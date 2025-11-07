Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100｜雙11優惠2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100

Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台FARFETCH雙11有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

即睇Coach手袋優惠頁

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

75折女裝

75折男裝

FARFETCH雙11優惠新季New Season滿$1,200即享75折，有不少名牌都在優惠當中。Yahoo購物專員發現，FARFETCH有不少Coach新系列手袋有平，當中必買的一定是GenZ最愛的Brooklyn手袋，皆因手袋設計簡約又有靚色，重點是手袋容量極大，可以用來放電腦、化妝袋、水樽等物品，用來返工一流，Coach官網價是$5,000（39最大尺寸），FARFETCH折後最平只需$3,354，計返68折就可以抱回家！

Yahoo購物專員私心推介：Empire 34 Shoulder Bag，是今年夏季新出款式，手袋依然好睇又實用，一般紙巾、化妝袋、縮骨遮等都可以放到，而FARFETCH更有黑色百搭款優惠，官網$4,500，FARFETCH折後$3,398，平近$1,100，難得新款手袋可以有折，bookmark想買的朋友（包括專員自己）快手買回家做聖誕禮物吧！

Coach Empire Carryall 34 shoulder bag

特價：$3,360｜ 原價：$4,479

SHOP NOW

Coach Empire Carryall 34 shoulder bag

Coach 39 Brooklyn leather shoulder bag

特價：$3,342｜ 原價：$4,455

SHOP NOW

Coach 39 Brooklyn leather shoulder bag

Coach Brooklyn suede shoulder bag

特價：$2,454｜ 原價：$3,271

SHOP NOW

Coach Brooklyn suede shoulder bag

Coach Juliet appliqué-logo shoulder bag

特價：$2,599｜ 原價：$3,464

SHOP NOW

Coach Juliet appliqué-logo shoulder bag

Coach Tabby cross body bag

特價：$3,346｜ 原價：$4,461

SHOP NOW

Coach Tabby cross body bag

Coach Bleecket leather bucket bag

特價：$3,360｜ 原價：$4,479

SHOP NOW

Coach Bleecket leather bucket bag

Coach Swing tote bag

特價：$2,602｜ 原價：$3,469

SHOP NOW

Coach Swing tote bag

Coach Waverly logo-embossed shoulder bag

特價：$2,240｜ 原價：$2,986

SHOP NOW

Coach Waverly logo-embossed shoulder bag

Coach Juliet leather shoulder bag

特價：$3,631｜ 原價：$4,841

SHOP NOW

Coach Juliet leather shoulder bag

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850｜雙11優惠2025

Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025

Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025