CMF Headphone Pro 將於 9 月 29 日發佈，設計預告亮相

Nothing 的子品牌 CMF 最近在過去一周內不斷預告其首款耳罩式耳機。這款名為 Headphone Pro 的新型耳機將於 9 月 29 日正式發佈。

根據公司在社交媒體上分享的預告片，CMF by Nothing Headphone Pro 將提供多種鮮明的顏色，並具備可更換的耳罩。預告片中還顯示耳機將配備電源按鈕、音量滑塊以及 USB-C 充電接口，還可以看到 LED 指示燈。

另一個新預告透露，Headphone Pro 將包括一個名為的按鈕，具體功能有待進一步揭示。這款耳機的推出無疑會引起市場的廣泛關注，特別是在現在的耳機競爭日益激烈的環境中。

推薦閱讀