CMF Headphone Pro 香港公開：$799 ANC 主動式降噪、續航最長 100 小時 + 可換耳墊設計

CMF by Nothing 今日宣佈推出首款頭戴式耳機 Headphone Pro，售價$799，有深灰，淺灰及淺綠色，另外也有橙色耳罩配件，售會 $199。這款耳機延續 CMF 系列一貫嘅 Color-Material-Finish 設計理念，主打鮮明配色與個性化自訂，並加入 可更換耳墊概念。

Headphone Pro 提供 淺灰、淺綠、深灰 三色選擇，機身設計簡約卻不失玩味，結合 CMF 一貫的復古語彙。耳墊採可替換設計，除咗方便保養之外，更可以根據個人風格或使用習慣更換，進一步突顯「個人化」元素。

功能方面，Headphone Pro 配備 混合式主動降噪（ANC），官方聲稱能夠阻隔高達 99% 環境噪音。同時通過 Hi-Res Audio 認證，並支援 LDAC 編碼，搭配 Nothing X app，能夠與 iOS 及 Android 裝置無縫連接。

續航力係另一大賣點，Headphone Pro 單次充電最長可用 100 小時，遠超同系產品 Nothing Headphone (1)（ANC 開啟 35 小時 / 關閉 80 小時）。對經常出差或長時間使用嘅用戶而言，極具吸引力。

