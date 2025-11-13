黑色星期五優惠大合集！
Coach「這款」手袋是「平替The Row」？1/4價錢擁有衝上頂流，難怪成為LYST熱搜Top10
Coach 的超人氣 Soft Empire Carryall Bag 衝上 LYST 熱搜榜第 10 位，只需四分一價錢即可擁有「平替 The Row」，實在是小資女與上班族的佛心福音，難怪備受 Gen Z 寵愛！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
自從曾任職 Louis Vuitton 的 Stuart Vevers 接任 Coach 設計總監，Coach 完美平衡新世代對潮流的追求，以及性價比高的靜奢設計，先後帶來了 Brooklyn、Tabby、Swing Zip Bag 等爆紅袋款。去年推出的 Soft Empire Carryall Bag 48 登上 LYST 熱搜榜第 10 位，見證「好設計」就是會「叫好叫座」！
Soft Empire Carryall Bag 48 被認定為 The Row India 、Margaux Bag 的平替，靈感源自紐約時尚都會，採用柔軟而耐用的「全粒面皮革」打造，具有奢華而低調的光澤感，大容量可擺放16 寸的手提電腦，配備手挽與肩帶方便日常出行，而且更是旅行的隨身旅行袋！
Soft Empire Carryall Bag 48 備有黑、酒紅、牛油果綠、蜜糖啡三種配色，最近更推出了麂皮，搭配金色五金扣高級感十足。最重要的是只需萬元下已可入手，低至 $8,900 就是 The Row 的四分一價錢，鍾情大手袋的話絕不可錯過！
COACH Empire 48 Leather Carryall Bag
價錢：$8,900
更多 Coach 減價人氣款推薦：
Coach Swing tote bag
價錢：$2,596.5︱
原價：$3,462
Coach Empire Carryall 34 shoulder bag
價錢：$3,378.7︱
原價：$4,505
Coach 39 Brooklyn shoulder bag
價錢：$3,334︱
原價：$4,445
Coach Bleecket leather bucket bag
價錢：$3,378.8︱
原價：$4,505
