寵粉天花板！男神鄭容和愛心、飛吻連發，還中文大爆發，脫口：「笑死」超接地氣， 粉絲嗨翻
人氣韓團CNBLUE主唱鄭容和終於來了！一現身台北 101瞬間變身大型追星現場，粗估500位粉絲早早卡位，手機、相機閃光燈閃不停，只為一睹男神風采！今年不僅是鄭容和SOLO出道十週年，更是他首次來台參加品牌活動，這回受邀出席Michael Kors台北101旗艦店全新裝潢開幕，無疑為這場時尚盛事增添滿滿星光。
鄭容和寵粉無極限、還大秀中文新詞彙，果然語言天才當之無愧
鄭容和一現身就寵粉無極限，飛吻、愛心無限放送，搭配身上的帥氣丹寧風、隱約閃爍的光澤倍添質感。
語言天才的他，除了中文問候：「大家好，我是鄭容和」、「今天是美好的一天」通通難不倒他之外，這次還大秀中文新詞彙「笑死」超接地氣、以及告白粉絲：「我愛你們」，讓現場粉絲尖叫聲不斷、直接嗨翻～
談到這次訪台的「必吃美食」，鄭容和毫不猶豫回答：「牛肉麵！」還透露自己在活動前就已經先嗑完一碗，行動力百分百。被問到衣櫃裡不可或缺的私藏單品，他毫不猶豫地點名「白T」，甚至幽默自曝：「買很多便宜的白T來替換。」而適逢 SOLO 出道十週年，想送自己什麼禮物時，他指了指身上的 Michael Kors 短版丹寧外套、表示：「就是這件啦！」
鄭容和手提2025秋冬全新Hamilton鎖頭包，以低調而奢華精緻的深色造型驚豔亮相。以深邃的巧克力棕調演繹秋冬質感，絲絨般柔滑的麂皮材質搭配靈動流蘇，為整體造型增添前衛氣息；專屬鄭容和的「Y」「H」字母個性化金色吊飾，更彰顯獨一無二的個人風格。
派對現場更是星光雲集，多位台灣新生代藝人驚喜亮相。其中，邵雨薇身著麂皮流蘇外套搭配長靴，俐落線條勾勒出修長比例，率性灑脫造型呼應派對氛圍。
全新Hamilton鎖頭包多元風格展現經典回歸的無限魅力
2025秋冬話題Hamilton鎖頭包，以全新姿態華麗回歸，推出Hamilton鎖頭包新作，向深受喜愛的經典致敬。提供多種尺寸、材質與包型選擇—從大容量托特包、東西包款（East-WestBag）流行廓形結合帶有流蘇細節的絲絨麂皮，到經典印花帆布版本—恰如其分呼應每位嘉賓的多元造型穿搭，展現經典設計在當代的嶄新摩登魅力。
