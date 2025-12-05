Club Med 滑雪假期攻略：一價全包，玩轉全球雪場！

Club Med 滑雪

想去個真係可以乜都唔使煩、舒服到極嘅雪地假期？Club Med 滑雪度假村，絕對係全球旅行家都推介嘅「一站式」奢華享受！呢個來自法國嘅 Club Méditerranée（通常叫 Club Med），最先創出「一價全包」嘅滑雪度假模式。佢將最好嘅住宿、專業滑雪堂、環球美食，同埋一家大細都啱玩嘅活動，全部包晒喺一個價錢入面，多年嚟都勁受世界各地嘅旅客歡迎！

Trip.com 幫你整理好晒最新、最齊嘅 Club Med 滑雪度假村攻略，由中國長白山、日本北海道，到歐洲阿爾卑斯山都有。我哋會幫你輕鬆搞掂行程、比較下唔同地方有咩特點、點樣去、同埋有咩優惠價錢，包你盡情享受一個唔使煩、身心徹底放鬆嘅夢幻滑雪假！

Club Med 滑雪：有咩包？點解咁方便？

Club Med 滑雪度假體驗最吸引人嘅地方，莫過於佢獨步全球嘅「一價全包」模式。即係話，你喺預訂嗰陣，所有核心費用已經全部包晒：由舒服嘅住宿、每日三餐嘅精緻餐飲，到唔少得嘅滑雪證、纜車票，甚至係由專業認證教練提供嘅滑雪課程，一切都安排妥當。你一到埗，就乜嘢都唔使再為瑣碎事操心，即刻可以換上裝備，輕鬆咁喺雪道上馳騁。

專業教練： 每個 Club Med 滑雪村都配備咗經驗豐富嘅法國 ESF（École du Ski Français）或當地專業教練團隊，佢哋可以針對唔同滑雪程度嘅旅客提供貼身嘅教學課程。無論你係第一次踏上雪板嘅家庭客，定係想挑戰自己嘅進階滑雪愛好者，都能夠喺安全、專業嘅指導下，盡情享受滑雪嘅樂趣同成功感。

家庭設施超貼心： 為了令家庭旅客有更完美嘅滑雪體驗，Club Med 喺親子設施方面投放咗大量心機。好多 Club Med 滑雪度假村特別設有專為細路設計嘅「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）同埋「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）。

G.O. 團隊： 呢啲俱樂部由專業嘅 G.O.（Gentil Organisateur）團隊負責照顧同指導，提供勁多樣化嘅室內外活動，確保小朋友喺安全愉快嘅環境入面成長同玩樂。咁樣，爸爸媽媽就可以完全放鬆，冇後顧之憂咁去滑雪或者參與其他雪地活動，享受屬於自己嘅浪漫時光或刺激挑戰，真正做到全家成員各得其樂嘅度假願景。

📌 主要特色總結

一價全包住宿（包埋餐飲、滑雪證、教練課程）

有法國 ESF 認證嘅專業教練團隊

有親子俱樂部同埋兒童滑雪課程

全日都有娛樂活動同埋晚間表演

可以喺 Trip.com 即時預訂同比較價錢







Club Med 滑雪村推介：中國篇

被譽為「東北最好嘅雪場」嘅北大湖 Club Med 滑雪度假村，係中國境內率先引入國際級滑雪教練體系嘅重要基地。呢度有超過 30 條精心規劃嘅雪道同多功能嘅雪地公園，無論係初學者定係經驗豐富嘅滑雪高手，都能夠搵到啱自己嘅挑戰同樂趣。除咗精彩嘅滑雪運動，冬天嗰陣度假村仲有雪地摩托、雪鞋健行呢啲豐富嘅雪地活動提供，令你嘅假期充滿探索嘅驚喜。對於想搵高質素、多樣化中國滑雪體驗嘅香港旅客嚟講，北大湖絕對係探索北國風光、盡情享受白色季節嘅首選目的地。

地址： 吉林省吉林市永吉縣北大壺滑雪度假區

交通： 由長春龍嘉國際機場搭乘大約 2 個鐘專車直達度假村。

亞布力度假村作為中國首座 Club Med 滑雪村，佢嘅地位同魅力自然唔使多講。佢擁有中國最具規模嘅滑雪場之一，憑住佢長嘅雪季同優質嘅粉雪而聞名。度假村唔單止提供專業嘅滑雪教練課程，確保每位旅客都能夠安全進步，仲設計咗一系列豐富多彩嘅家庭友善活動，令大朋友細路仔都玩得開心。滑雪之餘，你仲可以享受舒緩身心嘅 SPA 療程、品嚐地道嘅火鍋美食，或者沉浸喺精彩嘅夜間娛樂，令成個 Club Med 滑雪假期體驗更加豐富、圓滿，由朝到晚都充滿歡樂。

地址： 黑龍江省尚志市亞布力度假區

交通： 由哈爾濱太平國際機場出發大約 3 個鐘車程。

坐落喺吉林省撫松縣嘅 Club Med 地中海俱樂部長白山度假村，係中國地區第三間引人注目嘅 Club Med 冰雪度假勝地。佢獨特地將「滑雪」同「溫泉」兩大冬季休閒元素完美結合，所以勁受家庭旅客同情侶嘅熱烈歡迎。度假村雄踞喺長白山魯能勝地入面，背靠廣闊嘅原始森林，得天獨厚嘅地理位置賦予佢雪質細膩同超長嘅雪期。呢度嘅滑雪設施一應俱全，仲提供北歐式健走、越野滑雪，同埋針對細路滑雪者嘅兒童滑雪課程等等多元活動，滿足唔同歲數層同喜好嘅需求。更令人心動嘅係，喺雪地運動之後，你仲可以浸喺天然溫泉嘅暖意入面，體驗冬天戶外泡湯嘅獨特樂趣，徹底洗走疲憊，令身心得到最深層嘅放鬆同滋養。

地址： 吉林省白山市撫松縣漫江鎮長白山魯能勝地度假區

交通：

交通方便係 Club Med 長白山嘅一大優勢。如果你揀搭飛機去長白山機場（NBS），到埗之後淨係需要大約 30 至 45 分鐘嘅短暫車程，就可以輕鬆去到度假村，開啟你嘅 Club Med 滑雪之旅。 如果你揀飛去長春龍嘉國際機場（CGQ），去度假村嘅車程大約需要 3.5 至 4 個鐘，具體時間會因為冬天路面情況而有所唔同。為咗提供更方便嘅接駁服務，Club Med 通常會提供貼心嘅付費專車服務，確保你可以舒服安全咁去到目的地，唔使為轉車而煩惱。



Club Med 滑雪村推介：日本精選

Club Med 北海道 Tomamu 度假村，坐落喺北海道心臟地帶，係無數香港旅客心中最嚮往嘅冬季度假天堂。呢度唔單止有廣闊無垠嘅滑雪道同令人驚嘆嘅優質粉雪地形，無論係第一次體驗滑雪嘅初學者，定係想尋求刺激嘅進階滑雪好手，都能夠搵到屬於自己嘅滑雪樂趣。除咗精彩嘅 Club Med 滑雪體驗，度假村周邊仲有好多非滑雪活動等你探索：你可以喺日本最大嘅冰雪村「Ice Village」漫步，感受冰雪世界嘅奇幻魅力；或者喺溫暖舒服嘅 Mina-Mina Beach 室內造浪泳池入面盡情放鬆，享受水上樂趣，令你嘅北海道假期更加多姿多彩。

地址： 北海道勇拂郡占冠村中トマム

交通：

JR 列車： 由新千歲機場（或札幌市區）出發，搭 JR 列車去 Tomamu 站（トマム駅），途中通常需要喺南千歲站轉一次車。去到 Tomamu 站之後，度假村會提供免費接駁巴士，淨係需要大約 5 分鐘就可以送你到。請特別留意，JR 特急列車班次相對比較少，建議你一定要提前查好列車時間表，確保順暢到達。 直達巴士： 訂「北海道 Resort Liner」呢啲直達巴士服務，可以直接由新千歲機場載你到 Club Med Tomamu 度假村門口，全程大約 2 至 2.5 個鐘。呢個無疑係前往度假村最省心、最方便嘅交通方式，等你落機之後就可以輕鬆直達雪場，即刻開始你嘅 Club Med 滑雪假期。



Club Med 佐幌度假村係北海道另一處勁受家庭旅客鍾意嘅滑雪勝地。呢度有穩定嘅氣候條件同好似絲咁細膩嘅優質雪質，仲提供好多條專為初學者同中級滑雪愛好者設計嘅寬闊雪道，令全家大細都能夠安心享受滑雪樂趣。佐幌度假村更有心思地融入咗「道地日式體驗」嘅主題，除咗精彩嘅 Club Med 滑雪活動之外，你仲可以參與充滿樂趣嘅壽司製作教室、浸喺溫暖療癒嘅日式溫泉，仲可以換上傳統浴衣體驗日本文化，令你嘅滑雪旅程唔單止有速度同激情，仲多咗一份豐富嘅文化底蘊同難忘回憶。

地址： 北海道上川郡新得町狩勝高原

交通： 由新千歲機場出發，你可以搭 JR 列車去新得站，車程約 2.5 小時。去到新得站之後，會有度假村嘅專屬接駁巴士等候，輕鬆送你到度假村，令你嘅 Club Med 滑雪之旅無縫銜接。

Club Med 滑雪村推介：歐洲人氣

Club Med Val Thorens Sensations 坐落喺法國著名嘅三山谷（Les Trois Vallées）滑雪區，呢度係歐洲海拔最高嘅滑雪勝地，憑住佢卓越嘅雪況同長達五個月嘅超長滑雪季而聞名全球。呢座 Club Med 度假村以佢現代感十足嘅設計風格令人驚艷，特別係佢標誌性嘅落地玻璃觀景窗，等你喺室內都可以盡情享受阿爾卑斯山脈嘅壯麗雪景。此外，度假村提供豐富多樣嘅歐陸美饌自助餐，滿足你挑剔嘅味蕾。無論係嚟自歐洲定係亞洲嘅旅客，都對呢座結合咗頂級滑雪、奢華住宿同美食享受嘅 Club Med 滑雪度假村讚不絕口。

Club Med Val Thorens Sensations

圖片來源：Google Map

地址： Val Thorens, Les Belleville, France

交通： 由日內瓦或里昂機場出發大約 3 個鐘車程。

Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村（Club Med La Rosière）位於法國薩瓦省嘅 Montvalezan，海拔高達 1,950 米，獨特咁坐落喺法國同意大利嘅邊界。呢度以佢開闊嘅南向坡面同令人窒息嘅壯麗阿爾卑斯山景觀而聞名。度假村嘅建築風格巧妙咁融合咗歐式現代設計同傳統木屋嘅溫馨，為旅客打造出一個頂級嘅一價全包 Club Med 滑雪天堂。佢嘅滑雪道設計考慮周全，特別適合初中階滑雪者，並設有專為兒童打造嘅滑雪區同由 ESF 專業教練提供嘅課程，確保全家大細都能夠安全盡興。除咗滑雪，你仲可以體驗雪橇、雪鞋健行呢啲雪地活動，或者搭乘高山觀景纜車飽覽群山。夜晚嗰陣，就可以喺度假村內享用法式自助餐嘅美味，或者喺雪景酒吧飲番杯，為一日嘅精彩畫上完美句號。

Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村

圖片來源：Google Map

地址： Route du Golf, 73700 Montvalezan, Savoie, France

交通： 前往 Club Med La Rosière 嘅交通選擇多樣。由尚貝里機場出發，大約需要 1 個鐘 30 分鐘車程；如果由日內瓦機場啟程，車程大約係 2 個鐘 50 分鐘。此外，你亦都可以揀搭火車去 Bourg-Saint-Maurice 站，隨後轉乘大約 35 分鐘嘅短途車程就可以輕鬆去到度假村。多種方便嘅交通方式，令你嘅 Club Med 滑雪之旅更加順暢無憂。

Club Med 聖莫里茲度假村，作為瑞士頂級雪場嘅典範，自古以嚟就俾人譽為「歐洲貴族雪地假期」嘅極致象徵。呢度唔單止鄰近多條曾舉辦奧運賽事嘅傳奇滑雪道，為滑雪愛好者提供世界級嘅挑戰，更提供咗豐富多元嘅雪地活動：你可以體驗刺激嘅雪橇、浪漫嘅馬拉雪車，甚至喺結冰嘅湖面上進行獨特嘅越野滑行。度假村設施極之完善，服務一流，再加上四周環繞嘅壯麗阿爾卑斯山景，無疑係追求奢華、質感同獨特體驗嘅 Club Med 滑雪旅客嘅理想選擇。

Club Med地中海俱樂部·阿爾卑斯山聖莫利斯度假村

圖片來源：Google Map

地址： Via Tegiatscha 18, St. Moritz, Switzerland

交通： 前往 Club Med 聖莫里茲度假村，最常見嘅交通方式係由蘇黎世機場出發，搭景觀火車，大約 3.5 個鐘就可以去到聖莫里茲。呢段火車旅程本身就係一場視覺盛宴，等你喺去 Club Med 滑雪勝地嘅途中，都可以盡情欣賞瑞士嘅湖光山色。

Club Med 滑雪：點樣揀最啱你嘅度假村？

挑選 Club Med 滑雪村嘅時候，可以根據下面三大考量方向：

1. 睇吓自己滑雪係咩程度

喺規劃你嘅 Club Med 滑雪假期時，揀選啱自己滑雪程度嘅度假村至關重要。

初學者： 我哋強烈建議揀日本北海道（好似 Tomamu 或 Sahoro）或者中國北大湖呢啲雪場。呢啲度假村通常有坡度比較緩嘅初級雪道同完善嘅教學設施，可以等你喺安全舒服嘅環境入面學習同進步。

中高階滑雪者： 想尋求更高難度挑戰，法國阿爾卑斯山區（好似 Val Thorens 或 La Rosière）或者瑞士聖莫里茲呢啲地區嘅 Club Med 就可以提供更豐富、更刺激嘅高級雪道同專業挑戰，等你盡情展現滑雪技巧。

2. 家庭需求：有冇帶細路去玩？

如果你計劃帶住小朋友一齊享受 Club Med 滑雪假期，咁揀有專屬「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）或「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）嘅度假村將會係明智之舉。呢啲設施由專業人員照顧同安排豐富活動，唔單止可以等小朋友喺安全愉快嘅環境入面學習同玩耍，亦可以等家長們有更多自由時間，盡情享受滑雪或者其他雪地活動，確保全家大細都能夠擁有一個完美嘅度假回憶。

3. 交通便利性：香港出發去邊度最近？

喺考慮 Club Med 滑雪行程時，航班嘅方便程度都係一個重要因素。

短程之旅： 對於由香港出發嘅旅客，去日本北海道嘅 Club Med 雪場通常淨係需要大約 5 個鐘嘅直飛航程，非常適合短程滑雪之旅。

長程之旅： 如果你嚮往歐洲阿爾卑斯山脈嘅 Club Med 滑雪勝地，就要預留更長嘅旅行時間，通常包含轉機在內，總航程可能超過 15 個鐘，所以建議提前規劃，確保旅途舒服。

Club Med 滑雪常見問題

Club Med 滑雪套票包括邊啲項目？

Club Med 一價全包式滑雪套票嘅精髓喺於佢無與倫比嘅全面性，令你嘅旅程唔使額外煩惱。通常，呢份套票已經包晒舒服嘅住宿、每日三餐嘅豐盛美食、暢行雪場嘅滑雪證、專業且貼身定制嘅滑雪教練課程，同埋無限次搭乘嘅纜車票。此外，部分 Club Med 度假村仲會額外包含豐富嘅夜間娛樂節目同各式飲品，確保你由朝到晚都可以盡情享受，真正體驗到「一價全包」所帶嚟嘅極致便利同奢華。

香港出發前往哪個 Club Med 滑雪村最方便？

對於香港旅客嚟講，Club Med 北海道嘅 Tomamu 同 Sahoro 度假村無疑係最受歡迎嘅熱門選擇。呢兩處雪場唔單止飛行航程極短（大約 5 個鐘），令你快速到達，更憑住佢優良細膩嘅雪質同方便嘅交通條件而脫穎而出。喺呢度，你可以輕鬆享受世界級嘅粉雪體驗，並沉浸喺濃厚嘅日式風情入面，係開啟 Club Med 滑雪假期嘅理想首選。

可唔可以淨係參加滑雪課程唔住宿？

需要特別留意嘅係，Club Med 度假村嘅核心理念係提供全面嘅「一價全包式」體驗。所以，度假村內提供嘅專業滑雪課程係專為住客設計嘅獨家服務，淨係限於預訂 Club Med 一價全包式套票嘅旅客參與。呢啲課程唔會對外開放，亦都唔設單獨預約，確保每位 Club Med 住客都能夠享受到高品質、專屬嘅滑雪教學體驗。

