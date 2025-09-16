Coach超人氣大手袋Brooklyn Hobo有新款！品牌大使Elle Fanning在秋冬廣告大片加持了

Coach近年人氣高企，其親民價而實用高顏值的款式，令一眾GenZ及小資一族為之心動。當中，超人氣的Brooklyn Hobo自Bella Hadid加持後，人氣有增無減，現在更越出越多款式，在秋季廣告大片裡，品牌大使Elle Fanning也加持了麂皮款，還在手袋上扣著一顆毛毛兔子吊飾，超可愛的！各位手袋迷又有新目標了！

（官方圖片）

Coach手袋近年確是有不少話題款式，Tabby已經不在話下，不同材質、顏色，由硬皮到軟皮款都出齊，到現在都是很多想入手Coach的首款經典手袋。後來居上的有大手袋Brooklyn Hobo，之前Bella Hadid輕輕一推就成為熱搜，更一度賣斷市，很誇張。現在來到秋季系列，Brooklyn Hobo就有麂皮款，並由品牌大使Elle Fanning在秋季廣告大片中演繹。

（官方圖片）

（官方圖片）

Elle Fanning不只拿了Brooklyn Hobo，喜愛大手袋的朋友也可以來留意水桶袋，實用又耐看、能裝的手袋款，用來做返工袋確是不錯。另外又有優雅的單肩包款，Tabby是其中之一，還有Waverly Bag也是很受歡迎的系列。這秋冬季有很多手袋可選呢！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

