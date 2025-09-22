Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！

Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！

即睇Zalora Coach手袋優惠頁

Zalora本身有不少名牌手袋優惠，Yahoo購物專員發現Zalora竟有不少Coach新系列手袋有平，當中必買的一定是GenZ最愛的Brooklyn 28手袋，皆因手袋設計簡約又有靚色，重點是手袋容量極大，可以用來放電腦、化妝袋、水樽等物品，用來返工一流，Coach官網價是$3,100，Zalora折後最平只需$2,417！

Yahoo購物專員私心推介入手Empire 34 Shoulder Bag，是今年夏季新出款式，手袋依然好睇又實用，容量雖然沒有Brooklyn 28手袋大，但一般紙巾、化妝袋、縮骨遮等都可以放到，而Zalora更有黑色百搭款優惠，折後比官網平近$700，難得新款手袋可以有折！Zalora還有Coach香港官網賣斷貨的Swing zip 25手袋、 Lana 23手袋等優惠，而且都要比官網平，還有不少Coach手袋都有折，有心水手袋就快手買回家吧！

Coach Brooklyn Shoulder Bag 28

33折特價：$2,417｜ 原價：$7,32 8｜ 官網價：$3,100

SHOP NOW

Coach Brooklyn Shoulder Bag 28

Coach Satchel Crossbody Bag

44折特價：$1,751｜ 原價：$4,024

SHOP NOW

Coach Satchel Crossbody Bag

Coach Empire 34 Women's Shoulder Bag in Black

49折特價：$3,803｜ 原價：$7,744 ｜ 官網價：$4,500

SHOP NOW

Coach Empire 34 Women's Shoulder Bag in Black

Coach Brooklyn 23 Women's Shoulder Bag in Black

49折特價：$2,259｜ 原價：$4,617 ｜ 官網價：$2,500

SHOP NOW

Coach Brooklyn 23 Women's Shoulder Bag in Black

Coach Swing zip 25 Women's Shoulder Bag in Black

49折特價：$3,203｜ 原價：$6,532 ｜ 官網價：$3,950

SHOP NOW

Coach Swing zip 25 Women's Shoulder Bag in Black

Coach Juliet Shoulder Bag 25

6折特價：$2,914｜ 原價：$4,897 ｜ 官網價：$3,950

SHOP NOW

Coach Juliet Shoulder Bag 25

Coach Swinger Bag 20

8折特價：$1,783｜ 原價：$2,229 ｜ 官網價：$2,600

SHOP NOW

Coach Swinger Bag 20

Coach Lana Shoulder Bag 23

95折特價：$4,284｜ 原價：$4,509 ｜ 官網價：$4,500

SHOP NOW

Coach Lana Shoulder Bag 23

