焦點

Marf邱彥筒專訪　定位主流但思想非主流

Yahoo Tech

Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容

Anthropic 發表官方公告：Claude 對話介面維持無廣告，拒絕贊助連結與置入。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容
Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話唔應該有贊助內容

Anthropic 官方宣布 Claude 將維持無廣告，唔會喺對話旁加入贊助連結，亦唔會由廣告商左右回答。此舉明顯針對剛剛引入廣告嘅 OpenAI（ChatGPT），引發 AI 助手信任與變現之爭。

Claude 點解要「無廣告」：對話比搜尋更私人

Anthropic 解釋，搜尋器或社交平台出現「原生內容 + 贊助內容」大家已經習慣，因為用法本身就係「喺一堆資訊入面揀信號」。但 AI 助手嘅對話係開放式，用家會講更多背景，甚至分享比一條搜尋關鍵字更私密、更個人嘅內容。呢種互動價值高，但同時更容易受到「影響」。​

廣告

官方又指出，佢哋（以私隱同匿名方式進行）分析過用家同 Claude 嘅對話，當中有相當一部分涉及敏感或非常個人嘅議題，好似同一個可信任顧問傾偈咁。亦有大量用法係複雜軟件工程、深度工作，或者思考困難問題，喺呢啲情境突然出現廣告會顯得格格不入，甚至唔合適。​

唔只係「畫面難睇」：廣告會改變誘因同行為

Anthropic 另一個核心論點係「誘因結構」。佢哋強調 Claude 嘅目標係明確站喺用家利益一邊，所以作出選擇：Claude 會保持無廣告，且用家唔會見到對話旁邊嘅贊助連結。此外 Claude 表示唔會被廣告商影響，亦唔會加入用家冇要求過嘅第三方產品置入。​

即使廣告「唔直接影響答案」，只係喺聊天視窗另外一格出現，Anthropic 都認為會破壞 Claude 作為「清晰思考同工作空間」嘅定位。因為廣告往往會帶來另一個 KPI：追求互動時長同回訪率，而最有用嘅 AI 互動有時反而係短、快、一次解決問題。佢哋同時承認唔同廣告方案可以更透明或讓用家自選觀看，但以過往廣告產品歷史，廣告誘因一旦引入，通常會隨時間擴張，界線愈來愈模糊，所以選擇唔將其帶入 Claude。​

「對照組」ChatGPT 開始測試廣告，但有「敏感話題」限制

與此同時，OpenAI 已表示會喺「未來幾星期」開始喺 ChatGPT 測試廣告，並指美國地區使用免費版同 Go 訂閱層級嘅成人用家，會見到對話下方出現贊助產品或服務。OpenAI 指出廣告會清楚標示，同自然回覆區分，並表示贊助內容唔會影響 ChatGPT 產生嘅回覆。​

OpenAI 同時提到唔會喺敏感話題（例如健康、精神健康、政治等）展示廣告，亦唔會向 18 歲以下用家展示。私隱方面則表示唔會向廣告商分享或出售用家資料，用家可選擇退出個人化廣告，亦可刪除用於生成贊助回覆嘅數據。另外，OpenAI 指「總會提供方法避免廣告」，包括提供無廣告嘅高階付費方案，而 Go 層級即使付費仍然會有廣告。​

Anthropic 自己都買 Super Bowl 廣告，但強調「廣告唔入 Claude」

有趣嘅係，Anthropic 一邊喺產品內拒絕廣告，一邊又去 Super Bowl 大力投放廣告宣傳，不過內容係強調「AI 將被廣告染指，但 Claude 唔會就範」呢個對比訊息。

Anthropic 亦補充，佢哋唔係反對「商業」，而係想由用家主動發起。公司會繼續建立功能，讓用家自願去「搵、比較、買」產品，或者連接商戶等，而唔係由廣告商去主導對話方向。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

親子教育

其他人也在看

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 3 小時前
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。

Yahoo娛樂圈 ・ 2 小時前
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。

姊妹淘 ・ 1 小時前
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。

姊妹淘 ・ 1 天前
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

姊妹淘 ・ 37 分鐘前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身

中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽

長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽

各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。

Yahoo Food ・ 6 小時前
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！

Yahoo Food ・ 4 小時前
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」　網驚呼：回不去

陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」　網驚呼：回不去

近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。

姊妹淘 ・ 1 天前
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。

Yahoo娛樂圈 ・ 20 小時前
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...

BossMind ・ 22 小時前
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。

鉅亨網 ・ 17 小時前
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！

日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。

Japhub日本集合 ・ 21 小時前
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。

Yahoo新聞 ・ 22 小時前
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕

哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕

隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！

Yahoo Style ・ 1 天前
英超 ｜曼聯On Fire　4位球星輪流贏每周最佳

英超 ｜曼聯On Fire　4位球星輪流贏每周最佳

曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。

Yahoo 體育 ・ 11 小時前
學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？

學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？

香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷

Yahoo財經 ・ 1 小時前
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處　前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo

愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處　前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
美國白人夫婦誕黑人女嬰　基因檢測證無血緣關係　夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo

美國白人夫婦誕黑人女嬰　基因檢測證無血緣關係　夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」

洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」

唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前