Clockenflap 2025｜第二輪演出名單公布：Vaundy也加入了，12.5-7一連3日駕臨中環海濱

Clockenflap 2025第二輪演出名單公布！作為香港年度音樂盛事，今年日期會在12月5-7日，一連3日在中環海濱舉行。一如以往，完整演出名單尚未公布，官方會逐點逐點發布演出單位，引起各位樂迷的關注。第二輪演出單位有日本超人氣的多元藝術家兼唱作人Vaundy，各位準備好搶購Clockenflap門票嗎？

官方圖片

Clockenflap 2025舉行日期在12月5-7日，一連3日在中環海濱舉行。第二輪音樂陣容，強勢追加一眾當下最火熱名字，超過30個頂級音樂單位將會駕臨香港，如為多部大熱動漫創作主題曲的J-pop巨星VAUNDY、美國傳奇長青Art-pop樂團SPARKS也破天荒在香港首度演出。星期六晚有法國nu-disco樂團L’IMPERATRICE的復古舞池電音、星期日則有日本傳奇J-Rock殿堂、最近為國民級動畫《海賊王》獻唱熱血搖滾片頭曲的ELLEGARDEN，以及創作洗腦神曲《comethru》的美國歌JEREMY ZUCKER。

Clockenflap 2025 門票詳情

Clockenflap 2025門票已經可以在官網購買，看完第二輪門票想搶飛的朋友要買定離手！

Clockenflap 2025 音樂節詳情：

日期：12月5日-12月7日

地點：中環海濱

門票：

成人：$1,990（三日票）；$1,280（五/六/日，單日門票）

18歲以下：$1,590（三日票）；$880（五/六/日，單日門票）

Clockenflap 2025 Lineup 音樂陣容

官方圖片

MAMA頒獎禮是什麼？11月登陸香港啟德的大型音樂盛事，BTS、BIGBANG、aespa、i-dle這些話題偶像會來演出嗎？

