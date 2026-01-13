Claude Cowork 上線，變身桌面「AI 同事」幫你執行電腦工作

Anthropic 今日為旗下聊天機械人 Claude 加入新功能「Cowork」，讓一般用戶都可以像開發者一樣，借助 AI 自動處理電腦上的重複工作。官方將這項功能形容為「讓任何人（不止是程式員）都能以更簡單的方式和 Claude 一齊工作」。

Cowork 點樣用？先俾資料夾權限

Cowork 內建於 Claude 的 macOS 桌面版，用家只要授權一個指定資料夾，Claude 就可以在該範圍內讀取、編輯甚至建立新檔案。官方示範用法包括整理下載資料夾、為檔案改名，或者將發票、收據截圖自動整理成一份 Excel 開支表等。

除了處理本機檔案，Cowork 亦可以透過 Claude 的 Chrome 外掛程式，幫手瀏覽及操作網頁。它還能經 Connectors 框架連接第三方服務，例如 Canva 等雲端工具，將不同平台的日常工作串連起來。

強調「唔會亂入」，但官方認：有機會做錯嘢

對於安全及私隱疑慮，Anthropic 強調 Claude 只可以存取你明確授權的資料夾，無法隨意讀取電腦上其他檔案或應用程式。不過公司亦直言，Cowork 仍然屬於「研究預覽」階段。系統有可能誤解指令，甚至執行具破壞性的操作，例如錯手刪除重要檔案等。因此建議用家提供「非常清晰」的指示，並小心選擇授權的資料夾。

Anthropic 過去已在「Claude Code」上測試類似的「電腦操作」能力，內部亦承認系統偶爾會出現相當「人性化」但離題的行為。官方今次將 Cowork 定位為收集真實使用情境的早期版本，預計會根據用戶回饋持續調整安全限制和操作邏輯。

同 Copilot 打對台？先開放畀 Claude Max 用戶

桌面 AI 代理並非新概念，微軟過去三年一直推 Windows 版 Copilot，但用家似乎反應一般，終究未成主流工作工具。Anthropic 今次的挑戰，是要說服更多非技術背景的用家，同意讓一個「AI 同事」長駐桌面、負責處理實際工作，而不是只當聊天機械人。

目前 Cowork 只向付費最高層的 Claude Max 訂戶開放預覽，並且限定在 macOS 桌面程式中使用。一般用家如有興趣，需要先登記候補名單等待再開放。

