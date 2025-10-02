Coffee林芊妤憶述TVB時期大壓力到失眠 身形肥腫遮瑕都冇用：開始臉變紫色

Coffee林芊妤憶述TVB時期大壓力到失眠 臉色發紫外表好唔健康

林芊妤（Coffee）相隔7年於今年5月宣布再度懷孕，一度發現胎兒可能第13條染色體異常（巴陶氏症）而擔心得哭成淚人，幸好之後嘅驗血報告結果顯示一切正常，日前更於36歲生日喺酒店開派對揭曉今胎佗嘅係女仔，指自己真係渴望咗生女好耐。Coffee又於近日與港姐冠軍謝嘉怡和YouTuber Emi Wong（王樂婷）開直播打邊爐，提到養生心得，Coffee憶起喺TVB期間好大壓力，唔識照顧自己。

Coffee表示其實係轉型做YouTuber教瑜珈後，身體狀況先變好，佢憶述20歲喺TVB嘅時期大壓力到失眠，臉色發紫：「我以前冇乜注重飲食，TVB嗰陣時成日節食，嗰時細個唔識照顧自己身體，好大壓力，有時夜晚冇嘢做，你又覺得好大壓力，你開始失眠，瞓唔到覺。你開始臉變紫色，額頭變灰色，個嘴係紫色，唔化妝對眼係黑色，個黑眼圈。但嗰陣時我（只）係廿歲。」Coffee分享指，當時只懂使用化妝品遮蓋瑕疵，不過越遮越衰，又加上身形肥腫，畀唔少朋友話佢睇起上嚟好唔健康。

