡一時，Wallabee與Desert Trek更是潮流人士的必備單品。木村拓哉在日劇《美麗人生》中，騎著電單車、腳踏一雙Clarks Wallabee Boots，成就了經典不朽的畫面。隨著90年代風潮再度回歸，這雙最具代表性的Clarks鞋款亦重新登上時尚舞台。今次趁著ASOS Black Friday優惠，可享低至5折（Black Friday額外85折Code：GET15）入手Clarks經典鞋款，同時買滿HKD 650即免費直運到港，基本上買一對Clarks已經達標，快點把握最划算的價格購入經典鞋款吧！

木村拓哉在日劇《美麗人生》中穿上Clarks Wallabee Boots。（網上圖片）

200年英倫鞋履傳奇 經典設計與舒適工藝的象徵

Clarks是擁有超過200年歷史的英國鞋履品牌，由Cyrus Clark與James Clark兄弟創立，以舒適工藝與經典設計聞名。Wallabee以簡潔的moccasin鞋型成為木村拓哉在《美麗人生》中的經典造型；Desert Boot則源自英軍靴設計，兼具休閒與正式場合的百搭特質；而Desert Trek以獨特後跟縫線展現高辨識度，至今仍是品牌代表作。這些鞋款不僅設計經典，更在材質與技術上展現Clarks的專業工藝。品牌廣泛採用麂皮與皮革，具質感與透氣性，並透過符合足部工學的剪裁，確保長時間行走依然舒適。

Black Friday低至半價優惠 熱賣Wallabee袋鼠鞋僅$666

如果你對時尚或街頭文化略有研究，一定聽過這雙外型獨特、風靡半世紀的「神級單品」—— Clarks Wallabee，中文暱稱「袋鼠鞋」。Wallabee能夠歷久不衰，關鍵在於它柔軟舒適的鞋底，採用獨特的天然生膠底（Crepe Sole），每一步都像踩在棉花糖上般輕盈自在，同時具有出色的彈性和緩震性。最近asos Black Friday優惠強勢來襲，Clarks多款精選鞋履全面減價！包括Wallabee、Torhill Bee、Desert Boot、Trek Cup 等人氣款式，皆以不同折扣登場。不僅是時尚人士的必備單品，更因明星加持而成為跨世代經典。限時優惠期間，正是入手這些經典鞋款的最佳時機！

Clarks Torhill mule in black nubuck

額外85折：$425；5折後：$500， 原價：$1,000

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Torhill mule in black nubuck

Clarks Wallabee Evo shoes in dark tan suede

額外85折：$719；8折後：$845， 原價：$1,056

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Wallabee Evo shoes in dark tan suede

Clarks Wallabee EVO shoe in grey suede

額外85折：$709；75折後：$834， 原價：$1,112

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Wallabee EVO shoe in grey suede

Clarks Wallabee Evo shoes in black suede

額外85折：$719；8折後：$845， 原價：$1,056

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Wallabee Evo shoes in black suede

Clarks Torhill Hi GTX in grey

額外85折：$799；66折後：$938， 原價：$1,444

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Torhill Hi GTX in grey

Clarks Torhill Bee shoe in washed green nubuck

額外85折：$646；65折後：$759， 原價：$1,166

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Torhill Bee shoe in washed green nubuck

Clarks Torhill mule in ecru suede

額外85折：$595；7折後：$700， 原價：$1,000

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Torhill mule in ecru suede

Clarks Desert Boot Evo in black

額外85折：$850；76折後：$1,000， 原價：$1,333

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Desert Boot Evo in black

Clarks Originals Wallabee cupsole shoes in grey suede

額外85折：$907；7折後：$1,066， 原價：$1,522

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Originals Wallabee cupsole shoes in grey suede

Clarks Torhill lo shoes in dark sand suede

額外85折：$844；85折後：$992， 原價：$1,166

額外85折Code：GET15

SHOP NOW

Clarks Torhill lo shoes in dark sand suede

