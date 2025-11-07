Coffee林芊妤細女出世湊成「好」字 溫馨全家福首度公開

Coffee林芊妤

林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯）。佢喺相隔7年嘅今年5月宣布再度懷孕，之前自爆第二胎疑有異常而爆喊，幸好之後檢查順利通過。去到今日（7日），佢喺社交網站宣布順利誕下細女消息，成功湊個好字！真係恭喜晒呀！

林芊妤喺社交網站出PO，上載溫馨全家福、分娩期間及產後情況照片，並留言向大家報平安、答謝專業醫療團隊及一班網絡契媽：「報平安💓同時都為大家送上剖腹完嘅第一張全家福，妹妹檢查完暫時健健康康一切安好呀🥹感恩🙏🏻而我就到今日都仲係張床休息緊未落得床，真係過左一日先有力氣出Post同大家報平安，另一個重點係彥彥對妹妹真係好溫柔😝好感激好感激我既婦產科醫生黃凝，由上一胎到今胎都能夠得到你悉心嘅照顧～好幸福，多謝你帶我兩個寶貝安全地嚟到呢個世界。而今次我係揀咗港安醫院，因為之前有朋友話呢度嘅環境寧靜舒適，同埋所有姑娘同助產士都好有愛～醫院仲有月子餐提供，好多謝Ruby同所有護士對我哋既悉心照顧🫶另外都好多謝麻醉科沈佩怡醫生，琴日係手術過程一直同我耐心溝通悉心咁講解，令我成個剖腹過程都好安心，最後就係要多謝兒科既陳強杰醫生，由上一胎到今胎我都好放心將兩個寶貝交喺你手上，多謝你對小朋友既無微不至!!!最後最後要同一班網絡契媽講一聲I love you，因為全靠你哋嘅祝福先令我有無限勇氣走過呢段孕期，亦都因為你哋真誠嘅祝福令BB健健康康咁出世🥹💓」

林芊妤平安誕下細女消息一出，除咗一班網民留言恭喜佢之外，一個圈中朋友亦有留言恭喜，例如岑麗香「👏👏👏congrats!!!🙌🙌🙌❤️❤️❤️」、龔嘉欣「Congratulations ❤️❤️」、連詩雅「Congrats!!!!!!!」、林盛斌「恭喜恭喜，開心開心🥰🥰🥰」、楊潮凱「Congratulations 👏👏👏」、陳敏之「Big Congratulations 👏👏 歡迎小公主💕」、余香凝「❤️❤️congratulations」、梁芷珮「Congratulations!!! So sweet and cute!!!」、葛綽瑤「Congratulations!!!❤️❤️」及李蘊「恭喜Coffee👏👏❤️❤️」等等。

