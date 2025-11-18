Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。
黃金時段爆發 全球服務受阻
根據 Cloudflare 官方狀態頁面的資訊，故障始於世界協調時間（UTC）11:48（即香港時間 19:48）。當時正值香港晚間黃金上網時段，許多用戶發現無法瀏覽網頁，瀏覽器頻繁彈出「500 Internal Server Error」（500 內部伺服器錯誤）或要求「Unblock challenges」的驗證畫面。
Cloudflare 隨後確認，其「全球網絡」（Global Network）正經歷內部服務效能下降（Internal Service Degradation），工程團隊隨即展開緊急調查。
受災範圍廣泛 從工作到娛樂全停擺
由於 Cloudflare 為全球數百萬個網站提供內容傳遞網絡（CDN）及保安服務，此次故障的波及面極廣：
社交與通訊：X 用戶無法刷新時間軸。
生產力工具：Canva 用戶無法存取設計檔案，影響大量上班族與創作者。
監測工具：諷刺的是，當網民湧向 Downdetector 查詢災情時，發現該網站同樣依賴 Cloudflare 的防護機制，導致無法進入，頁面只能顯示錯誤訊息。
官方搶修中 服務陸續恢復
經過約半小時的搶修，Cloudflare 於香港時間 20:21 更新狀態，表示觀察到服務正在逐步恢復（Services recover），但部分用戶仍可能遇到較高的錯誤率。與此同時，Cloudflare 的客戶支援頁面（Support Portal）也報告了異常，顯示此次事故對其內部系統亦造成了衝擊，此次事件再次突顯了全球互聯網對單一基建供應商的高度依賴風險。
AWS 一家故障、萬家哀？CrowdStrike 之後，再顯網絡服務過度集中化的風險
