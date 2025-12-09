Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西

關注

林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況，但最後順利通過檢查並於11月剖腹誕下細女。近日，囡囡已經滿月，Coffee於社交平台分享寶寶嘅初生照，表示過著24小時照顧初生嬰兒嘅生活，不停重複餵奶、換尿片、哄睡覺，連私人時間都冇晒。Coffee更分享一段兒子翟德彥對妹妹關懷備至嘅影片，不過Coffee大爆兒子曾指自己唔想要細佬妹？

從影片中看到，Coffee囝囝翟德彥與妹妹互動，幫妹妹換片、哄睡、餵奶、掃風等等，非常愛惜妹妹。Coffee喺帖文表示而家先有妹妹嘅時機啱啱好，指兒子從唔接受到而家口頭禪係「妹妹是全世界上最可愛的東西」，寫道：「其實彥彥從小就很明確地告訴過我，他不想要弟弟妹妹，因為想跟我談一輩子的戀愛，所以他一直對我也很霸道，連老公也不可以在他面前跟我太親近。直至上年我懷孕很難過因為怕我不再愛他，就算後來他接受了也一直很擔心自己會地位不保🤭試想想如果在他5歲前如果我有了第二個⋯😨幸好現在夠成熟也開始懂事了。所以說上天真的把所有事情也安排好了，時間不早也不遲來得剛剛好，在這個最適合的時間給了我們一份最珍貴的禮物。作為媽媽真的很喜歡看👦👦🏻👧🏻的互動。彥彥現在的口頭禪👦🏻：『妹妹是全世界上最可愛的東西』😻」

唔少網民留言大讚Coffee囡囡顏值好高，又指囝囝翟德彥將會係個好哥哥：「彥彥變成護妹狂了」、「看來現在他要跟妹妹談一輩子的戀愛了」、「佢真的會是個好好的哥哥啊」、「有個妹控嘅哥哥，妹妹真幸福」、「彥彥真係超級乖，超級暖」、「暖男之誕生」、「有哥的妹真係好幸福」、「小爸爸，sweet 到呢」、「彥彥真係一個暖男，妹妹好幸福、「有個妹控嘅哥哥，妹妹真幸福」」」等等。

