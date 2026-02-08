Claude Opus 4.6 奪得 AI 指數榜首

Anthropic 推出的 Claude Opus 4.6 模型正式在 Artificial Analysis Intelligence Index 奪得首位。該指數綜合了編程、代理任務及科學推理等 10 項測試，Claude Opus 4.6 目前在代理型工作任務、終端編程與物理研究問題上表現優異。儘管如此，業界普遍預計正在進行測試的 OpenAI Codex 5.3 可能在編程領域再度領先，打破目前的競爭格局。

測試成本反映模型運算效率差異

運行完整測試套件的成本為 2,486 美元，高於 GPT-5.2 在最高推理性能下的 2,304 美元。Claude Opus 4.6 消耗了約 5,800 萬個輸出 Token，雖然是前代型號 Opus 4.5 的兩倍，但顯著低於 GPT-5.2 的 1.3 億個。最終成本較高主要源於 Anthropic 的定價策略，其輸入與輸出 Token 每百萬個分別收費 5 美元與 25 美元。

多元雲端平台全面支援模型部署

目前 Claude Opus 4.6 已可透過 Claude.ai 應用程式以及 Anthropic 的 API 使用。此外，Google Vertex、AWS Bedrock 與 Microsoft Azure 等雲端平台亦同步提供支援，讓企業開發者能根據需求選擇合適的環境部署這款最新模型，進一步推動 AI 技術的應用普及。