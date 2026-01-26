Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，唔使砌伺服器都玩到

開源 AI 助手 Clawdbot 一夜之間爆紅，因門檻低、功能全、龍蝦吉祥物可愛，它被用家戲稱為「長了手的 Claude」。Clawdbot 官方定位係「個人 AI 助理」，主打「AI 真係做嘢」而唔止係聊天回覆。​其用法係將同一個 AI 助理接入你常用嘅通訊平台，例如 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack，令你用發訊息方式同 AI 溝通同下指令，然後它便會在長駐的電腦上執行任務。

由於商標同 Anthropic 構成衝突，Clawdbot 已正式更名為 Moltbot。

點解突然爆紅？三個功能最易令人上癮

持續記憶：Clawdbot 會以長期對話同設定累積上下文，令助理愈用愈貼近你嘅偏好同習慣。

主動通知：官方示例提到 Clawdbot 可處理日曆、寫文檔 / 表單、電郵、移動檔案、運行程式等日常事務，配合自動化後可以做到「由助理主動推送」嘅工作節奏。

代你執行任務：GitHub 資料列出平台包含 Gateway、CLI、定時任務、Webhook、以及瀏覽器控制等能力，令佢唔止答問題，亦可以觸發實際操作流程。​

「24 小時長駐」硬體取向致 Mac mini 被瘋搶

不少人希望 AI 助理可以 7×24 長駐運行，持續監察訊息、電郵、日曆及定時任務，並在需要時主動推送提醒。在這個前提下，Mac mini 被視為合適嘅「常開小型主機」選擇，因為它體積細、耗電相對低、運行安靜，並且可作為一部專用機長期放置運行相關服務，令助理更接近「隨時在線」的狀態。

與此同時，社交平台亦出現大量「Clawdbot 工作站」分享，有人展示把多部 Mac mini 疊放、以多機方式分工運行，形成「好似小型數據中心」的觀感，進一步推高了 Apple 迷你電腦的吸引力。

👉 M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

雖然 Mac mini 在用家中引發熱議，但官方資料同專案文件並無指出必須使用該產品，甚至更推薦用家選擇 VPS 服務。專案本質屬開源並可自架，其實只要有可以長時間運行 Gateway 嘅電腦或伺服器即可。

AI 跳出視窗，主動融入用家生活

ChatGPT、Claude 等主流 AI 服務多數以網頁或獨立 App 形式提供，通常要你主動打開介面、輸入問題、再複製回覆去其他地方使用。而 Clawdbot 係直接把助理帶入你日常已在用嘅通訊平台，用「發訊息」方式就可以落指令，減少「跳出跳入」的切換成本，成件事順好多。

加上持續記憶和執行能力，令 Clawdbot 更容易真正融入用家日常生活。在概念同玩法上，Clawdbot 確實同主流 AI 走咗不同路線，為人工智慧發展揭示了新的方向。

更新：Clawdbot 已更名 Moltbot。

