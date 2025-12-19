Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。

卡博特當時出任公司首席人力資源主管，其後公司宣布拜倫停職並展開調查。拜倫最終辭任行政總裁，卡博特亦隨後離職。卡博特近日接受《泰晤士報》訪問時表示，正嘗試另覓工作，但多次被告知「已經無法再受僱」。

她稱，影片在網上被觀看數以百萬計，短時間內成為笑柄，「我變成迷因，成了史上最受抨擊的人力資源主管」。雖然網絡熱度很快消退，但對她而言，困境才剛開始，她形容「滋擾從未停止」，至今仍影響自己及家人生活。

英國搖滾天團 Coldplay(Photo by Jo Hale/Redferns)

子女不願由母親接送返學

她透露，當時已與丈夫分居，而丈夫亦在同一場演唱會現場。卡博特在另一個訪問中澄清，與拜倫並無性關係，事前亦從未接吻，只是承認曾對對方有好感。她表示，當晚飲了幾罐酒，在行為上越界，並已為此承擔後果，「我為此放棄了整個職業生涯」。

卡博特稱，兩名子女因事件感到羞愧，不願由母親接送返學，亦避免出席體育活動，「他們對我生氣，我必須承受」。她亦質疑，拜倫是否承受與她同樣程度的攻擊，並指自己作為女性，往往成為主要被針對對象，被指為「拜金」或「靠關係上位」，與事實不符。

一度擔心生命安全

卡博特接受《紐約時報》訪問時則表示，事後曾收到具恐嚇訊息，有人聲稱知道她日常行蹤，寫下「我會來找你」。她指，家人一度擔心生命安全，對外出及社交活動感到恐懼。她又稱，大部分電話及訊息來自女性，認為女性是最嚴厲的批評者。

報道指，她的個人資料被公開，數星期內每日接獲多達 600 個來電，住所外長期有狗仔隊守候，累計收到約 50 至 60 個死亡恐嚇。

卡博特表示，情況近日開始改善，已為子女安排心理治療，自己亦開始外出打網球。她與拜倫曾短暫聯絡，交換「危機處理建議」，但雙方認為繼續聯繫只會令各人更難向前，最終停止聯絡。