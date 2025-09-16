Coffee林芊妤懷孕32週 誤食生豬肉勁擔心BB有事：9秒9衝去廁所扣喉

Coffee林芊妤

林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。早前佢爆出BB第13條染色體有異常，佢更擔心得哭成淚人，好彩最後報告顯示冇問題。專心養胎嘅coffee，噚晚（15日）又發生驚險事件。

今日，林芊妤喺Threads以「孕婦誤食生豬肉」為題出PO，寫下：「琴（噚）晚如常係屋企食飯，其實每餐煮乜一向都係姐姐話事，我地（哋）俾好大自由度佢，所以我有時食之前都會影返張相，方便之後如果想食可以叫姐姐再煮。食之前我就同姐姐講我食唔到生既（嘅）生菜，叫左（咗）佢全部落水烚一烚再拎出嚟俾我地（哋）食，跟住因為我好肚餓一啖食左（咗）個豬肉釀豆卜，吞咗落肚嘅時候，突然老公講左（咗）一句「唔夠熟！」我望一望佢整開既（嘅）豬肉仲係完全生既（嘅），然後老公再整開其他豬肉碎全部都係粉紅色，我即刻9秒9衝去廁所到扣喉。但無論我點扣都嘔唔到出嚟，最後都剩係嘔到好少好少既（嘅）粉紅色生豬肉出黎（嚟），老公見我嘔得咁辛苦都嘔唔到就叫我唔好再扣。我成晚都係好擔心因為我知豬肉有好多寄生蟲好污糟，但我又唔敢表現出嚟…因為我見到姐姐好內疚同眼有淚光，所以係咁同姐姐講我無事，只係叫佢下次煮完記得要check清楚先。我係咁上網搵有關既（嘅）案例點知越睇就越驚⋯琴（噚）晚仲發夢d寄生蟲整到bb有事。講真如果係平時既（嘅）我真係唔會理⋯最多咪腸胃炎，不過而家32週既（嘅）我真係好擔心。希望唔好影響到個bb，醫生叫我留意自己有無發燒或唔舒服，如果有就要入醫院檢查下，請問有無人有類似經歷可以分享下？好擔心」。

廣告 廣告

呢個PO一出，唔少網民紛紛留言叫佢唔使擔心，例如「唔食都食咗，愈擔心愈影響心情同健康，如果可以，就當無事發生，有唔舒服睇醫生再算。」、「一定會健健康康 ！ 唔好太擔心，但之後學識左（咗）唔好太信姐姐煮既（嘅）野（嘢），要make sure 100% 全熟 」、「冇事冇事，放心，份量少冇事的，你咬落都唔覺仲吞鬼埋，可能你那舊比較熟d, 冇事的」、「請姐姐暫時唔好再煮釀的食物, 比較難熟透 」、「唔洗擔心，應該無事。我陀緊果（嗰）時，食物中毒過（雖然唔係食生野），生完出黎（嚟），健健康康，肥肥白白；相信BB生命力。」及「不過食到少少唔洗太擔心」等等。

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

Coffee林芊妤

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！