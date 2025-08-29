COLLAR 演唱會｜跳唱《Back In The Game》、《Riding High》展現團魂 Candy 歌藝大躍進 Gao 壓軸獻唱感動全場

【Yahoo 娛樂圈直擊報道】女團 COLLAR 星期四（28 日）晚喺亞博舉行《COLLAR "GAME ON" LIVE 2025》演唱會頭場，開場以出道作品《Call My Name!》同觀眾熱身。七個女仔身穿銀色閃石套裝喺台上高位霸氣登場，唱完首段後隨即走到後台，再彈跳現身台中央唱出「hold your breath now」，並走近觀眾，為演唱會打開序幕。COLLAR 之後一連唱出多首快歌，包括《Run Boy Run》、《idc》、《暴走女團》，展現強勁舞步，推高現場氣氛。七個成員各自有 solo 表演部份，但就係 cover 其他作品，未有唱出個人歌曲。其中，Candy solo 唱《白夜行》展現穩定水準，台下觀眾掌聲不絕。另外，隊長 Gao 嘅 solo 部份亦有驚喜，溫柔唱出《Good-bye days》為演唱會增添幾分感動。

演唱會開場時，COLLAR 成員站在台上七個圓圈高位，霸氣登場。

COLLAR 出場第一套衫充滿閃石。

開場一連唱出多首快歌，大騷舞技。

COLLAR 開場唱出《Call My Name!》、《Run Boy Run》、《idc》、《暴走女團》。

值得留意嘅係各人獨唱部份，已推出 solo 作品嘅成員都未有唱出自己歌曲，而係 cover 其他作品，包括多首外語歌曲。Winka 唱出陳蕾原唱嘅《妖治時代》，Marf 演繹電影《飢餓遊戲》歌曲《The Hanging Tree》及《Nothing You Can Take From Me》，兩位都係展現出一貫穩定水準。至於 Day 就翻唱 ROSÉ 首《toxic till the end》，芯駖就一路彈結他一路唱出英文歌 《Creep》，而 Ivy 就以日文唱出藤井風作品《Kirari》，各有特色。

要數驚喜部份，不得不提 Candy。Candy 今次選擇唱出 Gin Lee 嘅《白夜行》。佢一人企喺舞台高位深情演繹，唱歌明顯有很大進步，聲線穩定而且堅定，觸動到台下觀眾為佢拍掌。相信 Candy 過去付出咗好多努力，先會有咁大改善。

Winka 唱出《妖治時代》。

Marf 唱出《The Hanging Tree》及《Nothing You Can Take From Me》。

Day 唱出《toxic till the end》。

芯駖邊彈結他邊唱 《Creep》。

Ivy 唱出《Kirari》。

Candy 唱出《白夜行》。

到咗演唱會後段，COLLAR 換咗一身黑色皮革造型，唱出快歌代表作《Back In The Game》，喚醒現場觀眾，再一連跳唱 《SSS》、《OFF/ON》、最新歌曲《Riding High》，以及《HOME RUN》，將現場氣氛推到全晚高潮。而唱完最後一首團歌《HOME RUN》，觀眾明顯意猶未盡，希望聽更多。

如果讀者心水清，上面七個成員 solo 部份只係介紹咗六人，咁隊長阿 Gao 呢？當演唱會來到尾聲時，台上螢幕播放一張張團隊合照及過去排舞花絮，一幕幕都係回憶。呢個時候背景音樂就響起《Good-bye days》，有一把女聲悠悠唱出呢首感人歌曲。不料，畫面播放相片之後，就去返演唱會後台真實場景，原來 Gao 一直喺後台唱緊呢首歌，觀眾見到佢都即時歡呼，充滿驚喜！唔知呢份心思係咪隊長決定，讓其他成員享受舞台，自己就默默留守後台獻唱，但呢份感動真係傳遞到出嚟。

演唱會迎來尾聲後，觀眾都唔捨得走，不停高叫 encore。本來場地燈光已開，但見觀眾唔肯走，COLLAR 七人最終返上台與觀眾合照，但就未再唱出更多作品。相信觀眾都希望聽到更多，例如團歌《Chosen Family》，係 fans 其中一首許願歌曲。唔知尾場會唔會有特別安排呢？

COLLAR 唱出快歌代表作《Back In The Game》、《SSS》、《OFF/ON》、最新歌曲《Riding High》，以及《HOME RUN》。

Winka

COLLAR 在演唱會尾段展現超水準跳唱。

COLLAR 謝幕一刻。

Gao 後台唱出《Good-bye days》。

鏡頭一路影住 Gao 喺後台深情獻唱。

一張張合照同鼓勵字句，成就了 COLLAR。

《COLLAR "GAME ON" LIVE 2025》第一場 Rundown