Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難

Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！

Chelsea單肩手袋軟皮設計，那個垂墜得來又不會沒有版設計程度，還手袋都很著迷，加上肩帶粗幼度剛好，袋身夠輕不會太硬身，用來做上班手袋相當不錯。

CHELSEA 36 單肩手袋 $3,850

黑與啡兩款顏色，黑色有型百搭，啡是朱古力啡色，溫柔又百搭。另外設有麂皮款，好看到不行！不過老實說麂皮款打理上會較困難，特別是春季濕氣重，對於麂皮手袋很不友好，要用特別防濕氣的袋子收納才可令手袋更耐用。

CHELSEA 30 單肩手袋 $3,150

手袋價位很親民，Chelsea 30定價$3,150，36則定價為$3,850，新年想買新袋的話，這款相信是「斷貨王」，要手刀衝去試試！

