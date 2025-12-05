宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Club Med 滑雪假期攻略：一價全包，玩轉全球雪場！
想去個真係可以乜都唔使煩、舒服到極嘅雪地假期？Club Med 滑雪度假村，絕對係全球旅行家都推介嘅「一站式」奢華享受！呢個來自法國嘅 Club Méditerranée（通常叫 Club Med），最先創出「一價全包」嘅滑雪度假模式。佢將最好嘅住宿、專業滑雪堂、環球美食，同埋一家大細都啱玩嘅活動，全部包晒喺一個價錢入面，多年嚟都勁受世界各地嘅旅客歡迎！
Trip.com 幫你整理好晒最新、最齊嘅 Club Med 滑雪度假村攻略，由中國長白山、日本北海道，到歐洲阿爾卑斯山都有。我哋會幫你輕鬆搞掂行程、比較下唔同地方有咩特點、點樣去、同埋有咩優惠價錢，包你盡情享受一個唔使煩、身心徹底放鬆嘅夢幻滑雪假！
Club Med 滑雪：有咩包？點解咁方便？
Club Med 滑雪度假體驗最吸引人嘅地方，莫過於佢獨步全球嘅「一價全包」模式。即係話，你喺預訂嗰陣，所有核心費用已經全部包晒：由舒服嘅住宿、每日三餐嘅精緻餐飲，到唔少得嘅滑雪證、纜車票，甚至係由專業認證教練提供嘅滑雪課程，一切都安排妥當。你一到埗，就乜嘢都唔使再為瑣碎事操心，即刻可以換上裝備，輕鬆咁喺雪道上馳騁。
專業教練： 每個 Club Med 滑雪村都配備咗經驗豐富嘅法國 ESF（École du Ski Français）或當地專業教練團隊，佢哋可以針對唔同滑雪程度嘅旅客提供貼身嘅教學課程。無論你係第一次踏上雪板嘅家庭客，定係想挑戰自己嘅進階滑雪愛好者，都能夠喺安全、專業嘅指導下，盡情享受滑雪嘅樂趣同成功感。
家庭設施超貼心： 為了令家庭旅客有更完美嘅滑雪體驗，Club Med 喺親子設施方面投放咗大量心機。好多 Club Med 滑雪度假村特別設有專為細路設計嘅「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）同埋「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）。
G.O. 團隊： 呢啲俱樂部由專業嘅 G.O.（Gentil Organisateur）團隊負責照顧同指導，提供勁多樣化嘅室內外活動，確保小朋友喺安全愉快嘅環境入面成長同玩樂。咁樣，爸爸媽媽就可以完全放鬆，冇後顧之憂咁去滑雪或者參與其他雪地活動，享受屬於自己嘅浪漫時光或刺激挑戰，真正做到全家成員各得其樂嘅度假願景。
📌 主要特色總結
一價全包住宿（包埋餐飲、滑雪證、教練課程）
有法國 ESF 認證嘅專業教練團隊
有親子俱樂部同埋兒童滑雪課程
全日都有娛樂活動同埋晚間表演
可以喺 Trip.com 即時預訂同比較價錢
🔥 專屬優惠：Trip.com 獨家折扣
想訂 Club Med 滑雪之旅？即日起至優惠賣晒為止，透過 Trip.com 網站或者 App 登記做會員，就可以享用高達 8% 嘅獨家折扣！
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
Club Med 滑雪村推介：中國篇
🎿 Club Med 地中海俱樂部 北大湖度假村 (吉林)
被譽為「東北最好嘅雪場」嘅北大湖 Club Med 滑雪度假村，係中國境內率先引入國際級滑雪教練體系嘅重要基地。呢度有超過 30 條精心規劃嘅雪道同多功能嘅雪地公園，無論係初學者定係經驗豐富嘅滑雪高手，都能夠搵到啱自己嘅挑戰同樂趣。除咗精彩嘅滑雪運動，冬天嗰陣度假村仲有雪地摩托、雪鞋健行呢啲豐富嘅雪地活動提供，令你嘅假期充滿探索嘅驚喜。對於想搵高質素、多樣化中國滑雪體驗嘅香港旅客嚟講，北大湖絕對係探索北國風光、盡情享受白色季節嘅首選目的地。
地址： 吉林省吉林市永吉縣北大壺滑雪度假區
交通： 由長春龍嘉國際機場搭乘大約 2 個鐘專車直達度假村。
🎿 Club Med 地中海俱樂部 亞布力度假村 (黑龍江)
亞布力度假村作為中國首座 Club Med 滑雪村，佢嘅地位同魅力自然唔使多講。佢擁有中國最具規模嘅滑雪場之一，憑住佢長嘅雪季同優質嘅粉雪而聞名。度假村唔單止提供專業嘅滑雪教練課程，確保每位旅客都能夠安全進步，仲設計咗一系列豐富多彩嘅家庭友善活動，令大朋友細路仔都玩得開心。滑雪之餘，你仲可以享受舒緩身心嘅 SPA 療程、品嚐地道嘅火鍋美食，或者沉浸喺精彩嘅夜間娛樂，令成個 Club Med 滑雪假期體驗更加豐富、圓滿，由朝到晚都充滿歡樂。
地址： 黑龍江省尚志市亞布力度假區
交通： 由哈爾濱太平國際機場出發大約 3 個鐘車程。
🎿 Club Med 地中海俱樂部 長白山度假村 (吉林)
坐落喺吉林省撫松縣嘅 Club Med 地中海俱樂部長白山度假村，係中國地區第三間引人注目嘅 Club Med 冰雪度假勝地。佢獨特地將「滑雪」同「溫泉」兩大冬季休閒元素完美結合，所以勁受家庭旅客同情侶嘅熱烈歡迎。度假村雄踞喺長白山魯能勝地入面，背靠廣闊嘅原始森林，得天獨厚嘅地理位置賦予佢雪質細膩同超長嘅雪期。呢度嘅滑雪設施一應俱全，仲提供北歐式健走、越野滑雪，同埋針對細路滑雪者嘅兒童滑雪課程等等多元活動，滿足唔同歲數層同喜好嘅需求。更令人心動嘅係，喺雪地運動之後，你仲可以浸喺天然溫泉嘅暖意入面，體驗冬天戶外泡湯嘅獨特樂趣，徹底洗走疲憊，令身心得到最深層嘅放鬆同滋養。
地址： 吉林省白山市撫松縣漫江鎮長白山魯能勝地度假區
交通：
交通方便係 Club Med 長白山嘅一大優勢。如果你揀搭飛機去長白山機場（NBS），到埗之後淨係需要大約 30 至 45 分鐘嘅短暫車程，就可以輕鬆去到度假村，開啟你嘅 Club Med 滑雪之旅。
如果你揀飛去長春龍嘉國際機場（CGQ），去度假村嘅車程大約需要 3.5 至 4 個鐘，具體時間會因為冬天路面情況而有所唔同。為咗提供更方便嘅接駁服務，Club Med 通常會提供貼心嘅付費專車服務，確保你可以舒服安全咁去到目的地，唔使為轉車而煩惱。
Club Med 滑雪村推介：日本精選
🗻 Club Med 北海道 TOMAMU 度假村
Club Med 北海道 Tomamu 度假村，坐落喺北海道心臟地帶，係無數香港旅客心中最嚮往嘅冬季度假天堂。呢度唔單止有廣闊無垠嘅滑雪道同令人驚嘆嘅優質粉雪地形，無論係第一次體驗滑雪嘅初學者，定係想尋求刺激嘅進階滑雪好手，都能夠搵到屬於自己嘅滑雪樂趣。除咗精彩嘅 Club Med 滑雪體驗，度假村周邊仲有好多非滑雪活動等你探索：你可以喺日本最大嘅冰雪村「Ice Village」漫步，感受冰雪世界嘅奇幻魅力；或者喺溫暖舒服嘅 Mina-Mina Beach 室內造浪泳池入面盡情放鬆，享受水上樂趣，令你嘅北海道假期更加多姿多彩。
地址： 北海道勇拂郡占冠村中トマム
交通：
JR 列車： 由新千歲機場（或札幌市區）出發，搭 JR 列車去 Tomamu 站（トマム駅），途中通常需要喺南千歲站轉一次車。去到 Tomamu 站之後，度假村會提供免費接駁巴士，淨係需要大約 5 分鐘就可以送你到。請特別留意，JR 特急列車班次相對比較少，建議你一定要提前查好列車時間表，確保順暢到達。
直達巴士： 訂「北海道 Resort Liner」呢啲直達巴士服務，可以直接由新千歲機場載你到 Club Med Tomamu 度假村門口，全程大約 2 至 2.5 個鐘。呢個無疑係前往度假村最省心、最方便嘅交通方式，等你落機之後就可以輕鬆直達雪場，即刻開始你嘅 Club Med 滑雪假期。
🗻 Club Med 佐幌度假村 (北海道)
Club Med 佐幌度假村係北海道另一處勁受家庭旅客鍾意嘅滑雪勝地。呢度有穩定嘅氣候條件同好似絲咁細膩嘅優質雪質，仲提供好多條專為初學者同中級滑雪愛好者設計嘅寬闊雪道，令全家大細都能夠安心享受滑雪樂趣。佐幌度假村更有心思地融入咗「道地日式體驗」嘅主題，除咗精彩嘅 Club Med 滑雪活動之外，你仲可以參與充滿樂趣嘅壽司製作教室、浸喺溫暖療癒嘅日式溫泉，仲可以換上傳統浴衣體驗日本文化，令你嘅滑雪旅程唔單止有速度同激情，仲多咗一份豐富嘅文化底蘊同難忘回憶。
地址： 北海道上川郡新得町狩勝高原
交通： 由新千歲機場出發，你可以搭 JR 列車去新得站，車程約 2.5 小時。去到新得站之後，會有度假村嘅專屬接駁巴士等候，輕鬆送你到度假村，令你嘅 Club Med 滑雪之旅無縫銜接。
Club Med 滑雪村推介：歐洲人氣
🏔歐洲頂級滑雪體驗：Club Med Val Thorens Sensations（法國）
Club Med Val Thorens Sensations 坐落喺法國著名嘅三山谷（Les Trois Vallées）滑雪區，呢度係歐洲海拔最高嘅滑雪勝地，憑住佢卓越嘅雪況同長達五個月嘅超長滑雪季而聞名全球。呢座 Club Med 度假村以佢現代感十足嘅設計風格令人驚艷，特別係佢標誌性嘅落地玻璃觀景窗，等你喺室內都可以盡情享受阿爾卑斯山脈嘅壯麗雪景。此外，度假村提供豐富多樣嘅歐陸美饌自助餐，滿足你挑剔嘅味蕾。無論係嚟自歐洲定係亞洲嘅旅客，都對呢座結合咗頂級滑雪、奢華住宿同美食享受嘅 Club Med 滑雪度假村讚不絕口。
圖片來源：Google Map
地址： Val Thorens, Les Belleville, France
交通： 由日內瓦或里昂機場出發大約 3 個鐘車程。
🏔 Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村（法國）
Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村（Club Med La Rosière）位於法國薩瓦省嘅 Montvalezan，海拔高達 1,950 米，獨特咁坐落喺法國同意大利嘅邊界。呢度以佢開闊嘅南向坡面同令人窒息嘅壯麗阿爾卑斯山景觀而聞名。度假村嘅建築風格巧妙咁融合咗歐式現代設計同傳統木屋嘅溫馨，為旅客打造出一個頂級嘅一價全包 Club Med 滑雪天堂。佢嘅滑雪道設計考慮周全，特別適合初中階滑雪者，並設有專為兒童打造嘅滑雪區同由 ESF 專業教練提供嘅課程，確保全家大細都能夠安全盡興。除咗滑雪，你仲可以體驗雪橇、雪鞋健行呢啲雪地活動，或者搭乘高山觀景纜車飽覽群山。夜晚嗰陣，就可以喺度假村內享用法式自助餐嘅美味，或者喺雪景酒吧飲番杯，為一日嘅精彩畫上完美句號。
圖片來源：Google Map
地址： Route du Golf, 73700 Montvalezan, Savoie, France
交通： 前往 Club Med La Rosière 嘅交通選擇多樣。由尚貝里機場出發，大約需要 1 個鐘 30 分鐘車程；如果由日內瓦機場啟程，車程大約係 2 個鐘 50 分鐘。此外，你亦都可以揀搭火車去 Bourg-Saint-Maurice 站，隨後轉乘大約 35 分鐘嘅短途車程就可以輕鬆去到度假村。多種方便嘅交通方式，令你嘅 Club Med 滑雪之旅更加順暢無憂。
🏔Club Med地中海俱樂部·阿爾卑斯山聖莫利斯度假村（瑞士）
Club Med 聖莫里茲度假村，作為瑞士頂級雪場嘅典範，自古以嚟就俾人譽為「歐洲貴族雪地假期」嘅極致象徵。呢度唔單止鄰近多條曾舉辦奧運賽事嘅傳奇滑雪道，為滑雪愛好者提供世界級嘅挑戰，更提供咗豐富多元嘅雪地活動：你可以體驗刺激嘅雪橇、浪漫嘅馬拉雪車，甚至喺結冰嘅湖面上進行獨特嘅越野滑行。度假村設施極之完善，服務一流，再加上四周環繞嘅壯麗阿爾卑斯山景，無疑係追求奢華、質感同獨特體驗嘅 Club Med 滑雪旅客嘅理想選擇。
圖片來源：Google Map
地址： Via Tegiatscha 18, St. Moritz, Switzerland
交通： 前往 Club Med 聖莫里茲度假村，最常見嘅交通方式係由蘇黎世機場出發，搭景觀火車，大約 3.5 個鐘就可以去到聖莫里茲。呢段火車旅程本身就係一場視覺盛宴，等你喺去 Club Med 滑雪勝地嘅途中，都可以盡情欣賞瑞士嘅湖光山色。
Club Med 滑雪：點樣揀最啱你嘅度假村？
挑選 Club Med 滑雪村嘅時候，可以根據下面三大考量方向：
1. 睇吓自己滑雪係咩程度
喺規劃你嘅 Club Med 滑雪假期時，揀選啱自己滑雪程度嘅度假村至關重要。
初學者： 我哋強烈建議揀日本北海道（好似 Tomamu 或 Sahoro）或者中國北大湖呢啲雪場。呢啲度假村通常有坡度比較緩嘅初級雪道同完善嘅教學設施，可以等你喺安全舒服嘅環境入面學習同進步。
中高階滑雪者： 想尋求更高難度挑戰，法國阿爾卑斯山區（好似 Val Thorens 或 La Rosière）或者瑞士聖莫里茲呢啲地區嘅 Club Med 就可以提供更豐富、更刺激嘅高級雪道同專業挑戰，等你盡情展現滑雪技巧。
2. 家庭需求：有冇帶細路去玩？
如果你計劃帶住小朋友一齊享受 Club Med 滑雪假期，咁揀有專屬「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）或「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）嘅度假村將會係明智之舉。呢啲設施由專業人員照顧同安排豐富活動，唔單止可以等小朋友喺安全愉快嘅環境入面學習同玩耍，亦可以等家長們有更多自由時間，盡情享受滑雪或者其他雪地活動，確保全家大細都能夠擁有一個完美嘅度假回憶。
3. 交通便利性：香港出發去邊度最近？
喺考慮 Club Med 滑雪行程時，航班嘅方便程度都係一個重要因素。
短程之旅： 對於由香港出發嘅旅客，去日本北海道嘅 Club Med 雪場通常淨係需要大約 5 個鐘嘅直飛航程，非常適合短程滑雪之旅。
長程之旅： 如果你嚮往歐洲阿爾卑斯山脈嘅 Club Med 滑雪勝地，就要預留更長嘅旅行時間，通常包含轉機在內，總航程可能超過 15 個鐘，所以建議提前規劃，確保旅途舒服。
Club Med 滑雪常見問題
Club Med 滑雪套票包括邊啲項目？
Club Med 一價全包式滑雪套票嘅精髓喺於佢無與倫比嘅全面性，令你嘅旅程唔使額外煩惱。通常，呢份套票已經包晒舒服嘅住宿、每日三餐嘅豐盛美食、暢行雪場嘅滑雪證、專業且貼身定制嘅滑雪教練課程，同埋無限次搭乘嘅纜車票。此外，部分 Club Med 度假村仲會額外包含豐富嘅夜間娛樂節目同各式飲品，確保你由朝到晚都可以盡情享受，真正體驗到「一價全包」所帶嚟嘅極致便利同奢華。
香港出發前往哪個 Club Med 滑雪村最方便？
對於香港旅客嚟講，Club Med 北海道嘅 Tomamu 同 Sahoro 度假村無疑係最受歡迎嘅熱門選擇。呢兩處雪場唔單止飛行航程極短（大約 5 個鐘），令你快速到達，更憑住佢優良細膩嘅雪質同方便嘅交通條件而脫穎而出。喺呢度，你可以輕鬆享受世界級嘅粉雪體驗，並沉浸喺濃厚嘅日式風情入面，係開啟 Club Med 滑雪假期嘅理想首選。
可唔可以淨係參加滑雪課程唔住宿？
需要特別留意嘅係，Club Med 度假村嘅核心理念係提供全面嘅「一價全包式」體驗。所以，度假村內提供嘅專業滑雪課程係專為住客設計嘅獨家服務，淨係限於預訂 Club Med 一價全包式套票嘅旅客參與。呢啲課程唔會對外開放，亦都唔設單獨預約，確保每位 Club Med 住客都能夠享受到高品質、專屬嘅滑雪教學體驗。
【大阪滑雪】精選大阪6大滑雪勝地、人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場
北海道滑雪 精選北海道8大滑雪勝地 / 人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場
深圳滑雪場 華發冰雪世界9月29日已開業！全球最大室內滑雪場！附7大深圳室內滑雪場，交通、門票、設施全攻略！
【二世古滑雪】 5 大滑雪場大比較！日本北海道二世古雪道、交通、住宿懶人包
日本滑雪15個滑雪勝地推介！最新開板時間／推薦人群 / 週邊娛樂
香港滑雪 ： 4 大香港室內滑雪場 大灣區 11 大滑雪推介&價格詳解！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 20 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 23 小時前
浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo
香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 20 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 19 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 1 天前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 Hansung豬肉加雞肉午餐肉$36/3件（只限05/12）
759阿信屋推出一日限定勁「抵」價，Hansung豬肉加雞肉午餐肉 $36/3件、759阿信屋原味/黑椒味炭燒豬肉乾 $69/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
珍惜生命｜馬鞍山66歲婦疑情困墮樓 當場不治
今日(4日)清晨6時26分，警方接獲保安報案，指發現一名女子倒臥在馬鞍山鞍誠街18號新港城平台，懷疑她從高處墮下。 人員接報到場，該名66歲姓詹女子現場被證實死亡。人員經初步調查，相信她從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，懷疑受感情問題困擾而輕生，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 20 小時前
61歲男星急速減重！靠「極端菜單」2個月狠甩10kg 遭副作用侵襲：才知健康重要
香港視帝郭晉安近年積極經營社群平台，日前在小紅書以「減完後方知健康最重要」為題，透露多年前曾為拍攝劇集《致命復活》而極速瘦身，在兩個月內就成功瘦下10公斤，但也因此留下意想不到的健康問題。姊妹淘 ・ 20 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 20 小時前