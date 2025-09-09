Coldplay演唱會捉姦事件女主角離婚 老公首回應事件否認戴綠帽

【on.cc東網專訊】英國搖滾天團Coldplay7月於美國波士頓開騷期間，「親吻鏡頭」（Kiss Cam）環節意外令觀眾席中已婚科技公司Astronomer行政總裁Andy Byron與已婚人力資源部門總監Kristin Cabot偷情曝光。Kristin被爆在捉姦事件不夠1個月後，於8月向法庭申請與老公Andrew Cabot離婚。而慘被戴綠帽的Andrew於事發後一直未有發聲，直至近日Andrew打破沉默向傳媒回應事件。

他透過發言人澄清有戴綠帽，表示他與妻子Kristin於那場演唱會之前幾星期已分開，而他們在該晚之前便已著手辦理離婚手續。如今離婚申請公開後，他希望此事能為外界揣測畫下句號，並讓家人重獲隱私空間。雙方將不再發表任何公開聲明。

