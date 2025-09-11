Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
CODY OOH 以創意及創新脫穎而出 獲得第12屆 Spark Awards 多項榮譽 彰顯戶外廣告領導地位
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月11日 - 以創新和卓越著稱的戶外廣告代理公司高達戶外 CODY out of home (CODY OOH)，在第12屆 Spark Awards 中榮獲多個獎項，其中更憑藉舉辦全港首個「移動學院：精釀啤酒篇」獲得Best Media Event金獎，彰顯其在香港媒體行業中的領導地位。
CODY OOH 擁有香港電車及九龍巴士的獨家廣告特許經營權，並提供多面巨型戶外廣告牌，涵蓋香港最繁忙的商業和購物區，多年來以超越同行的熱忱和獨具創意的理念，致力於為品牌提供全方位的推廣解決方案。公司透過整合戶外廣告、社交媒體、數位平台及零售解決方案，創造多元化的消費者體驗，提升受眾對產品的認同，將廣告知名度成功轉化為購買意欲。
Spark Awards 自成立以來，是表彰香港媒體行業內創意、創新和卓越工作的最高平台。今年，獎項擴展至30個精緻類別，涵蓋媒體、內容創作者、媒體代理、內容創作代理及廣告技術解決方案提供商，旨在推動行業標準。
CODY OOH在過去一年，舉辦了全港首個「移動學院：精釀啤酒篇」，一方面為電車車身廣告引入新的創意思維，推動市場營銷及為品牌發展在轉型中的營銷市場帶來創新意念及機遇，另一方面透過交通媒體提供更多引人入勝的體驗，讓大眾在欣賞美麗風景的同時，也能感受到香港的特色，提升本地旅遊吸引力，同時促進社區經濟發展，支持本地品牌。在今年的 Spark Awards 中，CODY OOH 獲提名多個獎項，並在以下類別中脫穎而出：
Gold（金獎）：
Best Media Event
Silver（銀獎）：
Best Media Campaign – Public Awareness
Best Media Campaign – Corporate Social Responsibility
Bronze（銅獎）：
Best Media Campaign – Digital
Best Media Campaign – Out-of-Home
Best Media Campaign – Integrated Media
高達戶外（CODY OOH）市場營銷總監張凱迪（Hilda）表示：「能在 Spark Awards 中獲得這些獎項，對我們來說是巨大的鼓勵。我們將繼續以創意思維推動品牌推廣及營銷創新，和不同品牌合作或跨界營銷，秉持用優質的內容與消費者產生情感上共鳴，打造真誠且有影響力的品牌互動。」CODY OOH 期待未來繼續引領香港的戶外廣告行業，融合傳統與創新元素為品牌與消費者之間建立更加緊密的聯繫，重新定義香港戶外廣告潮流新模式。
Hashtag: #CODYOOH
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於CODY out of home
CODY out of home高達戶外為本港戶外廣告媒體營銷專家之一，自1997 成立以來，多年來憑著領先同儕的熱誠和獨具創意的理念，以尖端技術轉化位處各個繁忙交通要道中極具價值的廣告項目，建立客戶品牌與大眾的緊密聯繫，為品牌拓展業務。
CODY out of home現坐擁電車廣告和九龍巴士廣告之獨家經營權，市區廣告牌（如銅鑼灣廣場）及香港主要隧道（包括香港仔隧道、大老山隧道及尖山隧道）的獨家廣告經營權，亦提供核心商業地區、主要購物中心和高收入住宅區的戶外廣告牌項目，以及的士廣告。
我們專注於與通勤者建立高質量、創新和優質的廣告連繫。 同時亦致力於通過最先進的創新，將媒體資產轉變為引人入勝的戶外廣告載體，創造品牌與消費者之間具有意義的連繫。
CODY out of home為澳洲 ARN Media 的全資附屬公司，是一家在澳洲 ASX (代碼：A1N) 證券交易所上市的領先媒體和娛樂企業，在澳洲和香港擁有多元化資產。
新聞稿由客戶提供
