新蒲崗老榕樹群鼠橫行　目擊者：全部都係老鼠

誠摯向用家道歉。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Cloudflare：全球死機非網路攻擊所致，根源是資料庫系統出錯

昨日 Cloudflare 全球死機，導致 X、Canva、ChatGPT 等主流服務無法使用，甚至連專門用來回報死機狀態的網站 Downdetector 也跟隨「陪葬」。那這次大事件的原因究竟是什麼？Cloudflare CEO Matthew Prince 今天做出了解釋。在官方 blog 中，Prince 透露死機並非如一些傳聞所述是由 DDoS 攻擊所致。故障的根源其實是 Cloudflare 資料庫系統權限變更，導致其機器人管理系統（Bot Management）使用的檔案出現了問題。

Cloudflare 的機器人管理系統會利用機器學習模型，對所有在其網路上爬取請求的機器人進行打分。之後他們的客戶會根據得分決定是否接受或封鎖某一機器人，而這套方案的應用案例之一便是封殺 AI 公司為訓練模型擅自使用的爬蟲（如 Perplexity 已經被 Cloudflare 點名批評過了）。根據 Prince 的介紹，這背後用到的機器學習模型會基於某一「特徵」設定檔案，並以此判斷某項請求是否來自自動化系統。這個「特徵」設定檔每幾分鐘便會更新一次，而在昨天的死機發生前，生成該檔案的底層機制因更新造成了檔案大小變化，進而引發了波及全球的大錯。

Prince 表示這是自 2019 年以來，Cloudflare 第一次出現「致使大部分核心流量無法通過其網路」的嚴重故障，他代表團隊向所有受到影響的用家道歉。

