Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。有趣的是，這個曾經被戲稱為「媽媽包」品牌，近年竟然搖身一變成為 Gen Z 追捧的潮流象徵。根據最新財報顯示，Coach 手袋業務在今年第四財季大幅度增漲，更在 Lyst 熱門品牌榜單躍升至第 4 位，與 Prada、Miu Miu 等一線品牌並駕齊驅。這股 Coach 熱潮究竟從何而來？

Anne Hathaway 助攻，Coach 再登熱搜

《穿Prada的惡魔2》正在紐約如火如荼拍攝， Anne Hathaway 每次現身街頭都引起熱烈討論。其中最受矚目的造型，莫過於她身穿 Jean Paul Gaultier 灰色西裝背心搭配長褲，搭配一個帶有復古氣息的 Coach 公事包一幕。這個畫面迅速於社交媒體廣傳，令 Coach 立即成為網上熱搜關鍵字。

事實上，Coach 近幾季已逐漸回到大眾視線。根據 Lyst 發佈的熱門品牌榜單，Coach 與 Prada、Miu Miu 及 Loewe 並列，證明品牌的影響力正在回升。而這次透過電影曝光，Coach 的討論度進一步推高。根據母公司 Tapestry 最新財報，截至 6 月底的第四財季，集團營收增長 8.3% 至 17.2 億美元，其中 Coach 手袋業務更大漲 14% 至 14.3 億美元，成為主要增長動力。銀幕的加持與市場的數據相互呼應，說明 Coach 的受歡迎程度不再只是短暫話題，而是真正轉化為消費熱潮。

（Getty Images）

（Getty Images）

為何 Coach 成為 Gen-Z 潮流象徵？

Coach 再度走紅，並非單靠電影熱度，而是過去幾年持續調整品牌策略。根據 Earnest Analytics 消費者報告，25 歲以下消費者在 Coach 的消費指數從 1 月到 6 月已經上升了10%。品牌創意總監 Stuart Vevers 功不可沒，他從 2013 年上任後，將 Coach 從「容易負擔的名牌」重新定位為「富於表達的名牌」，讓 Gen-Z 透過手袋展現個性。對 Gen-Z 而言，Coach 不再只是上一代的經典美國品牌，而是能表達個人態度的日常配件。

目前最受 Gen Z 歡迎的五大款式包括：首先是 Tabby 系列，算是 Coach 近年的王牌，以結構俐落及標誌性「C」字釦為特色。無論是斜孭或單肩，都能輕鬆融入日常穿搭，成為學生與年輕上班族的心頭好。特別是 2021 年推出的 Pillow Tabby ，柔軟枕頭包設計配上標誌性C字Logo；第二是 Brooklyn Hobo ，因 Bella Hadid 頻繁使用而爆紅，有不同尺寸選擇；第三是 Empire Carryall ，長扁外型迎合 East-West Bag 復古潮流，容量夠大實用性高；第四是今年首度推出的 Twin Trunlock，復刻 1968 年設計，融入兩個翻蓋口袋極具玩味；最後是 Kisslock Frame Bag，口金包設計讓創意總監都無奈表示「缺貨不要罵我」，每次補貨都瞬間售罄(現時在官網找不到) 。

（IG@coach）

COACH Tabby Quilted Leather Shoulder Bag

價錢：$5,850

SHOP NOW

COACH Tabby Quilted Leather Shoulder Bag

Coach Brooklyn 28 shoulder bag

價錢：$3,250

SHOP NOW

Coach Brooklyn 28 shoulder bag

Coach Empire Carryall 34 shoulder bag

價錢：$4,563

SHOP NOW

Coach Empire Carryall 34 shoulder bag

TWIN TURNLOCK 手袋

價錢：$4,950

SHOP NOW

TWIN TURNLOCK 手袋

Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感

