Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100｜雙11優惠2025
FARFETCH可以比官網平價入手Coach人氣手袋！即睇Yahoo購物抵買推介：
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台FARFETCH雙11有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
FARFETCH雙11優惠新季New Season滿$1,200即享75折，有不少名牌都在優惠當中。Yahoo購物專員發現，FARFETCH有不少Coach新系列手袋有平，當中必買的一定是GenZ最愛的Brooklyn手袋，皆因手袋設計簡約又有靚色，重點是手袋容量極大，可以用來放電腦、化妝袋、水樽等物品，用來返工一流，Coach官網價是$5,000（39最大尺寸），FARFETCH折後最平只需$3,354，計返68折就可以抱回家！
Yahoo購物專員私心推介：Empire 34 Shoulder Bag，是今年夏季新出款式，手袋依然好睇又實用，一般紙巾、化妝袋、縮骨遮等都可以放到，而FARFETCH更有黑色百搭款優惠，官網$4,500，FARFETCH折後$3,398，平近$1,100，難得新款手袋可以有折，bookmark想買的朋友（包括專員自己）快手買回家做聖誕禮物吧！
Coach Empire Carryall 34 shoulder bag
特價：$3,360｜
原價：$4,479
Coach 39 Brooklyn leather shoulder bag
特價：$3,342｜
原價：$4,455
Coach Brooklyn suede shoulder bag
特價：$2,454｜
原價：$3,271
Coach Juliet appliqué-logo shoulder bag
特價：$2,599｜
原價：$3,464
Coach Tabby cross body bag
特價：$3,346｜
原價：$4,461
Coach Bleecket leather bucket bag
特價：$3,360｜
原價：$4,479
Coach Swing tote bag
特價：$2,602｜
原價：$3,469
Coach Waverly logo-embossed shoulder bag
特價：$2,240｜
原價：$2,986
Coach Juliet leather shoulder bag
特價：$3,631｜
原價：$4,841
