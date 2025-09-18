Coachella 2026演出名單正式公布！BIGBANG、Justin Bieber、Sabrina Carpenter重磅登場

音樂節界別的神級代表，Coachella 2026日期及演出名單公布！作為美國大型音樂節盛事，會在4月10-12、17-19日，分兩星期進行。Coachella 2026演出名單相當有話題性，演出單位當中，BIGBANG這名字都出現了；Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Karol G也分別成為三日的重點演出單位，令樂迷們都非常期待！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

Coachella 2026日期及演出嘉賓名單公布，在4月10-12、17-19日，分兩星期進行。演出單位名單相當亮麗，三日的highlights嘉賓有近期奪了VMAs的Sabrina Carpenter，連Justin Bieber也演出了，實在難得！第三日的highlight則是新生代拉丁美洲音樂歌手Karol G，她與Nicki Minaj合作的歌曲《Tusa》相當火紅。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

除了歐美大星陣容，細看之下也留意到BIGBANG的名字，令一眾V.I.P都興奮起來，這次偶像們的comeback要衝到Coachella舞台，GD、太陽、大聲都會來到現場，未知T.O.P會否出現呢？準備明年4月看看陣容吧！

（Getty Images）

（Getty Images）

（IG@d_lable_official）

Coachella 2026 門票詳情

想搶Coachella門票，是要先登記再搶購，各位要鎖定日期了！

登記日：即日起

購票日：香港時間星期六9月20日，2am

按此到Coachella官網

Coachella 2026 日期及地點詳情

日期：2026年4月10-12、17-19日

地點：美國加州沙漠中的帝國馬球俱樂部

官方圖片

Coachella音樂節是什麼？那個Lady Gaga、Lisa周末洗版，明星網紅爭住去的音樂盛事

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

Lady Gaga神級Coachella 2025演出一看難忘，39歲天后給各位內心強大的勵志金句：別忘了你永遠擁有自己

有被Jennie在Coachella的表演火辣到嗎？Jennie女生霸氣魅力金句：討厭我是因為他們成為不了我

Gen-Z新生代潮流穿搭都在穿這3個品牌！Y2K帥甜風格Blackpink Coachella音樂節私服都在穿它