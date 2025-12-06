Clockenflap 2025如期舉行，陳蕾唱到要哭，以《念》為樂迷打氣：你不是一個人

一連3日在中環海濱舉行的香港大型音樂節Clockenflap 2025如期舉行。Vaundy、陳蕾、Passenger、Moon Tang等單位都亮相現場。亦因為大埔火災事故，音樂單位都有特意用向樂迷們送上音樂的力量，當中，陳蕾亦因為樂迷的一個DM而有感而發，並以歌曲《念》來給大眾一個「音樂的擁抱」，並指：「你不是一個人。」

在社會氣氛比較沉重的時期，不少音樂單位或者明星都有向大眾送上暖意。今年的Clockenflap都有不少香港音樂單位有特意為樂迷們準備「暖心禮物」，其中在第一日出場的陳蕾，在演唱一系列搖滾樂曲的同時，陳蕾亦有分享她收到樂迷的一個信息，「前一日收到一位歌迷的DM，因為一場大火，他什麼都沒有了。這首歌撐起了他六天，這六天他不停地聽這首歌，將他拉回來，令他繼續活下去。不知道這位歌迷有無來到現場，我想將這首歌送給他，想讓他知道，他不是一個人，希望他繼續有勇氣讓時間，現場的大家給他一份信念與力量，令他繼續撐下去，這首歌叫做《念》。」（Threads貼文）

《念》一曲由陳蕾負責曲詞的部分，當中有著歌者送給陪伴與溫暖的意向，令聽歌者有著「不孤單」的感覺。有樂迷在Threads上分享感受，特別對《念》其中一句歌詞，「撐不過就去哭別強裝歡笑」有感，也許都想遇上難關的朋友記住，有著傷心難受的感覺也不用強裝堅強，同時都記住，身旁總會有人會願意接著情緒，如同陳蕾所說，「你不是一個人。」（Threads貼文）

Clockenflap 2025第二日會在12月6日舉行，演出陣容亦相當豐富，有英國獨立搖滾樂團Bloc Party、日本偶像女歌手Ano、英國Techno界巨頭Dave Clarke；香港單位有麗英 x Fountain de Chopin、JFFT x Billy Choi x Ki Chan，各位樂迷準備就緒！

