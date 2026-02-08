黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Claude Opus 4.6 奪得 AI 指數榜首
Anthropic 推出的 Claude Opus 4.6 模型正式在 Artificial Analysis Intelligence Index 奪得首位。該指數綜合了編程、代理任務及科學推理等 10 項測試，Claude Opus 4.6 目前在代理型工作任務、終端編程與物理研究問題上表現優異。儘管如此，業界普遍預計正在進行測試的 OpenAI Codex 5.3 可能在編程領域再度領先，打破目前的競爭格局。
測試成本反映模型運算效率差異
運行完整測試套件的成本為 2,486 美元，高於 GPT-5.2 在最高推理性能下的 2,304 美元。Claude Opus 4.6 消耗了約 5,800 萬個輸出 Token，雖然是前代型號 Opus 4.5 的兩倍，但顯著低於 GPT-5.2 的 1.3 億個。最終成本較高主要源於 Anthropic 的定價策略，其輸入與輸出 Token 每百萬個分別收費 5 美元與 25 美元。
多元雲端平台全面支援模型部署
目前 Claude Opus 4.6 已可透過 Claude.ai 應用程式以及 Anthropic 的 API 使用。此外，Google Vertex、AWS Bedrock 與 Microsoft Azure 等雲端平台亦同步提供支援，讓企業開發者能根據需求選擇合適的環境部署這款最新模型，進一步推動 AI 技術的應用普及。
其他人也在看
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
【萬寧】今日出位價（只限09/02）
萬寧今日出位價LUX Luminique洗護髮系列買一送一，以歐洲專利技術調製頂級香氛，特有技術添加了兩種黃金比例的順滑修護因子，融合無矽(non-silicone)配方，造出豐富細膩的泡沫，減少頭髮因清潔時摩擦受損，使頭髮滑順。
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
主教山︱毛澤東像移除期限屆滿 涉霸地僭建「文化館」清空 街坊反清場：有毛澤東先有你哋今日呀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】深水埗主教山一帶山坡長年被非法霸佔官地及僭建，有人在官地放乒乓球桌等康體設施，甚至設立神壇和「毛澤東文化館」。地政總署上月發出「清場令」，下令今日（9日）需停止所有非法佔領土地，包括移除山上的毛澤東雕像。《Yahoo新聞》日前到場視察，發現毛澤東像仍存在，不過「文化館」的空間已近乎被清空。有街坊認為清拆毫無必要，大讚雕像漂亮，「你（政府）成日去搞毛澤東做咩啫？有毛澤東先有你哋今日呀！」；不過，有長年在主教山晨運的長者則支持移除，「我唔鍾意政治摻響呢度」。