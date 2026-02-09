黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Chelsea單肩手袋軟皮設計，那個垂墜得來又不會沒有版設計程度，還手袋都很著迷，加上肩帶粗幼度剛好，袋身夠輕不會太硬身，用來做上班手袋相當不錯。
CHELSEA 36 單肩手袋 $3,850
黑與啡兩款顏色，黑色有型百搭，啡是朱古力啡色，溫柔又百搭。另外設有麂皮款，好看到不行！不過老實說麂皮款打理上會較困難，特別是春季濕氣重，對於麂皮手袋很不友好，要用特別防濕氣的袋子收納才可令手袋更耐用。
CHELSEA 30 單肩手袋 $3,150
手袋價位很親民，Chelsea 30定價$3,150，36則定價為$3,850，新年想買新袋的話，這款相信是「斷貨王」，要手刀衝去試試！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
CHANEL賣斷市1957香水被封「招財吸金神器」？Threads瘋傳噴上即開啟幸運吸金模式，招貴人的富家千金香氣
Jennie同款Moncler羽絨詢問度超高！滑雪朋友鎖定「法國羽絨王」，同款全黑羽絨Papillon外套這裡買平$3,700
其他人也在看
TWICE娜璉同款fwee韓妝，新年情人節快閃減價！指定唇頰兩用布丁膏套裝半價、指定唇露買一送一
唇膏超出名的韓國美妝品牌fwee，在新年及情人節檔期來個快閃減價，全新唇頰兩用布丁膏套裝半價半價、粉色心動鎖色唇露Pink Obsession買一送一，還有glossy玻璃唇妝必備的3D立體玻璃唇蜜都出了組合套裝，各位fwee迷又要來課金買心頭好了！
冬奧花滑團體賽 美國驚險衛冕
（法新社米蘭8日電） 美國今天1分之差力壓日本，驚險衛冕米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌。美國在2022年北京冬奧會後獲得團體賽金牌，原因是俄羅斯選手瓦莉娃（Kamila Valieva）因禁藥禁賽。
2招抗老保養大法，養成明星貴氣透亮肌體質：趙露思也喝「蘋果肉桂水」＋控糖減低皮膚糖化反應
想凍齡抗老不單靠「貴婦」護膚品，更要著重內在調理，才能養出明星般的貴氣透亮肌體質！近日網友熱議「護膚食療」滋潤養生，除了趙露思的「升級版蘋果肉桂水」，更指「控糖」就是抗老的不二法則！
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
舒華戒糖暴瘦8公斤：低碳飲食怎麼吃不傷身？營養師觀點一次看
出生於台灣、以甜美形象圈粉無數的南韓人氣女團 I-DLE 成員葉舒華，近日卻因「暴瘦」再度掀起討論。過去她曾坦言減重期間「幾乎不吃東西」，甚至在某次撐不下去時吃了生章魚，結果導致腸胃不適，體態也顯得更加消瘦；也分享過戒糖、戒澱粉瘦下 8 公斤，卻換來情緒不穩定等反效果。究竟想擁有舒華般緊緻且纖細的體態，瘦身過程中該留意哪些關鍵？「減糖飲食」又有哪些重要觀念不能不知道？現在一起了解。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
梁烈唯賀歲片親身上陣被硬撻 跑場至歲晚收爐
【on.cc東網專訊】藝人梁烈唯（唯唯）最近染指幕後工作，但依然對演戲抱有熱誠。早前他夥拍好兄弟陳山聰及林盛斌（Bob）演出馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》，隨着上映在即花絮片段陸續曝光，該片可謂笑中有淚﹗原來唯唯開工期間大部分動作戲碼都親身上陣，當中包括被對方「撻
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。