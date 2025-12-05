Club Med 滑雪假期攻略：一價全包，玩轉全球雪場！

關注

想去個真係可以乜都唔使煩、舒服到極嘅雪地假期？Club Med 滑雪度假村，絕對係全球旅行家都推介嘅「一站式」奢華享受！呢個來自法國嘅 Club Méditerranée（通常叫 Club Med），最先創出「一價全包」嘅滑雪度假模式。佢將最好嘅住宿、專業滑雪堂、環球美食，同埋一家大細都啱玩嘅活動，全部包晒喺一個價錢入面，多年嚟都勁受世界各地嘅旅客歡迎！

Trip.com 幫你整理好晒最新、最齊嘅 Club Med 滑雪度假村攻略，由中國長白山、日本北海道，到歐洲阿爾卑斯山都有。我哋會幫你輕鬆搞掂行程、比較下唔同地方有咩特點、點樣去、同埋有咩優惠價錢，包你盡情享受一個唔使煩、身心徹底放鬆嘅夢幻滑雪假！

Club Med 滑雪：有咩包？點解咁方便？

Club Med 滑雪度假體驗最吸引人嘅地方，莫過於佢獨步全球嘅「一價全包」模式。即係話，你喺預訂嗰陣，所有核心費用已經全部包晒：由舒服嘅住宿、每日三餐嘅精緻餐飲，到唔少得嘅滑雪證、纜車票，甚至係由專業認證教練提供嘅滑雪課程，一切都安排妥當。你一到埗，就乜嘢都唔使再為瑣碎事操心，即刻可以換上裝備，輕鬆咁喺雪道上馳騁。

  • 專業教練： 每個 Club Med 滑雪村都配備咗經驗豐富嘅法國 ESF（École du Ski Français）或當地專業教練團隊，佢哋可以針對唔同滑雪程度嘅旅客提供貼身嘅教學課程。無論你係第一次踏上雪板嘅家庭客，定係想挑戰自己嘅進階滑雪愛好者，都能夠喺安全、專業嘅指導下，盡情享受滑雪嘅樂趣同成功感。

  • 家庭設施超貼心： 為了令家庭旅客有更完美嘅滑雪體驗，Club Med 喺親子設施方面投放咗大量心機。好多 Club Med 滑雪度假村特別設有專為細路設計嘅「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）同埋「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）。

  • G.O. 團隊： 呢啲俱樂部由專業嘅 G.O.（Gentil Organisateur）團隊負責照顧同指導，提供勁多樣化嘅室內外活動，確保小朋友喺安全愉快嘅環境入面成長同玩樂。咁樣，爸爸媽媽就可以完全放鬆，冇後顧之憂咁去滑雪或者參與其他雪地活動，享受屬於自己嘅浪漫時光或刺激挑戰，真正做到全家成員各得其樂嘅度假願景。

📌 主要特色總結

  • 一價全包住宿（包埋餐飲、滑雪證、教練課程）

  • 有法國 ESF 認證嘅專業教練團隊

  • 有親子俱樂部同埋兒童滑雪課程

  • 全日都有娛樂活動同埋晚間表演

  • 可以喺 Trip.com 即時預訂同比較價錢


🔥 專屬優惠：Trip.com 獨家折扣

想訂 Club Med 滑雪之旅？即日起至優惠賣晒為止，透過 Trip.com 網站或者 App 登記做會員，就可以享用高達 8% 嘅獨家折扣

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

Club Med 滑雪村推介：中國篇

🎿 Club Med 地中海俱樂部 北大湖度假村 (吉林)

被譽為「東北最好嘅雪場」嘅北大湖 Club Med 滑雪度假村，係中國境內率先引入國際級滑雪教練體系嘅重要基地。呢度有超過 30 條精心規劃嘅雪道同多功能嘅雪地公園，無論係初學者定係經驗豐富嘅滑雪高手，都能夠搵到啱自己嘅挑戰同樂趣。除咗精彩嘅滑雪運動，冬天嗰陣度假村仲有雪地摩托、雪鞋健行呢啲豐富嘅雪地活動提供，令你嘅假期充滿探索嘅驚喜。對於想搵高質素、多樣化中國滑雪體驗嘅香港旅客嚟講，北大湖絕對係探索北國風光、盡情享受白色季節嘅首選目的地。

  • 地址： 吉林省吉林市永吉縣北大壺滑雪度假區

  • 交通： 由長春龍嘉國際機場搭乘大約 2 個鐘專車直達度假村。

🎿 Club Med 地中海俱樂部 亞布力度假村 (黑龍江)

亞布力度假村作為中國首座 Club Med 滑雪村，佢嘅地位同魅力自然唔使多講。佢擁有中國最具規模嘅滑雪場之一，憑住佢長嘅雪季同優質嘅粉雪而聞名。度假村唔單止提供專業嘅滑雪教練課程，確保每位旅客都能夠安全進步，仲設計咗一系列豐富多彩嘅家庭友善活動，令大朋友細路仔都玩得開心。滑雪之餘，你仲可以享受舒緩身心嘅 SPA 療程、品嚐地道嘅火鍋美食，或者沉浸喺精彩嘅夜間娛樂，令成個 Club Med 滑雪假期體驗更加豐富、圓滿，由朝到晚都充滿歡樂。

  • 地址： 黑龍江省尚志市亞布力度假區

  • 交通： 由哈爾濱太平國際機場出發大約 3 個鐘車程。

🎿 Club Med 地中海俱樂部 長白山度假村 (吉林)

坐落喺吉林省撫松縣嘅 Club Med 地中海俱樂部長白山度假村，係中國地區第三間引人注目嘅 Club Med 冰雪度假勝地。佢獨特地將「滑雪」同「溫泉」兩大冬季休閒元素完美結合，所以勁受家庭旅客同情侶嘅熱烈歡迎。度假村雄踞喺長白山魯能勝地入面，背靠廣闊嘅原始森林，得天獨厚嘅地理位置賦予佢雪質細膩同超長嘅雪期。呢度嘅滑雪設施一應俱全，仲提供北歐式健走、越野滑雪，同埋針對細路滑雪者嘅兒童滑雪課程等等多元活動，滿足唔同歲數層同喜好嘅需求。更令人心動嘅係，喺雪地運動之後，你仲可以浸喺天然溫泉嘅暖意入面，體驗冬天戶外泡湯嘅獨特樂趣，徹底洗走疲憊，令身心得到最深層嘅放鬆同滋養。

  • 地址： 吉林省白山市撫松縣漫江鎮長白山魯能勝地度假區

  • 交通：

    • 交通方便係 Club Med 長白山嘅一大優勢。如果你揀搭飛機去長白山機場（NBS），到埗之後淨係需要大約 30 至 45 分鐘嘅短暫車程，就可以輕鬆去到度假村，開啟你嘅 Club Med 滑雪之旅。

    • 如果你揀飛去長春龍嘉國際機場（CGQ），去度假村嘅車程大約需要 3.5 至 4 個鐘，具體時間會因為冬天路面情況而有所唔同。為咗提供更方便嘅接駁服務，Club Med 通常會提供貼心嘅付費專車服務，確保你可以舒服安全咁去到目的地，唔使為轉車而煩惱。

Club Med 滑雪村推介：日本精選

🗻 Club Med 北海道 TOMAMU 度假村

Club Med 北海道 Tomamu 度假村，坐落喺北海道心臟地帶，係無數香港旅客心中最嚮往嘅冬季度假天堂。呢度唔單止有廣闊無垠嘅滑雪道同令人驚嘆嘅優質粉雪地形，無論係第一次體驗滑雪嘅初學者，定係想尋求刺激嘅進階滑雪好手，都能夠搵到屬於自己嘅滑雪樂趣。除咗精彩嘅 Club Med 滑雪體驗，度假村周邊仲有好多非滑雪活動等你探索：你可以喺日本最大嘅冰雪村「Ice Village」漫步，感受冰雪世界嘅奇幻魅力；或者喺溫暖舒服嘅 Mina-Mina Beach 室內造浪泳池入面盡情放鬆，享受水上樂趣，令你嘅北海道假期更加多姿多彩。

  • 地址： 北海道勇拂郡占冠村中トマム

  • 交通：

    • JR 列車： 由新千歲機場（或札幌市區）出發，搭 JR 列車去 Tomamu 站（トマム駅），途中通常需要喺南千歲站轉一次車。去到 Tomamu 站之後，度假村會提供免費接駁巴士，淨係需要大約 5 分鐘就可以送你到。請特別留意，JR 特急列車班次相對比較少，建議你一定要提前查好列車時間表，確保順暢到達。

    • 直達巴士： 訂「北海道 Resort Liner」呢啲直達巴士服務，可以直接由新千歲機場載你到 Club Med Tomamu 度假村門口，全程大約 2 至 2.5 個鐘。呢個無疑係前往度假村最省心、最方便嘅交通方式，等你落機之後就可以輕鬆直達雪場，即刻開始你嘅 Club Med 滑雪假期。

🗻 Club Med 佐幌度假村 (北海道)

Club Med 佐幌度假村係北海道另一處勁受家庭旅客鍾意嘅滑雪勝地。呢度有穩定嘅氣候條件同好似絲咁細膩嘅優質雪質，仲提供好多條專為初學者同中級滑雪愛好者設計嘅寬闊雪道，令全家大細都能夠安心享受滑雪樂趣。佐幌度假村更有心思地融入咗「道地日式體驗」嘅主題，除咗精彩嘅 Club Med 滑雪活動之外，你仲可以參與充滿樂趣嘅壽司製作教室、浸喺溫暖療癒嘅日式溫泉，仲可以換上傳統浴衣體驗日本文化，令你嘅滑雪旅程唔單止有速度同激情，仲多咗一份豐富嘅文化底蘊同難忘回憶。

  • 地址： 北海道上川郡新得町狩勝高原

  • 交通： 由新千歲機場出發，你可以搭 JR 列車去新得站，車程約 2.5 小時。去到新得站之後，會有度假村嘅專屬接駁巴士等候，輕鬆送你到度假村，令你嘅 Club Med 滑雪之旅無縫銜接。

Club Med 滑雪村推介：歐洲人氣

🏔歐洲頂級滑雪體驗：Club Med Val Thorens Sensations（法國）

Club Med Val Thorens Sensations 坐落喺法國著名嘅三山谷（Les Trois Vallées）滑雪區，呢度係歐洲海拔最高嘅滑雪勝地，憑住佢卓越嘅雪況同長達五個月嘅超長滑雪季而聞名全球。呢座 Club Med 度假村以佢現代感十足嘅設計風格令人驚艷，特別係佢標誌性嘅落地玻璃觀景窗，等你喺室內都可以盡情享受阿爾卑斯山脈嘅壯麗雪景。此外，度假村提供豐富多樣嘅歐陸美饌自助餐，滿足你挑剔嘅味蕾。無論係嚟自歐洲定係亞洲嘅旅客，都對呢座結合咗頂級滑雪、奢華住宿同美食享受嘅 Club Med 滑雪度假村讚不絕口。

Club Med Val Thorens Sensations
Club Med Val Thorens Sensations

圖片來源：Google Map

  • 地址： Val Thorens, Les Belleville, France

  • 交通： 由日內瓦或里昂機場出發大約 3 個鐘車程。

🏔 Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村（法國）

Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村（Club Med La Rosière）位於法國薩瓦省嘅 Montvalezan，海拔高達 1,950 米，獨特咁坐落喺法國同意大利嘅邊界。呢度以佢開闊嘅南向坡面同令人窒息嘅壯麗阿爾卑斯山景觀而聞名。度假村嘅建築風格巧妙咁融合咗歐式現代設計同傳統木屋嘅溫馨，為旅客打造出一個頂級嘅一價全包 Club Med 滑雪天堂。佢嘅滑雪道設計考慮周全，特別適合初中階滑雪者，並設有專為兒童打造嘅滑雪區同由 ESF 專業教練提供嘅課程，確保全家大細都能夠安全盡興。除咗滑雪，你仲可以體驗雪橇、雪鞋健行呢啲雪地活動，或者搭乘高山觀景纜車飽覽群山。夜晚嗰陣，就可以喺度假村內享用法式自助餐嘅美味，或者喺雪景酒吧飲番杯，為一日嘅精彩畫上完美句號。

Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村
Club Med 地中海俱樂部 拉羅西耶爾度假村

圖片來源：Google Map

  • 地址： Route du Golf, 73700 Montvalezan, Savoie, France

  • 交通： 前往 Club Med La Rosière 嘅交通選擇多樣。由尚貝里機場出發，大約需要 1 個鐘 30 分鐘車程；如果由日內瓦機場啟程，車程大約係 2 個鐘 50 分鐘。此外，你亦都可以揀搭火車去 Bourg-Saint-Maurice 站，隨後轉乘大約 35 分鐘嘅短途車程就可以輕鬆去到度假村。多種方便嘅交通方式，令你嘅 Club Med 滑雪之旅更加順暢無憂。

🏔Club Med地中海俱樂部·阿爾卑斯山聖莫利斯度假村（瑞士）

Club Med 聖莫里茲度假村，作為瑞士頂級雪場嘅典範，自古以嚟就俾人譽為「歐洲貴族雪地假期」嘅極致象徵。呢度唔單止鄰近多條曾舉辦奧運賽事嘅傳奇滑雪道，為滑雪愛好者提供世界級嘅挑戰，更提供咗豐富多元嘅雪地活動：你可以體驗刺激嘅雪橇、浪漫嘅馬拉雪車，甚至喺結冰嘅湖面上進行獨特嘅越野滑行。度假村設施極之完善，服務一流，再加上四周環繞嘅壯麗阿爾卑斯山景，無疑係追求奢華、質感同獨特體驗嘅 Club Med 滑雪旅客嘅理想選擇。

Club Med地中海俱樂部·阿爾卑斯山聖莫利斯度假村
Club Med地中海俱樂部·阿爾卑斯山聖莫利斯度假村

圖片來源：Google Map

  • 地址： Via Tegiatscha 18, St. Moritz, Switzerland

  • 交通： 前往 Club Med 聖莫里茲度假村，最常見嘅交通方式係由蘇黎世機場出發，搭景觀火車，大約 3.5 個鐘就可以去到聖莫里茲。呢段火車旅程本身就係一場視覺盛宴，等你喺去 Club Med 滑雪勝地嘅途中，都可以盡情欣賞瑞士嘅湖光山色。

Club Med 滑雪：點樣揀最啱你嘅度假村？

挑選 Club Med 滑雪村嘅時候，可以根據下面三大考量方向：

1. 睇吓自己滑雪係咩程度

喺規劃你嘅 Club Med 滑雪假期時，揀選啱自己滑雪程度嘅度假村至關重要。

  • 初學者： 我哋強烈建議揀日本北海道（好似 Tomamu 或 Sahoro）或者中國北大湖呢啲雪場。呢啲度假村通常有坡度比較緩嘅初級雪道同完善嘅教學設施，可以等你喺安全舒服嘅環境入面學習同進步。

  • 中高階滑雪者： 想尋求更高難度挑戰，法國阿爾卑斯山區（好似 Val Thorens 或 La Rosière）或者瑞士聖莫里茲呢啲地區嘅 Club Med 就可以提供更豐富、更刺激嘅高級雪道同專業挑戰，等你盡情展現滑雪技巧。

2. 家庭需求：有冇帶細路去玩？

如果你計劃帶住小朋友一齊享受 Club Med 滑雪假期，咁揀有專屬「Mini Club」（針對 4-10 歲兒童）或「Teens Club」（針對 11-17 歲青少年）嘅度假村將會係明智之舉。呢啲設施由專業人員照顧同安排豐富活動，唔單止可以等小朋友喺安全愉快嘅環境入面學習同玩耍，亦可以等家長們有更多自由時間，盡情享受滑雪或者其他雪地活動，確保全家大細都能夠擁有一個完美嘅度假回憶。

3. 交通便利性：香港出發去邊度最近？

喺考慮 Club Med 滑雪行程時，航班嘅方便程度都係一個重要因素。

  • 短程之旅： 對於由香港出發嘅旅客，去日本北海道嘅 Club Med 雪場通常淨係需要大約 5 個鐘嘅直飛航程，非常適合短程滑雪之旅。

  • 長程之旅： 如果你嚮往歐洲阿爾卑斯山脈嘅 Club Med 滑雪勝地，就要預留更長嘅旅行時間，通常包含轉機在內，總航程可能超過 15 個鐘，所以建議提前規劃，確保旅途舒服。

Club Med 滑雪常見問題

Club Med 滑雪套票包括邊啲項目？

Club Med 一價全包式滑雪套票嘅精髓喺於佢無與倫比嘅全面性，令你嘅旅程唔使額外煩惱。通常，呢份套票已經包晒舒服嘅住宿、每日三餐嘅豐盛美食、暢行雪場嘅滑雪證、專業且貼身定制嘅滑雪教練課程，同埋無限次搭乘嘅纜車票。此外，部分 Club Med 度假村仲會額外包含豐富嘅夜間娛樂節目同各式飲品，確保你由朝到晚都可以盡情享受，真正體驗到「一價全包」所帶嚟嘅極致便利同奢華。

香港出發前往哪個 Club Med 滑雪村最方便？

對於香港旅客嚟講，Club Med 北海道嘅 Tomamu 同 Sahoro 度假村無疑係最受歡迎嘅熱門選擇。呢兩處雪場唔單止飛行航程極短（大約 5 個鐘），令你快速到達，更憑住佢優良細膩嘅雪質同方便嘅交通條件而脫穎而出。喺呢度，你可以輕鬆享受世界級嘅粉雪體驗，並沉浸喺濃厚嘅日式風情入面，係開啟 Club Med 滑雪假期嘅理想首選。

可唔可以淨係參加滑雪課程唔住宿？

需要特別留意嘅係，Club Med 度假村嘅核心理念係提供全面嘅「一價全包式」體驗。所以，度假村內提供嘅專業滑雪課程係專為住客設計嘅獨家服務，淨係限於預訂 Club Med 一價全包式套票嘅旅客參與。呢啲課程唔會對外開放，亦都唔設單獨預約，確保每位 Club Med 住客都能夠享受到高品質、專屬嘅滑雪教學體驗。

