CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍

烏克蘭國防情報部門估計，俄軍當中有 18,000 人是外國人。圖為被烏軍擄獲的俄羅斯戰俘，當中有來自塞拉里昂、尼泊爾、斯里蘭卡、巴西、斯洛伐克等國的外援兵。 (Photo by Diana Deliurman/Frontliner/Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾、塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。

萬八外援兵 來自 128 個國家

報道引述烏克蘭戰俘營主管 Dmitry Usov 準將說，烏克蘭識別到，過去及現在為俄羅斯攻打烏克蘭的外國人有 18,000 人，來自 128 個國家，還未計算數千北韓兵在內。俄軍外援人數之多，已達到受影響國家的政府要向俄羅斯提出強烈抗議，呼籲俄國停止招聘其國民。

本月初，肯尼亞總統魯托便曾表示，他的政府關注到年輕肯尼亞人被非法聘用到俄烏戰爭中服役。南非政府亦在差不多同一時間表示，收到 17 名南非公民在烏克蘭東部頓巴斯地區求救，他們正被俄羅斯軍隊控制，南非政府將調查為何他們會在烏克蘭打仗。然後輪到印度，外長發言人也表示有 44 名印度國民為俄軍服役，印度政府已曾向俄羅斯政府交涉，要求盡快釋放印度國民，並停止招攬印度兵。

俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，戰爭沒有停止迹象。圖為基輔居民在俄羅斯空襲下躲進庇護所暫避。 (Photo by Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images)

報道引述烏克蘭國防情報部門指出，俄羅斯的外援兵一年比一年多，尤其是今年，烏克蘭今年一至九月擄獲的俄羅斯外援戰俘人數，是去年全年的雙倍。

為何俄羅斯要找外援？根據西方情報組織估計，俄羅斯自 2022 年 2 月攻打烏克蘭以來，已有超諣 25 萬人殉戰，75 萬人受傷。據英國國防情報部門估計，俄羅斯平均每日有一千士兵陣亡。與此同時，願意充軍的俄羅斯公民買少見少。克里姆林宮也不敢貿然公開動員國民服役，擔心會重演 2022 年 9 月數十萬人逃亡的窘境。聯合國甚至推算，至 2100 年，俄羅斯人口會急降 25% 至 50%。

以俄國公民資格作招徠 拒參軍歸化者被捕

烏克蘭也有招攬外援，包括英國及歐洲多國援兵，但都是基於個人意願。俄羅斯則不同，他們利用勒索、賄賂和詐騙方法強迫外國人充軍；招數包括保證獲得俄羅斯公民資格或威脅褫奪居留權等。烏克蘭國防情報官員指出，中亞國家如烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯的人民，很可能是為了移民俄羅斯而接受參軍。據俄羅斯調查委員會主席 Alexander Bastrykin 今年五月透露，俄羅斯當局捕獲了八萬名逃避兵役的歸化公民，並表明已有二萬名來自上述中亞國家的新俄羅斯人被派往前線作戰。

資訊科技戰事研究機構 OpenMinds 分析稱，自今年年中以來，俄羅斯利用國內最流行社交平台大賣廣告，目標主要是前蘇聯國家，其餘是亞非國家，廣告聲稱獲聘者不會被派往高危戰線，又以社福和財務利益作招徠。這些廣告也曾在中國社交平台流傳，內容標榜薪酬高，又可以建立真漢子形象。

烏克蘭也有招募外國人加入抵抗俄羅斯，他們都是志願應徵的，圖中軍人國籍包括阿根廷、日本、蘇格蘭和加拿大。 (Photo by Viktoriia Yakymenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images)

CNN 取得一份由中國國民簽署的俄軍合約，顯示服役滿三年可以得到免費教育，而且衣食與其他生活所需費用都會由俄羅斯政府支付。條件是，簽約的士兵同意在動員期間、戒嚴期間及軍事衝突期間參與戰鬥，亦須參與維持國際和平及打擊俄羅斯境外恐怖分子活動的行動。烏克蘭官員指出，一些俄羅斯外援戰俘簽約時沒有翻譯提供，根本看不懂合約條文。

更離譜的招攬方法是，表面上是建築、貨倉、保安或司機工作，實際上就是為俄軍服務。受到誘騙的通常是斯里蘭卡、古巴、尼泊爾和非洲國家人民，他們在國內工資極低，容易受利誘上當。一批肯尼亞人就被送到軍事地點，被指令協助組裝無人機、處理化學物品等高危任務。

據戰俘透露，他們僅受訓一、兩星期就上戰場，據烏克蘭估計，18,000 名俄羅斯外援兵當中，至少 3,388 已戰死沙場。為了消弭這些外援兵，烏克蘭政府答允他們若願意投降，會向他們提供安全港保護。