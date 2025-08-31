Coldplay因地鐵罷工宣布取消英國尾場騷打亂樂迷陣腳

【on.cc東網專訊】英國搖滾樂隊Coldplay原定於9月7日與8日在英國溫布萊舉行全球巡迴演唱會《Music of the Spheres World Tour》最後兩場，但昨日樂隊於官網發聲明宣布最後兩場騷因倫敦地鐵罷工而改期舉行，因而令成功撲飛的樂迷大為失望！

樂隊於聲明中表示如果沒有倫敦地鐵的服務根本不可能疏散前往與離場的8.2萬名觀眾。而他們表示9月7日的演唱會將提前1日於6日舉行，而9月8日的演唱會就會押後至12日舉行。未能出席演唱會的持票人士可全數退回款項。退回的門票將於9月3日早上11時開賣。

另方面，Coldplay昨晚於溫布萊舉行的演唱會因發生突發事件而兩度暫停。事發時樂隊主音Chris Martin見到觀眾群中發生事故即時叫停並叫保安與救護人員查看。繼續表演前Chris搞笑問觀眾：「仲有冇人需要醫療幫助？糖尿病？仲有冇其他，我哋需要知道。」當他繼續表演後不久再度暫停，Chris笑說：「天啊，我哋令觀眾暈倒。係你嘅錯Guy（隊友）你生得咁靚仔搞成咁。所有人望住我哋個低音結他手時都暈倒。」

