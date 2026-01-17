Coach激減低至22折！34折買斷貨王Brooklyn、$441買到銀包、大容量返工袋$1,733入手

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Zalora最近的優惠活動中，包含了Coach多款人氣斷貨手袋，折扣低至22折！經典的Brooklyn、Mollie、City系列都有減價，即睇內文：
Coach於1941年創立於紐約，以精湛的皮革工藝與經典美式風格聞名全球，並以「Accessible Luxury」為品牌定位。近年來，Coach積極推動年輕化，並持續推動永續時尚理念，強調(Re)Loved計劃，為舊物與殘痕注入新生命。這些新動向不僅彰顯了Coach的創新與包容，更進一步鞏固其定位。目前正值Zalora年度最強優惠，Coach多款人氣精選低至22折！經典Brooklyn手袋只需34折即可擁有、銀包低至$441、而大容量返工Totebag更能以親民價$1,733入手。這波折扣不僅讓你以超值價格擁有Coach的高質皮革精品，更是兼顧時尚與實用的絕佳良機。
擺脫「媽媽包」印象 積極拓展Z世代消費者
近年來，Coach積極推動品牌轉型，從過去偏向成熟客群的形象，逐步走向年輕化與潮流化。設計總監Stuart Vevers帶領品牌注入復古元素與街頭時尚靈感，讓經典皮革工藝與現代設計相融合，成功吸引Z世代與千禧族群的目光。同時，Coach積極與當紅藝人及偶像合作，邀請像是Jennifer Lopez、Selena Gomez、木村光希、李泳知等擔任品牌代言人或合作設計，透過他們的影響力提升品牌在全球年輕消費者中的話題度與認同感。這些策略不僅讓Coach成功擺脫「媽媽包」的舊有印象，更在時尚圈中重新定位為兼具潮流、實用與親民奢華的品牌。
34折入手明星同款Brooklyn手袋 爆款商品低至22折
Coach Brooklyn女士單肩包近年成為時尚圈的爆款，憑藉明星同款效應迅速躍升為「It Bag」。超模Bella Hadid多次在街拍中演繹這款包，黑色與棕色款式皆展現出休閒與高街風格的百搭魅力。同時Coach也透過全球代言人I-DLE成員田小娟的演繹，讓Brooklyn包款在亞洲市場掀起熱潮。Brooklyn系列提供 23、28、34、39等多種尺寸，從日常外出到通勤皆能找到合適選擇，尤其大尺寸款式可容納15吋筆電，成為上班族與學生的理想之選，完美結合時尚與實用。在Zalora的限時優惠中，Coach多款人氣精選商品低至22折，而經典Brooklyn手袋只需34折就能買到！明星同款輕鬆Get！
Brooklyn 女士單肩包楓木棕色
34折優惠：$2,456｜
原價：$7,328
North South Mini 女士托特包淺卡其配白色
29折優惠：$1,077｜
原價：$3,709
Mollie 女士托特包胡桃木色配黑色
43折優惠：$1,733｜
原價：$4,011
City 女士托特包淺卡其拼色
24折優惠：$1,593｜
原價：$6,760
Hadley Turnlock Tote
3折優惠：$2,515｜
原價：$8,500
Aria Shoulder Bag
31折優惠：$2,010｜
原價：$6,500
Coach Bifold Wallet Signature Canvas In Light Khaki Chalk
22折優惠：$916｜
原價：$4,170
Coach Medium Corner Zip Signature Canvas Wallet In Tan Black
27折優惠：$976｜
原價：$3,663
Corner 女士手拿包粉筆色拼多色
45折優惠：$441｜
原價：$981
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手
