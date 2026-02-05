Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容
Anthropic 發表官方公告：Claude 對話介面維持無廣告，拒絕贊助連結與置入。
Anthropic 官方宣布 Claude 將維持無廣告，唔會喺對話旁加入贊助連結，亦唔會由廣告商左右回答。此舉明顯針對剛剛引入廣告嘅 OpenAI（ChatGPT），引發 AI 助手信任與變現之爭。
Claude 點解要「無廣告」：對話比搜尋更私人
Anthropic 解釋，搜尋器或社交平台出現「原生內容 + 贊助內容」大家已經習慣，因為用法本身就係「喺一堆資訊入面揀信號」。但 AI 助手嘅對話係開放式，用家會講更多背景，甚至分享比一條搜尋關鍵字更私密、更個人嘅內容。呢種互動價值高，但同時更容易受到「影響」。
官方又指出，佢哋（以私隱同匿名方式進行）分析過用家同 Claude 嘅對話，當中有相當一部分涉及敏感或非常個人嘅議題，好似同一個可信任顧問傾偈咁。亦有大量用法係複雜軟件工程、深度工作，或者思考困難問題，喺呢啲情境突然出現廣告會顯得格格不入，甚至唔合適。
唔只係「畫面難睇」：廣告會改變誘因同行為
Anthropic 另一個核心論點係「誘因結構」。佢哋強調 Claude 嘅目標係明確站喺用家利益一邊，所以作出選擇：Claude 會保持無廣告，且用家唔會見到對話旁邊嘅贊助連結。此外 Claude 表示唔會被廣告商影響，亦唔會加入用家冇要求過嘅第三方產品置入。
即使廣告「唔直接影響答案」，只係喺聊天視窗另外一格出現，Anthropic 都認為會破壞 Claude 作為「清晰思考同工作空間」嘅定位。因為廣告往往會帶來另一個 KPI：追求互動時長同回訪率，而最有用嘅 AI 互動有時反而係短、快、一次解決問題。佢哋同時承認唔同廣告方案可以更透明或讓用家自選觀看，但以過往廣告產品歷史，廣告誘因一旦引入，通常會隨時間擴張，界線愈來愈模糊，所以選擇唔將其帶入 Claude。
「對照組」ChatGPT 開始測試廣告，但有「敏感話題」限制
與此同時，OpenAI 已表示會喺「未來幾星期」開始喺 ChatGPT 測試廣告，並指美國地區使用免費版同 Go 訂閱層級嘅成人用家，會見到對話下方出現贊助產品或服務。OpenAI 指出廣告會清楚標示，同自然回覆區分，並表示贊助內容唔會影響 ChatGPT 產生嘅回覆。
OpenAI 同時提到唔會喺敏感話題（例如健康、精神健康、政治等）展示廣告，亦唔會向 18 歲以下用家展示。私隱方面則表示唔會向廣告商分享或出售用家資料，用家可選擇退出個人化廣告，亦可刪除用於生成贊助回覆嘅數據。另外，OpenAI 指「總會提供方法避免廣告」，包括提供無廣告嘅高階付費方案，而 Go 層級即使付費仍然會有廣告。
Anthropic 自己都買 Super Bowl 廣告，但強調「廣告唔入 Claude」
有趣嘅係，Anthropic 一邊喺產品內拒絕廣告，一邊又去 Super Bowl 大力投放廣告宣傳，不過內容係強調「AI 將被廣告染指，但 Claude 唔會就範」呢個對比訊息。
Anthropic 亦補充，佢哋唔係反對「商業」，而係想由用家主動發起。公司會繼續建立功能，讓用家自願去「搵、比較、買」產品，或者連接商戶等，而唔係由廣告商去主導對話方向。
