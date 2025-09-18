手足口病活躍程度急升 四日錄 14 宗爆發
Coachella 2026演出名單正式公布！BIGBANG、Justin Bieber、Sabrina Carpenter重磅登場
音樂節界別的神級代表，Coachella 2026日期及演出名單公布！作為美國大型音樂節盛事，會在4月10-12、17-19日，分兩星期進行。Coachella 2026演出名單相當有話題性，演出單位當中，BIGBANG這名字都出現了；Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Karol G也分別成為三日的重點演出單位，令樂迷們都非常期待！
Coachella 2026日期及演出嘉賓名單公布，在4月10-12、17-19日，分兩星期進行。演出單位名單相當亮麗，三日的highlights嘉賓有近期奪了VMAs的Sabrina Carpenter，連Justin Bieber也演出了，實在難得！第三日的highlight則是新生代拉丁美洲音樂歌手Karol G，她與Nicki Minaj合作的歌曲《Tusa》相當火紅。
除了歐美大星陣容，細看之下也留意到BIGBANG的名字，令一眾V.I.P都興奮起來，這次偶像們的comeback要衝到Coachella舞台，GD、太陽、大聲都會來到現場，未知T.O.P會否出現呢？準備明年4月看看陣容吧！
Coachella 2026 門票詳情
想搶Coachella門票，是要先登記再搶購，各位要鎖定日期了！
登記日：即日起
購票日：香港時間星期六9月20日，2am
Coachella 2026 日期及地點詳情
日期：2026年4月10-12、17-19日
地點：美國加州沙漠中的帝國馬球俱樂部
