樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Zalora可以比官網平價入手Coach人氣手袋！即睇Yahoo購物抵買推介：
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！
Zalora本身有不少名牌手袋優惠，Yahoo購物專員發現Zalora竟有不少Coach新系列手袋有平，當中必買的一定是GenZ最愛的Brooklyn 28手袋，皆因手袋設計簡約又有靚色，重點是手袋容量極大，可以用來放電腦、化妝袋、水樽等物品，用來返工一流，Coach官網價是$3,100，Zalora折後最平只需$2,417！
Yahoo購物專員私心推介入手Empire 34 Shoulder Bag，是今年夏季新出款式，手袋依然好睇又實用，容量雖然沒有Brooklyn 28手袋大，但一般紙巾、化妝袋、縮骨遮等都可以放到，而Zalora更有黑色百搭款優惠，折後比官網平近$700，難得新款手袋可以有折！Zalora還有Coach香港官網賣斷貨的Swing zip 25手袋、 Lana 23手袋等優惠，而且都要比官網平，還有不少Coach手袋都有折，有心水手袋就快手買回家吧！
Coach Brooklyn Shoulder Bag 28
33折特價：$2,417｜
原價：$7,328｜ 官網價：$3,100
Coach Satchel Crossbody Bag
44折特價：$1,751｜
原價：$4,024
Coach Empire 34 Women's Shoulder Bag in Black
49折特價：$3,803｜
原價：$7,744｜ 官網價：$4,500
Coach Brooklyn 23 Women's Shoulder Bag in Black
49折特價：$2,259｜
原價：$4,617｜ 官網價：$2,500
Coach Swing zip 25 Women's Shoulder Bag in Black
49折特價：$3,203｜
原價：$6,532｜ 官網價：$3,950
Coach Juliet Shoulder Bag 25
6折特價：$2,914｜
原價：$4,897｜ 官網價：$3,950
Coach Swinger Bag 20
8折特價：$1,783｜
原價：$2,229｜ 官網價：$2,600
Coach Lana Shoulder Bag 23
95折特價：$4,284｜
原價：$4,509｜ 官網價：$4,500
